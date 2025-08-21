Un agosto en el infierno: el mapa de la «tormenta de incendios» que arrasa Castilla y León

Viernes 8 de agosto. España lleva desde el domingo anterior inmersa en una ola de calor que ya se aventura que será larga. La Agencia Estatal de Meteorología avisa no solo de temperaturas desbocadas, sino también de riesgo extremo por incendios. La Junta de Castilla y León ha declarado desde el lunes 4 la alerta por el incremento de riesgo meteorológico de fuegos forestales. El monte es un polvorín que está a punto de estallar. Y la primera llama del infierno prende ese viernes 8 de agosto, a las 17:24 horas, por culpa de un rayo (así lo dicen las primeras investigaciones) que cae en el término municipal de Murias de Paredes, en la provincia de León.

Así es como empiezan las llamas de Fasgar, uno de los 33 incendios forestales de alto riesgo (más de doscientos en total) que desde ese viernes 8 devoran bosques, montes y tierras de labor en la comunidad. Primero por el entorno de Las Médulas. Apenas 48 horas después se une el norte de Zamora. El día 13 comienza el horror en Salamanca y cerca de los Picos de Europa. El jueves 14 las miradas se dirigen hacia Sanabria. No dejan de prender focos en la comunidad y en territorios vecinos, porque también las llamas, que no saben de fronteras, llegarán en las próximas jornadas desde Orense o Cáceres.

Las imágenes por satélite del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) permiten obtener una primera aproximación a la magnitud del desastre. Sus cálculos hablan, solo si se computan los grandes incendios, de 162.565 hectáreas devoradas por el fuego. Es una barbaridad. Supone el 1,7% del total de la extensión de Castilla y León. Es como si se hubieran si hubiera ardido la superficie ocupada por 41 ciudades como León.

Evolución de la superficie quemada en Castilla y León desde el 8 hasta el 19 de agosto

Estas estimaciones iniciales de EFFIS-Copernicus («los ojos de Europa sobre la tierra») deberán ser posteriormente matizadas. Sus registros hablan de la superficie aproximada que ha ardido en una zona perimetrada desde el espacio. Puede ocurrir que dentro de ese perímetro haya partes que no se hayan quemado. Y además, luego hay que cribar los datos. La estadística sobre incendios forestales solo tiene en cuenta para sus registros la superficie forestal quemada, por lo que hay que descontar, por ejemplo, la agraria. Pero, aún así, el alcance de los incendios es devastador.

Castilla y León se adentra en el peor verano de incendios forestales de su historia, con varios fuegos que se situarán, sin duda, entre los más voraces del país. Esos primeros cálculos hablan de 40.781 hectáreas carbonizadas en el incendio de Molezuelas (Zamora), de otras 30.292 en el de Llamas de Cabrera (León), de 22.356 en el de Barniedo de la Reina (también en León). La consejería de Medio Ambiente ya ha comenzado a acotar el alcance real de estos dos últimos, que podrían estar en 12.650 y 15.300, respectivamente, una vez contabilizada exclusivamente la superficie forestal.

Evolución de los focos día a día

En cualquier caso, el balance de esta temporada de incendios, cuando las llamas se hayan apagado y todo quede en cenizas y desolación, será terrible. Y todo eso, a partir de esa cascada de incendios que comenzaron el viernes 8 de agosto en varios puntos de León y que dejará un balance de tres personas fallecidas, cerca de 14.000 personas desalojadas de sus hogares y un rifirrafe político ante un operativo desbordado por los incendios.

Viernes 8 de agosto Del susto de Ávila al inicio del horror en León

Todas las miradas están pendientes del fuego que, a las 14:45 horas, se ha declarado en San Bartolomé de Pinares, en la provincia de Ávila. El avance de las llamas ha obligado a desalojar a los vecinos del barrio de la Estación y la urbanización Ciudad Ducal, en Las Navas del Marqués. Durante esas primeras horas, el incendio presenta un perímetro de veinte kilómetros, ha carbonizado 600 hectáreas y los técnicos del puesto de mando avanzado advierten de que se avecinan unas «horas críticas». El fuego ha obligado a cortar la línea férrea entre Ávila y Madrid, la DGT ha restringido el tráfico en varias carreteras y, de hecho, el incendio no se dará por controlado hasta cinco días después (el 12 de agosto). El despliegue de medios para extinguir este fuego desde el origen es muy potente: 15 técnicos, 46 agentes medioambientales, 34 cuadrillas, 30 autobombas, 6 bulldozer, 13 cuadrillas helitransportadas, 24 hidroaviones, la UME, Protección Civil, bomberos de la Diputación. La situación durante los próximos días se complicará tanto en Castilla y León que será muy difícil encontrar un operativo así en los fuegos que vendrán a continuación.

