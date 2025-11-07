El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Almada imparte órdenes desde la banda durante el último Real Valladolid-Granada. Carlos Espeso

Real Valladolid

Almada defiende la «entrega y disposición» constante de Latasa y Javi Sánchez

El entrenador considera que la afición del Real Valladolid «se puede expresar como quiera», pero recuerda que los pitos acaban afectando a todo el equipo

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:02

Comenta

La última victoria del Real Valladolid en Zorrilla ante el Granada ofrece lecturas más allá de los necesarios tres puntos. Por un lado, permitió ver ... a un Pucela capaz de sobreponerse a los elementos en contra para firmar su primera remontada del curso. Por otro, lleva a una reflexión interna sobre los pitos que recibieron Juanmi Latasa (ahora en tratamiento médico por una lesión en el tobillo) y Javi Sánchez en su primera titularidad liguera tras asomarse al once en la dolorosa derrota copera frente al Portugalete. Guillermo Almada defiende la aportación de los dos futbolistas, más allá de los aciertos sobre el césped. El entrenador del Real Valladolid considera «una baja importante» la ausencia de Latasa, por mucho que no encuentre los caminos para perforar las porterías rivales. «Ya sé que muchas veces lo miden por los goles que puede hacer o los que puede errar, pero siempre ha mostrado entrega y disposición. Viene arrastrando una lesión de tobillo y un malestar estomacal que nos complicó más del 50% del plantel la semana anterior. Su entrega, como la de todos, ha sido espectacular, muchas veces infiltrándose para jugar. No vamos a contar con él esta semana porque la sanidad decidió otro tipo de tratamiento para recuperarlo y que él se sienta más a plenitud y más suelto dentro de la cancha. Confiamos plenamente en los compañeros que van a suplantarlo», recalcó Almada, que no desveló si mantendrá el esquema con dos delanteros, ya con Marcos André disponible, y si Amath Ndiaye comenzará en la doble punta o lo hará partiendo desde la posición de extremo izquierdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  3. 3 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  4. 4 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  5. 5 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  6. 6

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  7. 7

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno
  8. 8 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  9. 9 ¿Qué día se encienden las luces de Navidad en Valladolid? El gran encendido y cómo ha cambiado en los últimos años
  10. 10 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Almada defiende la «entrega y disposición» constante de Latasa y Javi Sánchez

Almada defiende la «entrega y disposición» constante de Latasa y Javi Sánchez