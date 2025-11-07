Almada defiende la «entrega y disposición» constante de Latasa y Javi Sánchez

La última victoria del Real Valladolid en Zorrilla ante el Granada ofrece lecturas más allá de los necesarios tres puntos. Por un lado, permitió ver ... a un Pucela capaz de sobreponerse a los elementos en contra para firmar su primera remontada del curso. Por otro, lleva a una reflexión interna sobre los pitos que recibieron Juanmi Latasa (ahora en tratamiento médico por una lesión en el tobillo) y Javi Sánchez en su primera titularidad liguera tras asomarse al once en la dolorosa derrota copera frente al Portugalete. Guillermo Almada defiende la aportación de los dos futbolistas, más allá de los aciertos sobre el césped. El entrenador del Real Valladolid considera «una baja importante» la ausencia de Latasa, por mucho que no encuentre los caminos para perforar las porterías rivales. «Ya sé que muchas veces lo miden por los goles que puede hacer o los que puede errar, pero siempre ha mostrado entrega y disposición. Viene arrastrando una lesión de tobillo y un malestar estomacal que nos complicó más del 50% del plantel la semana anterior. Su entrega, como la de todos, ha sido espectacular, muchas veces infiltrándose para jugar. No vamos a contar con él esta semana porque la sanidad decidió otro tipo de tratamiento para recuperarlo y que él se sienta más a plenitud y más suelto dentro de la cancha. Confiamos plenamente en los compañeros que van a suplantarlo», recalcó Almada, que no desveló si mantendrá el esquema con dos delanteros, ya con Marcos André disponible, y si Amath Ndiaye comenzará en la doble punta o lo hará partiendo desde la posición de extremo izquierdo.

Los problemas de Latasa con el gol resultan, a juicio de Almada, consustanciales a muchos delanteros. «Sé que debemos pedir goles a los jugadores, y sobre todo al delantero centro, pero lo que no puede faltar a los jugadores es entrega y disposición. Cuando uno juega no quiere hacer sólo un gol, sino dos, tres, cuatro… la cantidad que pueda. Lo he dicho semana tras semana: confiamos mucho en 'Lata' y estamos completamente seguros de que va a ser un jugador determinante. Estas situaciones no sólo le pasan a él, sino a casi todos los goleadores. Cuando se le abra el arco, seguramente vamos a estar hablando de otra cosas».

Por otro lado, está el caso de Javi Sánchez, un futbolista del que Almada no esperaba disponer este curso, pero que se ha revelado como un factor importante dentro del vestuario, en situaciones que no se muestran a la vista del público, pero que sirven para ir conformando una buena química interna. Así lo atestigua el técnico: «Ha sido un apoyo para los jugadores más jóvenes porque es uno de los futbolistas con más experiencia. Es un líder muy positivo que nosotros [el cuerpo técnico] hemos descubierto desde que llegamos. Al principio, había muchas posibilidades de que saliera del club, pero después se quedó».

El central madrileño sufrió los silibidos del público de Zorrilla desde el primer balón que tocó ante el Granada y, tras varios errores defensivos, Almada lo sustituyó al descanso. «A ningún jugador le gusta salir, sobre todo cuando uno va perdiendo. Son decisiones que uno tiene que tomar como entrenador por ciertas circunstancias que van con el partido. También las tomé con Stipe [Biuk] o con otros jugadores. A pesar del dolor que él sintió por salir, ha sumado desde que terminó el partido y lo ha afrontado con mucha fortaleza»

El entrenador del Real Valladolid entiende «la gente se pueda expresar como quiera», pero recuerda que los pitos a jugadores como Latasa y Javi Sánchez ante el Granada acaban impactando en todo el colectivo. «Tenemos jugadores jóvenes y eso genera un nerviosismo que, en definitiva, termina afectando al rendimiento individual y, por ende, colectivo. En cualquier caso, son situaciones que se dan y que todos supieron afrontar con un gran segundo tiempo para dar la vuelta a un marcador adverso».