Porque pocos minutos después de que comenzara el fuego de Ávila, la pesadilla empieza en León. En apenas tres horas y media, se desencadenan cuatro incendios en LA PROVINCIA LEONESA. A las 17:24 horas comienza el de Fasgar, provocado por un rayo. Otro rayo desencadena el incendio que a las 17:55 horas prende en Orallo. A las 19:55 horas, por causas aún en investigación, comienza otro incendio en Anllares del Sil y a las 21:06 prende el de Llamas de Cabrera, que no tardará en poner en jaque la zona de Las Médulas. Sobre todo, porque el día 9, en apenas unas horas, un nuevo foco en la zona lo complicará todo.

Sábado 9 de agosto Preocupación en el entorno de Las Médulas

La jornada comienza con los servicios de extinción pendientes de los cuatro incendios declarados en León cuando, a las 16:33 horas se notifica el inicio de un nuevo siniestro en Yeres, a tan solo unos kilómetros del que unas horas antes había comenzado en Llamas de Cabrera. Este sábado por la tarde, la Junta eleva el nivel de alerta ante este incendio por el «grave riesgo para la población, bienes o daños forestales». Se trata de una zona de montaña, con gran cantidad de matorral y una «elevada pendiente» que complica las tareas de extinción. Pero hay un factor más que preocupa: la cercanía con el yacimiento de Las Médulas. De hecho, la propia Junta de Castilla y León (en un mensaje publicado a las 18:04 horas) alertaba de la situación respecto al incendio de Yeres: «Se prevé que pueda peligrar el patrimonio cultural mundial». Y además, a esas horas, calculaban que podían ponerse en riesgo más de 30 hectáreas de masas arboladas. Los cálculos del satélite dicen que los incendios de Yeres y Llamas de Cabrera han afectado, unidos, a 34.857 hectáreas (aunque no todas ellas son de superficie forestal). El avance de las llamas obligó a desalojar ese primer día Yeres (28 habitantes). Después vendría muchos más.

Ese mismo día hubo otros dos incendios más en la provincia leonesa. Uno en Sesamo, que los servicios contra el fuego dieron por controlado en apenas catorce horas y otro en Villaverde de los Cestos, muy pronto extinguido, que arrasó 120 hectáreas de matorral, pero que obligó a cortar el domingo, durante cinco horas, la carretera N-6. Fueron dos fuegos pronto dominados. Continuaban activos los de Orallo (cerca de Villablino) y Fasgar. Por la tarde, a las 19:30 horas, comenzó otro más en Paradiña (cerca de Villafranca del Bierzo). Pero lo preocupante, en León, estaba en el entorno de Las Médulas.

Domingo 10 de agosto Comienza el fuego de Molezuelas

A las 13:30 horas de esta jornada, se localizan diez incendios activos en la provincia de León. El que más preocupa (su extinción es «complicada») es el de Llamas de Cabrera, donde se movilizaron hasta 46 medios, entre ellos ocho helicópteros. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente explicaban que al ser incendios «netamente forestales requieren de tiempo para ser extinguidos». Además, «la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas está dificultando los trabajos».

Este video de #ELIF V1 muestra lo que fue ayer la lucha contra los #IIFF en #LeonEsp. #IFYeres e #IFLammasDeCabrera más el resto de incendios activos que podían verse desde esa perspectiva y a los que estábamos respondiendo #INFOCAL https://t.co/G0Ctp9IYao pic.twitter.com/W7W1XaYl92 — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 11, 2025

El cercano de Yeres parece estar más controlado, sobre todo en su flanco norte, que era el que amenazaba de forma más directa el parque natural. La Junta explicaba a ese mediodía que el parque natural está a salvo. Sin embargo, en tan solo unas horas, la situación se tuerce. «De repente, todo se desmelenó», explicaba Julio Arias Escudero, alcalde de Puente Domingo Flórez. El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, contaba que en torno a las 15:00 horas se comenzaron a registrar rachas de viento de casi 50 kilómetros por hora que, unidas a la baja humedad relativa, provocarron que el incendio evolucionara con una rapidez que, según los técnicos, no habían visto en veinte años. En tan solo una hora, el fuego recorrió cuatro kilómetros desde el pico de su origen hasta el lago de Carrucedo. El avance de las llamas obligó a desalojar a más de 700 personas (de Carucedo, Orellán, Borrenes, Voces, Las Médulas), que fueron trasladadas al polideportivo Lidia Valentín de Ponferrada. Y además, se confinó a los vecinos de Llamas de la Cabrera y Santa Lavilla. Por la noche, se desplegaron en la zona 200 militares y 72 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME)

La tarde de este domingo tenía preparadas además dos noticias terribles. La primera llegaba desde Resoba, cerca de Cervera de Pisuerga, cuando la caída de un rayo desencadenó un incendio a las 11:37 horas (se mantendrá activo durante varios días y arrasará 1.781 según el perímetro inicial del satélite, de ellas 1.300 confirmadas de superficie forestal).

