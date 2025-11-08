Todos los focos sobre Alejo

«Habrá quienes me piten y quienes me aplaudan. Para mí Cádiz es muy especial. He vivido mi mejor etapa como futbolista y su presidente ... es como mi padre», asegura Iván Alejo, que ha vivido una semana extraña tras su polémico beso a Hormigo, del Granada, y ante su regreso al Nuevo Mirandilla. Allí no espera muchos aplausos por esa relación amor-odio que mantuvo con la grada durante su estancia en la capital gaditana y, sobre todo, en su última temporada.

«Creo que cualquier futbolista del mundo que ha conseguido un ascenso, tres permanencias, 163 partidos, sería bien recibido allí, ¿no? Me espero un poco de todo. Me espero que haya gente que me guarde cariño por todo lo conseguido y haya gente agradecida. Tengo en mente también que va a haber gente que no me va a querer mucho y seguramente sea un ambiente un poquito hostil. Eso para mí no va a cambiar. El Cádiz, después del Valladolid, es el club de mi vida», asegura el centrocampista ahora reconvertido a lateral.

Iván Alejo espera que su polémica acción con Hormigo la pasada jornada no le pase factura. «Es pasado», asegura, al tiempo que recuerda que lo importante es que el Real Valladolid consiguió «una importantísima victoria» ante el Granada antes de encarar dos compromisos, a priori, con rivales directos por la parte noble de la clasificación, como lo son el propio Cádiz y la UD Las Palmas. «En cuanto encadenemos dos victorias seguidas, iremos como un cohete», asevera Alejo.