Eso sí, en el caso particular de Javi Sánchez, Almada resaltó que se «golpea» a un jugador de la plantilla «que es un ser humano» y que, en este tipo de situaciones, todo el grupo se siente «con el afán de respaldarlo». «Va a encontrar ese respaldo y el de todos sus compañeros mientras siga con la entrega permanente que ha tenido», subrayó.

Más allá de los silbidos, la victoria ante el Granada ha supuesto «un aporte anímico importante» tras el fiasco en la Copa del Rey y ahonda en el «crecimiento futbolístico» de un vestuario renovado que va «por el buen camino». El Cádiz de Gaizka Garitano pondrá a prueba este domingo en el Nuevo Mirandilla (21 horas) la recuperada versión ganadora del Real Valladolid. «La idea pasa siempre por jugar mejor que el rival. El Cádiz tiene una plantilla con muy buenos futbolistas, está haciendo una muy buena campaña y tiene un gran entrenador. Nosotros tendremos que estar plenitud para sacar el partido. Y cuando hablo de sacar el partido me refiero a ganar. Porque hay mucha diferencia hoy entre ganar y empatar. Es lo único que nos tiene que dejar conforme porque este es un partido clave, por más que quede muchísimo campeonato, por las posiciones en las que nos encontramos hoy en día», ahondó Almada, en referencia a la mínima diferencia entre el Real Valladolid, séptimo clasificado con 19 puntos, y el Cádiz, sexto en la tabla con 20.

El entrenador uruguayo no percibe que su equipo se sienta más cómodo jugando fuera de casa (donde sólo ha perdido un partido, ante el Albacete) que en Zorrilla, donde las derrotas ante Cultural y Sporting (más la demoledora eliminación en el campo del Portugalete en Copa) comenzaron a crear el caldo de cultivo que cristalizó en los pitos de la primera parte frente al Granada. «No, no. Soy honesto. Más allá de que se nos han complicado algunos resultados, nosotros hemos jugado muy bien en varias situaciones. Presionamos, generamos más que los rivales. En definitiva, tenemos que dar las mismas sensaciones tanto de local como de visita».

Guillermo Almada respondió a una pregunta más genérica de un periodista del canal mexicano Televisa sobre su experiencia hasta la fecha como entrenador del Real Valladolid, una situación que el preparador uruguayo calificó como «espectacular» tras hacerse cargo del banquillo en un «club histórico» que atravesaba «un momento difícil» por el duro descenso de la campaña previa. «Estoy plenamente confiado y muy orgulloso del club que estoy conduciendo y de la estructura de futbolistas, en la parte humana y de trabajo. Estoy disfrutando de esta etapa y espero dar todas las alegrías que se merece nuestra afición».

De vuelta a asuntos más concretos, como el papel que desempeña ahora Julien Ponceau en la creación del equipo, Almada admitió que el fichaje del francés se produjo con la idea de aprovechar sus virtudes como mediapunta. «Lo trajimos para jugar en otra posición. Esa es la realidad. Después, por necesidades tuvimos que adaptarlo y lo está haciendo de gran manera. Hemos trabajado mucho con él, sobre todo en aspectos defensivos porque es un jugador con más características ofensivas. Vuelvo a insistir: el crecimiento futbolístico de las últimas fechas, con mayor posesión y mayor llegada, está muy involucrado en esa pulcritud que hemos encontrado en el manejo de la pelota».

Almada quitó hierro a la polémica generada tras el 'beso' de Iván Alejo al jugador del Granada Diego Hormigo que acabó con la expulsión del defensa nazarí por su reacción posterior empujando al vallisoletano en el tramo final del último partido. «Bueno… Iván es medio peculiar, eso ya lo sabemos, en decisiones que toma y que hace sin ninguna intención», expuso el entrenador con una sonrisa.