La segunda, que tan solo tres horas después, en Molezuelas de la Carballera (87 vecinos empadronados), en Zamora, comenzaba el incendio que, hasta ahora, ha arrasado con más hectáreas en la comunidad. Eran las 14:25 horas cuando, por causas que todavía se están investigando, comenzó un incendio que muy pronto mostró su ferocidad. Casi de forma inmediata se decretó su peligrosidad (nivel 2) y se decretó la evacuación de 1.050 personas (de Molezuelas, Cubo de Benavente y Uña de Quintana), que fueron desplazadas al polideportivo de Camarzana y el albergue de Rionegro del Puente. Además, hubo que cortar al tráfico tres carreteras provinciales. Eran las primeras adoptadas para hacer frente a un incendio que avanzó a gran velocidad y que, según los primeros cálculos europeos, ha arrasado 39.714 hectáreas. Se perfila así como uno de los grandes incendios de la historia de España. Desde su inicio, en su extinción, han colaborado 169 medios (incluidos 23 hidroaviones, 27 cuadrillas terrestres, 17 autobombas o 14 helitransportadas).

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, escribía un mensaje a las 20:25 horas en la red social X: «Estoy centrado en los trabajos para la extinción de los incendios en León, Zamora, Ávila y Palencia (...) Desde la Junta de Castilla y León ayudaremos a reconstruir todos los bienes afectados, públicos y privados». Entre el sábado y el domingo, se declararon 70 incendios en la comunidad.

Lunes 11 de agosto El viento complica la jornada por la tarde

El fin de semana ha dejado trece incendios «de considerable dimensiones y riesgo desde el viernes», de acuerdo con el balance que hacía el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien participó en una reunión del CECOPI en León, provincia con cinco incendios activos, donde trabajan cerca de 500 profesionales. Preocupa el de Yeres, sobre todo en el sureste, en su avance hacia la localidad de Pombriego, por tratarse de una zona «orográficamente muy compleja que dificulta mucho las labores de extinción». Hay 724 personas que siguen evacuadas por este incendio, que por la noche se ha conseguido perimetrar, sobre todo en la parte noroeste, después de aplicar tácticas de fuego técnico. Y eso, pese a que aquí se vivió «un suceso meteorológico extraordinario». Fue «un torbellino de fuego» que obligó a replegarse al operativo y que provocó llamas en cinco viviendas de Médulas y el aula arqueológica de la Junta. También hubo daños en el mirador de Orellán, un balcón al yacimiento que está considerado como el mejor lugar para disfrutar de las antiguas minas de oro romanas. Cuatro personas (dos miembros del operativo de extinción de incendios y dos vecinos) resultaron heridas con quemaduras leves y por efectos del calor. El Ayuntamiento de Carucedo (León), celebró un pleno extraordinario para pedir a la Junta y el Gobierno central la declaración del entorno de Las Médulas como zona catastrófica. Y lo peor es que el fuego de Yeres y el de Llamas de Cabrera amenazaban con unirse.

Ampliar Trabajos para acabar con las llamas en Congosta (Zamora). Alberto Mingueza

En Zamora, la jornada comenzó con 40 medios movilizados para extinguir el incendio de Molezuelas, que amagaba con una buena noticia. El fuego amaneció sin llama en el perímetro, algo que desde la cuenta oficial de Naturaleza Castilla y León definieron como una «gran noticia», ya que el fuego parecía limitarse al interior. Las 700 personas que fueron desalojadas el día anterior pudieron volver a sus casas. Eso sí, desde la Junta advierten de que existen «gran cantidad» de puntos calientes, que pueden provocar reactivaciones «en cualquier momento». El incendio se mantenía en nivel 2, después de haber devorado 3.500 hectáreas y de quemar varias viviendas y una nave en la localidad de Cubo de Benavente. Durante los próximos días, el fuego avanzaría y la superficie quemada se multiplicaría por diez. Este lunes, había cien efectivos desplegados en este siniestro, entre ellos, tres helicópteros. Sin embargo, los vecinos de las localidades afectadas protestaban por la falta de medios y en Cubo de Benavente se organizaron cuadrillas para desbrozar caminos próximos al pueblo.

