Iván Alejo, tras su beso a Hormigo: «Me han amenazado de muerte»

El beso de Iván Alejo a Diego Hormigo, que terminó con el futbolista del Granada revolviéndose contra el futbolista del Real Valladolid, y posteriormente expulsado, ... ha marcado las últimas horas del canterano blanquivioleta, pese a que él le reste importancia en una entrevista concecida para El Norte de Castilla.

«Es un lance del juego. He dado besos mucho más importantes como los que les doy todos los días a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja... Es una situación más del juego, una situación a la que se le ha dado más importancia que la que realmente tenía... Creo que en el terreno de juego hay que ser más listo que el rival para utilizarlo a tu favor, pero me arrepiento de las declaraciones que hice posteriormente: lo de fútbol es para listos y no para tontos... Es una frase hecha, pero creo que no debía haberla dicho porque ha habido gente que se ha podido sentir ofendida», asegura Alejo que enseguida quiere poner el foco en la importante victoria del equipo ante el Granada.

«Me parece desafortunado que se hable más de esa acción que del equipo, que ganó a a un gran rival como es el Granada, que es un equipo que va a estar arriba y que tiene un equipazo», subraya el '14' pucelano, que admite que, aunque ha querido permanecer ajeno a toda la polémica, las redes sociales le han recordado lo sucedido. «Me han amenazado de muerte desde Granada... Pero esto es en lo que se han convertido Twitter e Instagram... Hasta que eso no se regule y se ponga un perfil cada uno con su nombre y sepan dar la cara en cada momento...», señala Alejo, que prefiere quedarse con lo que le dice su gente, aunque se muestre «molesto» con la prensa, incluso a nivel local.

«Me ha molestado que ciertas personas del entorno de medios de comunicación hayan hablado más de eso que de la victoria del Real Valladolid. Parece que siempre en Valladolid estamos buscando la cosa mala, la cosa negativa... Eso tenemos que cambiarlo, esa cultura tenemos que intentar cambiarla».

El ahora lateral derecho del Pucela también acerca su lado más personal. «Cada uno puede pensar lo que quiera sobre mí, y sobre todo sobre el Alejo jugador. Pero es que el Alejo que está aquí sentado poco tiene que ver con ese... Está mal que yo lo diga, pero soy un trozo de pan. No voy a utilizar la palabra listo en el terreno de juego, pero si se trata de ganar y estamos jugando con el pan de mis hijos...», señala el futbolista que admite que cuando llega a casa la única opinión que importa es la de su pareja, la de su hermana o la de sus padres. «Ellos saben cuando acierto y saben que soy lo suficientemente maduro como para saber cuando no lo hago», añade al tiempo que indica que, pese a las amenazas de las últimas horas o el foco mediático que se ha generado sobre él, no ha tenido que utilizar ayuda externa. «Sí, tengo psicólogo desde hace años, pero esta semana no le he tenido ni que llamar. Estoy muy tranquilo», zanja.