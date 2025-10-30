El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marcos André, Arnu, Peter Federico y David Torres buscan el remate marcados por jugadores del Portugalete este miércoles durante la primera ronda de la Copa del Rey Marcos Calvo-Factoría 9

El Real Valladolid entra «en un momento de autocrítica, unión y humildad» tras la eliminación en Copa

La «decepción y el malestar» recorren el club, que no quiere poner excusas tras caer ante el Portugalete

Arturo Posada

Arturo Posada

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:26

Comenta

La eliminación del Real Valladolid en la Copa del Rey a las primeras de cambio ante un rival tres categorías inferior como el Club Portugalete ... ha sacudido a todo el club blanquivioleta. La «decepción» es absoluta en todos los niveles, desde los despachos al vestuario y en la planta noble se subraya también el «malestar» que ha supuesto ver a un Pucela incapaz de marcar un gol y con problemas graves frente a un equipo de Tercera RFEF. Los análisis internos hablan de un Portugalete con más brío y capacidad para afrontar la primera ronda copera. «Fueron mejores», conceden en Zorrilla. Y esa superioridad del cuadro vizcaíno contrasta con la idea previa en la competición del KO, torneo en el que el Real Valladolid había puesto sus ilusiones con la idea de «hacer un buen papel», un objetivo que ha saltado por los aires a las primeras de cambio con una implosión blanquivioleta en el campo de La Florida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  2. 2

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  5. 5 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  6. 6

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  7. 7

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  8. 8 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla
  9. 9

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  10. 10

    Carnero afirma que el fallo del Supremo no tendrá repercusión al aplicarse ya una nueva ordenanza de movilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Real Valladolid entra «en un momento de autocrítica, unión y humildad» tras la eliminación en Copa

El Real Valladolid entra «en un momento de autocrítica, unión y humildad» tras la eliminación en Copa