Esas aparentes buenas noticias de la mañana se complicarían a lo largo de la jornada, sobre todo por el viento, que complicaba las tareas de extinción. A última hora de la tarde, el fuego reavivado saltó a la provincia de León y obligó al desalojo de 200 vecinos de Congosta y Ayoó de Vidriales, que permanecían confinados en sus casas desde la tarde anterior. Y además, otros 1.700 vecinos de localidades como Castrocalbón o San Esteban de Nogales tuvieron que dejar sus casas para ser ubicados, aquellos que lo requirieran, en el pabellón municipal de La Bañeza.

Si la situación ya era difícil de abarcar, un nuevo incendio vino a complicarlo todo. A las 18:27 horas de este lunes 11 de agosto se declaró el fuego en Puercas (Zamora). Su evolución fue también fulminante. Entró muy pronto en nivel 1, obligó a desalojar a los vecinos de la zona (con localidades como San Martín de Tábara y Ferreruela) a Alcañices.

Martes 12 de agosto Un muerto y cuatro heridos graves por el fuego

La jornada comienza con veinte incendios activos (siete de ellos en nivel 2) y cierta esperanza respecto al incendio de Yeres. Los medios terrestres han trabajado durante toda la noche y han conseguido controlar el 80% del perímetro. Sin embargo, ya avisan de que el 20% restante será «muy complejo de controlar», por lo que se tardará días en conseguirlo. Se trata de un zona pedregosa y donde hay mucha pendiente, lo que dificulta el trabajo del personal de tierra. Esta intervención nocturna permitió a los vecinos de la zona regresar a sus hogares (salvo los del pueblo de Voces).

Ampliar Los servicios de extinción, en Abejera (Zamora). Alberto Mingueza

Sin embargo, la cifra de desalojados creció en esta jornada de forma exponencial, sobre todo por el avance del fuego de Molezuelas. A las 1.700 personas evacuadas el lunes por la noche, se sumaron 300 más el martes por la mañana (de cuatro localidades) y por la noche, la Guardia Civil pidió a otras 3.000 personas que dejaran sus viviendas.

El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, reconocía que la provincia se encontraba entonces en un momento crítico, acrecentado por los fuertes vientos (que estaban cambiando de dirección y alcanzaron rachas de cien kilómetros por hora) y las tormentas secas. Todo esto complicaba las tareas de extinción, en las que participaba Abel Ramos, un voluntario de 35 años que perdía la vida a las 19:17 horas en Nogarejas (León), cuando luchaba contra las llamas del incendio de Molezuelas, que avanzaba con mucha velocidad, con «pasto y matorral muy seco» como combustible. Vicepresidente del Moto Club Bañezano, trató de atajar las llamas en una motoniveladora, pero se encontró atrapado por dos lenguas de fuego que acabaron con su vida. Era la primera víctima mortal de esta oleada de incendios. En este siniestro también resultó herido Jaime Aparicio, quien fallecería en el hospital Río Hortega el jueves 14 de madrugada.

En el incendio de Puercas, cuatro personas circulaban en dirección hacia Tábara para escapar de las llamas resultaron heridas después de que el vehículo en el que viajaban volcara en una cuneta. Salieron del coche con quemaduras en el cuerpo y tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios, dos de ellas en estado crítico. Fue una de las malas noticias que dejó este fuego, que parecía dominado por la mañana pero que, a lo largo de la jornada, se complicó por esas rachas de viento, que dejaron sin efecto los avances que en las horas anteriores habían realizado las brigadas. Así, se decretaron los desalojos de Losacio, Valer, Riofrío y Abejera. Vecinos de esta localidad se negaron a abandonar su pueblo y trabajaron en las labores para extinguir el fuego.

Ampliar Lucha contra el fuego en Abejera. Alberto Mingueza

Pero, además, por si no eran suficientes las malas noticias desde Zamora, ese martes, a las 22:10 horas, comenzó otro de los grandes incendios que han asolado este verano el oeste de la comunidad, con origen en Castromil, en la Puebla de Sanabria, una comarca que comenzaba a ver cómo también los fuegos se cernían sobre ellos, con el avance además de las llamas desde Orense y, en un par de días, otro fuego más en Porto. Los incendios de Zamora y Galicia obligaban a suspender las conexiones de alta velocidad desde Madrid.

