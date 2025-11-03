El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Chuki, izquierda, celebra con Jorge Delgado el gol que marcó de penalti y que dio la victoria al Real Valladolid ante el Granada

Chuki, izquierda, celebra con Jorge Delgado el gol que marcó de penalti y que dio la victoria al Real Valladolid ante el Granada LaLiga
El Real Valladolid sale de su depresión con una remontada en Zorrilla

El equipo de Almada se sobrepone a una mala primera parte y tumba al Granada con goles de Amath y Chuki, de penalti

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:12

El Real Valladolid hizo lo que debía: ganar en casa al Granada y sumar una victoria en Liga para reponerse del tremendo fiasco copero. Cómo ... lo hizo es ya otra historia. Guillermo Almada se equivocó gravemente con la alineación inicial y el Pucela lo pagó con una primera parte nefasta en la que el Granada se puso por delante y amenazó con dinamitar el frágil ecosistema blanquivioleta. Sin embargo, el técnico uruguayo mostró cintura en el descanso y corrigió su desaguisado. El Real Valladolid cambió de cara, sometió al Granada por momentos y acabó celebrando una victoria que necesitaba de manera urgente.

elnortedecastilla El Real Valladolid sale de su depresión con una remontada en Zorrilla