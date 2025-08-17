La lucha contra el fuego en el noreste de León: «Nunca nos pudimos imaginar la poca ayuda que hemos tenido» El incendio de Canalejas alcanzó Palencia y dejó una columna de humo visible desde Guardo mientras que el de Barniedo desaloja otras ocho poblaciones

Cuando los árboles ya están calcinados y el suelo se rompe a cada pisada, el humo aún sale de la superficie y las llamas están vivas en el interior de algunas pacas. La noche ha sido larga para los vecinos de Canalejas. El fuego que comenzó durante la tarde del sábado en la localidad avanzó rápido por los campos que la rodean. El resultado, seis poblaciones evacuadas que se han unido para intentar parar el avance de las llamas hasta sus casas. Vigilancia nocturna, limpieza y refresco del paraje por la mañana. «Llevamos unos días que casi no dormimos. El viento se levantó y el fuego -que se originó el jueves y se propagó el sábado- corrió hacía aquí. Por la noche éramos 300 vecinos de la zona arrimando el hombro, vinieron con tractores, todos a ayudar. Gracias a ellos hemos podido pararlo», comenta Dinara Trueba, vecina de Calaveras de Arriba, uno de los pueblos evacuados por el incendio de Canalejas.

Por la mañana, la labor era la de refrescar la zona, apagar los últimos resquicios con mangueras y fumigadoras. «Estamos persiguiendo fuegos que se van reactivando por el viento y el calor, pero lo tenemos más o menos controlado, hay pueblos que ahora lo tienen peor. La ayuda de las poblaciones de alrededor ha sido brutal, estaba la calle llena, ha sido una barbaridad el apoyo que hemos tenido», cuenta Steven Rojo, vecino de Canalejas.

«Es toda una vida. Te dicen que tienes que llevártelo en cinco minutos, pues nosotros queremos defender nuestra casa»

Mientras que los residentes de la zona seguían refrescando el terreno calcinado, una columna de humo se ha comenzado a levantar por la zona de Calaveras de Arriba, el fuego se había reactivado con fuerza. El avance ha sido rápido y ha pasado hasta la provincia de Palencia, dejando una gran humareda visible desde Guardo. «Aquí solo ha aparecido la UME. No tenemos ayuda, nos sentimos solos», resume Ana Victoria González, vecina de Calaveras de Arriba mientras las llamas avanzaban por la colina.

El fuego no da tregua en León y mientras un foco avanza, a kilómetros de distancia, más vecinos luchan por defender sus casas de las llamas. Y así, por todo el territorio. Es también la situación de una comunidad que durante estos días vive asolada por los incendios forestales. La tarde también ha sido intensa para los vecinos del valle de Valdeón. Ocho localidades más de la zona han tenido que ser evacuadas por el incendio de Barniedo de la Reina, que también se ven amenazadas por el procedente de Asturias hacía Caín.

La Guardia Civil ha procedido a desalojar las poblaciones, pero se han encontrado con la defensa de sus vecinos, muchos de los cuales no han querido abandonar sus hogares. «Es toda una vida. Te dicen que tienes que llevártelo en cinco minutos, pues nosotros queremos defender nuestra casa. Es una vergüenza, una pena por lo que estamos pasando. Lo que tenían que mandar son medios», asevera Mari Nieves Cuevas, vecina de Posada de Valdeón desde hace de más de cuarenta años. Poco más arriba, Julio Cernuda se emociona cuando el cielo parece que da un respiro y comienza a llover. «Ojalá, ojalá lloviera de cojones. Sería un milagro». Él y otros vecinos de las poblaciones del valle de Valdeón llevan varios días organizando cuadrillas para desbrozar, limpiar y retirar todo lo que sea combustible con el avance de las llamas.

«Estamos solos. Vinieron ahora a desalojarnos y nos negamos. Abandonar así el pueblo y todavía con posibilidades de poder hacer algo, era una decisión que era clara y fácil de tomar. Nos sentimos totalmente desamparados. Nunca pensamos en vernos en una situación como esta. La poca ayuda que hemos tenido, sin ningún tipo de asistencia aérea, más que la de los vecinos, dentro de un parque nacional. Nuca nos la pudimos imaginar», zanja. La situación en el valle ha llevado al Ayuntamiento de Posada de Valdeón a emitir un comunicado donde «urgen» medios para frenar el incendio que amenaza al valle y también al Parque Nacional de los Picos de Europa. «Los vecinos llevan movilizados desde las siete de la mañana para evitar que el fuego alcance los núcleos urbanos. Una falta de efectivos que está motivando que muchos vecinos se resistan a desalojar sus pueblos», apuntan en el texto.