Y por si esto fuera poco, este martes se recrudecía la situación del incendio de Resoba (Palencia), que obligaba a desalojar las localidades de El Campo y Lebanza. Y en Salamanca, se declaraban dos incendios. El primero, a las 13:30 horas en San Martín de Yeltes (que pudo ser controlado esa misma madrugada). El segundo, a las 22:40 horas, en La Alberca, que obligó a confinar a la población, provocó las críticas del alcalde por la falta de medios y se dio por controlado seis días después.

Miércoles 13 de agosto Nuevos frentes en la comunidad: Salamanca y el norte de León

Zamora está en el foco. El incendio de Molezuelas (que ya se ha confirmado como intencionado) ha avanzado durante la noche con varias lenguas de fuego «muy virulentas» y un perímetro activo en varios puntos, sobre los que se han acometido ataques directos y de fuego técnico, como explicaba Mar Lejarraga, directora técnica de la extinción del incendio que, este miércoles, fue calificado como «el más preocupante» de los 14 que esta jornada había activos en la comunidad y que habían obligado a evacuar, en total, a 8.200 personas y cortar trece carreteras secundarias en Zamora, León y Palencia. Castilla y León tenía a 1.500 personas trabajando en el operativo en distintos puntos, según explicó el presidente de la Junta, para asegurar a continuación que la Junta cuenta con «suficientes medios», aunque «circunstancias meteorológicas adversas», como las vividas el martes, provocaron que los fuegos estuvieran «fuera de la capacidad de extinción».

Sobre todo, en ese incendio originado en Molezuelas, que avanzaba por la comarca leonesa de Valdería y obligaba a desalojar a 1.300 personas más (que se sumaron a las 6.000 ya afectadas). A última hora, 975 de varias localidades zamoranas pudieron regresar a sus hogares. El flanco este de este incendio «no presentaba grandes problemas, ya que chocó contra la zona de cultivo de la ribera del Órbigo». Sin embargo, era necesario reforzar las labores de contención en el norte y el oeste.

El de Puercas avanzó a gran velocidad, con las llamas lejos de su control, y obligó a desalojar Sesnández de Tábara.

En Palencia, el incendio de Resoba, que comenzó el sábado por la tarde, había quemado ya cerca de 3.300 hectáreas. A pocos kilómetros, ese miércoles 13 de agosto un rayo caído a las 23:40 horas prendía el fuego en otro de los grandes incendios de la comunidad: el de Barniedo de la Reina.

Y además, a las 14:40 horas había comenzado en San Cristóbal de los Mochuelos (Salamanca) otro incendio que arrasará una importante superficie en la provincia. Comenzaban a abrirse nuevos frentes en la región.

Jueves 14 de agosto Molezuelas se perfila como uno de los grandes incedios de la historia de España

La madrugada ha dejado una trágica noticia, con la muerte de Jaime Aparicio, de 37 años, natural de Quintanilla de Flórez, quien el pasado martes sufrió graves quemaduras en Nogajeras, mientras intentaba apagar el incendio de Molezuelas junto a Abel Ramos, quien también falleció en este incendio. Aparicio tenía el 85% de su cuerpo quemado. Además hay cuatro personas con estado crítico y una grave en el hospital Río Hortega, mientras un sexto herido tuvo que ser trasladado a Getafe.

Todo ello, en un jueves que comienza con seis incendios de nivel dos de peligrosidad (Molezuelas y Puercas en Zamora; Yeres, Llamas de la Cabrera y Anllares del Sil, en León; y Resoba en Palencia). De ellos, destaca el de Molezuelas, que se aventura como el de mayor extensión de la historia de España. Al menos, en función de las imágenes que ofrece el satélite Copernicus, que ya habla de más de 37.000 hectáreas afectadas (cálculos más recientes lo elevan casi a 40.000). Eso sí, expertos como Celso Coco matizan que de esa superficie hay que restar la agrícola, que no computa dentro de la estadística de los incendios forestales. El perímetro alcanza los 180 kilómetros, con algunos frentes controlados, lo que permite que a lo largo de la jornada vuelvan a sus casas 2.670 personas de municipios del sur de León y se reabran las carreteras que permanecían cortadas. El trabajo a lo largo de la jornada permitirá rebajar el perímetro a 120 kilómetros. También comienzan a regresar, tres días después, 1.084 vecinos de pueblos afectados por el incendio de Puercas, que ya ha arrasado 4.000 hectáreas y, según los responsables del operativo, «se está consiguiendo controlar». A las cinco de la tarde, unas rachas de viento provocaron que el fuego se avivara, pero la previsión era que por la noche el operativo permitiera dejar el fuego sin llama. Además, la Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de este incendio.

Ampliar Un coche abandonado en Palacios de Jamuz. Rodrigo Jiménez

La atención en Zamora estaba entonces en el fuego que desde Orense avanzaba hacia los valles de Pías y Hermisende, ya que el frente del fuego, de 20 kilómetros, «es muy agresivo y viene descontrolado». De momento, ya se han desalojado 1.718 residentes de cinco municipios del valle de Porto y Pías, además de la localidad de Castromil, muchos de ellos acogidos en el albergue de Puebla. En estos incendios de Zamora, así como en los de León, hay desplegados 420 efectivos de la UME, además de 2.200 personas de apoyo.

Y en León hay especial preocupación por cómo avanza el de Barniedo de la Reina, que afecta a un espacio natural protegido, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, en una zona de bastante altitud. Este incendio ha obligado a cortar un tramo de la carretera N-621 León-Santander y se han confinado los pueblos de Portilla de la Reina y Llavanes de la Reina.

Al terminar esta jornada hay 18 fuegos activos, diez de ellos controlados.

Viernes 15 de agosto La peor jornada desde el inicio de la oleada de incendios: hay 27 activos en Castilla y León

No hay tregua y el número de incendios alcanza los 27 activos en la región, doce de ellos con el nivel 2 del índice de gravedad. Es la mayor cifra desde que el pasado fin de semana comenzó esta ola de incendios en la comunidad.

Después de unas horas tensas, el fuego iniciado el pasado martes en la provincia de Orense ha saltado ya a territorio de Castilla y León, con muchos focos descontrolados, especialmente en torno al municipio de Castromil, donde el operativo tuvo que replegarse ante las malas condiciones del tiempo (sobre todo por la velocidad del viento), lo que ponía en peligro a los trabajadores. Este incendio ha obligado a cortar tramos de la A-52 (32 kilómetros) y se ha lanzado un mensaje para que los ciudadanos no se bañen en el Lago de Sanabria, ya que los medios aéreos lo utilizarán para recargar agua de cara a la extinción del incendio.

El #IFAnllaresDelSil esta mañana.

Enorme trabajo #INFOCAL para cerrar el #IIFF y perimetrarlo con maquinaria pesada, con elevadas pendientes, zona de matorral y repoblaciones https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/ZMK9Nklngc — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 15, 2025

En León, el Cecopi ya habla del incendio forestal del entorno de las Médulas ha obligado a confinar a la población de Odollo. Además, sobre las 16:00 horas, cuatro miembros de la UME han resultado heridos (tres por quemaduras, uno por luxación en el hombro) mientras trabajaban en la extinción de este fuego. El de Barniedo avanza hacia los valles de Lechado y Naranco, se ha recomendado a las población no salir de las carreteras asfaltadas y se ha prohibido el baño y las actividades recreativas en el embalse de Riaño, ya que es lugar de abastecimiento para los medios aéreos. León terminará esta jornada con 18 incendios (diez especialmente activo) y más de 3.000 evacuados.

En Salamanca hay tres incendios graves, con un total de ocho activos a primera hora de la tarde. Uno de los que más preocupan ha comenzado a las 13:18 horas en El Payo (en zonas de pinar, roble y prados, que ha obligado a evacuar a la población). Las primeras investigaciones han observado como se produjeron varios focos en distintos puntos de carretera, por lo que se apunta a que se trata de un incendio incencionado. Otro se ha declarado a las 16:10 en La Sagrada, en la comarca de Ciudad Rodrigo, que en tan solo 18 minutos fue elevado a nivel dos por su nivel de peligrosidad. Y se ha reactivado además el de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez. El fuego se declaró el miércoles y, aunque se dio por controlado, este viernes se ha reavivado, lo que ha provocado el corte de dos carreteras. Además, un hombre tuvo que ser atendido por quemaduras en los brazos.

Y la situación de alerta se extiende también a Ávila, donde a las 13:50 horas se ha declarado un incendio en Herradón de Pinares, con un avance muy rápido que, casi de forma inmediata, ha obligado a cortar dos carreteras (la CL-505 y la AV-500), la circulación de trenes entre Madrid y Ávila y que ha obligado a evacuar dos municipios. También en Ávila comenzó (a las 20:10 horas) un incendio en Mijares, en el Valle del Tiétar, que pudo ser rápidamente controlado.

Un ejemplo de la velocidad a la que corren los incendios forestales con viento a favor, baja humedad y combustible fino seco #IFHerradónDePinares #Ávila

En 35 minutos, puede observarse dónde comenzó y la distancia recorrida. https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/J4htVKHeKt — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 15, 2025

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé «una respuesta excepcional» ante la ola de incendios con «más medios del Ejército». Mañueco ha visitado junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, el puesto de mando avanzando situado en Palacios del Sil (León).

La cuenta oficial Naturaleza Castilla y León envía un mensaje: «Vivimos una situación extrema, nunca sufrida hasta ahora».

Sábado 16 de agosto El fuego de Orense avanza hacia Zamora

Este sábado, con una gran parte de la comunidad en plenas fiestas patronales, comienza con 25 fuegos activos en Castilla y León. De ellos, once tienen un especial grado de peligrosidad y la atención está puesta, de nuevo, en las temperaturas. La ola de calor no da tregua y para este fin de semana se prevén máximas que rondarán los 40 grados, lo que sin duda no favorece las tareas de extinción. Y el operativo, como reconoce Mañueco, está «al límite». LA UME mantiene 3.400 militares y 450 medios en toda España, según destaca la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha visitado a las unidades desplegadas en Ayoó de Vidriales.

Precisamente de Zamora llegan buenas noticias desde los incendios de Molezuelas y Castromil (sin reproducciones durante la noche) y también el de Puercas (que ha rebajado su nivel de peligrosidad). Hay 2.579 vecinos que, desalojados por el fuego de Molezuelas, pueden volver a sus casas. Sin embargo, las llamas avanzan por el oeste, con el incendio desatado en Orense. Y, por si fuera poco, en la zona se complica el incendio declarado el jueves en Porto.

Vecinos de las zonas de montaña de León han recibido esta mañana una alerta enviada a los teléfonos móviles que alertan del riesgo de incendios, por lo que se pide que abandonen toda actividad recreativa en las proximidades de los Picos de Europa.

En la provincia de León, los incendios de Yeres y Llamas de la Cabrera, que amenazan con juntarse desde hace días, no se han encontrado, aunque el director técnico de extinción de estos fuegos, Enrique Rey, alerta de las dificultades del operativo, tanto por la orografía como por la meteorología. La situación se complica especialmente a últimas horas del día, «con comportamientos totalmente anómalos que dejan sin oportunidad a los dispositivos de lucha». El de Fasgar sigue en nivel de peligrosidad y a las 16:32 comienza un nuevo incendio en Canalejas, que obliga a desalojar a 260 personas.

Llega la noche y se mantienen muy activos los #IIFF de #LeónEsp #Zamora #Palencia

🔶11 IGR 2

🔶9 IGR 1

🔶5 IGR 0 (Activos)

Nunca antes se había vivido una situación de extrema gravedad y simultaneidad de #IIFF en España#QuéEstáPasando?#MuchoCuidadohttps://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/wAZUGslVAg — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 16, 2025

En Salamanca, el incendio de Cipérez avanza (sobre terreno de robledal, matorral y prados) con un frente de entre 20 y 25 kilómetros, que ha afectado a varias viviendas deshabitadas y naves agrícolas.

La jornada se cierra con 25 incendios activos en la región, mientras aumentan las críticas por la gestión, con una manifestación en Ponferrada.

Domingo 17 de agosto Tercera víctima mortal por los incendios

La cifra de fallecidos por esta ola de incendios se eleva a tres. Este domingo ha muerto Ignacio Rumbao, el bombero cuyo vehículo autobomba sufrió un vuelco en el término municipal de Espinos de Compludo. Rumbao, de 57 años, era natural de Orense, pero vivía en Soria, donde trabajaba como oficial de montes y conductor maquinista de autobombas. Formaba parte del convoy, con 22 trabajadores forestales, que el sábado salió de Soria para colaborar en el despliegue contra el fuego.

Al margen de esta desgracia, por fin llega una buena noticia en el incendio de Molezuelas, uno de los más voraces de esta ola de fuegos que arrasa Castilla y León. El puesto de mando de La Bañeza ha decidido rebajar el nivel de riesgo, después de que el incendio se mantenga sin llama y sin reproducciones durante las dos últimas jornadas en Zamora (no así en su flanco leonés).

Ampliar Control de las llamas en el incendio de Canalejas. Rodrigo Jiménez

Sin embargo, no hay tan buenas nuevas en el norte de León, donde se ha recrudecido el incendio de Barniedo de la Reina y avanza el de Canalejas. La provincia tiene 16 fuegos activos (sobre un total de 30 en la comunidad). Entre ellos, el de Yeres-Llamas de Cabrera, que alcanza los 120 kilómetros de perímetro. «Llevamos 48 horas con condiciones muy desfavorables, y unos comportamientos anómalos, muy virulentos del fuego», asegura Enrique Rey, director técnico de la lucha contra este fuego, que avanza hacia la comarca de la Maragatería.

A esto se refieren los técnicos de #INFOCAL cuando han comentado el comportamiento extremadamente agresivo de los #IIFF al final de la tarde, fuego contra viento avanzando ladera abajo, con una intensidad de llama tan violenta como sorprendente.

Cámara de Foncebadón pic.twitter.com/2pRKvEPf6n — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 17, 2025

La Guardia Civil ha recomendado a los peregrinos que no hagan las etapas del Camino de Santiago entre Astorga y Villafranca del Bierzo. «Todos los incendios están con la misma violencia, la misma intensidad. Estamos hablando no solo de León, sino Orense, Asturias, Extremadura, Portugal... Es tan extenso y esa simultaneidad es lo que nos trae absolutamente en jaque», comentó Rey.

En Salamanca, el incendio de Cipérez ya supera las 10.500 hectáreas afectadas, con el desalojo de 400 personas de cuatro municipios. Y en esta provincia están muy atentos a la evolución de un incendio declarado en Jarilla, en la provincia de Cáceres, que después de seis días continúa su avance y se encuentra ya a siete kilómetros de territorio castellano y leonés.

Lunes 18 de agosto Hay 5.650 desalojados de 82 municipios

La comarca de Sanabria es la que más preocupa en estos momentos. Los vecinos de una docena de pueblos se despierta con un mensaje en sus móviles que les alerta de una posible evacuación por el grave peligro de incendio forestal. Por un lado está el fuego de Porto, un incendio muy activo, con dos frentes y más de 5.600 hectáreas afectadas. Pero también está el que llega desde Galicia.Los primeros en abandonar el lugar han sido los usuarios de los campings Los Cañales y Los Robles. En total, hay 5.650 personas desalojadas de 82 municipios de toda la región, que durante los últimos siete días ha visto cómo se registraban 200 incendios en su territorio.

El de Barniedo de la Reina ha saltado a la provincia de Palencia y el de Jarilla también a ingresado en Salamanca.

Las imágenes son de ayer, hoy #IFBarniedoDeLaReina no ha tenido este comportamiento convectivo, un #IIFF capaz de crear sus propias condiciones meteorológicas ascender pavesas a gran altura, esparcirlas a cientos de metros y abrir nuevos focos. Quema aprox. 15300 ha pic.twitter.com/m2vroylqmn — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) August 18, 2025

Este lunes, Castilla y León se ha despedido de la ola de calor que durante las últimas dos semanas ha tenido a la comunidad con temperaturas extremas y muy bajos índices de humedad. Desde el CECOPI de León lo celebran, ya que entienden que el cambio de la situación meteorológica permitirá «empezar a tratarlos incendios forestales como normales, frente a la tormenta de incendios de los últimos diez». La Junta anuncia más de cien millones de euros para la recuperación de las zonas afectadas.

Martes 19 de agosto La Junta dice que la situación, después de doce días, «se está estabilizando»

El fuego no da tregua, pese a la bajada de las temperaturas, y hay todavía 29 incendios activos en Castilla y León. Eso sí, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que la situación se está «estabilizando» y que «los operativos se están haciendo con los incendios». «Hoy estamos mejor que ayer». Siguen diez incendios con peligrosidad dos y nueve en nivel uno. Lo peor estaba en León, con nueve incendios graves (Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Barrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, Canalejas y Gestoso). La mayor preocupación estaba en el de Anllares, «con una evolución incontrolable con viento cambiantes y gran tamaño de las llamas», lo que obligó a desalojar siete localidades del valle de Fornela. El de Canalejas baja a nivel 1 después de quemar 6.000 hectáreas. El de Barniedo de la Reina «mejora ostensiblemente», aunque todavía hay llama en el flanco sur, en dirección a Palencia. Y el de Llamas de Cabrera ya tiene el 90% de su perímetro estabilizado.

Ampliar Ángela Bellido, vecina de Rábano, desalojada en Benavente. Alberto Mingueza

En Zamora, el incendio de Porto se ha controlado un poco durante las últimas horas gracias a las tareas de desbroce y cortafuegos llevadas a cabo durante la noche. Aún así, continúan desalojadas diez localidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado Molezuelas de la Carballeda y asegura que el Gobierno declarará el próximo martes las áreas afectadas por los incendios como zona catastrófica.