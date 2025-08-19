Mañueco confirma la estabilización de los incendios en Castilla y León: «La evolución es favorable en todos» El presidente matiza que «es la situación actual» y apunta a que el realojo de las poblaciones desalojadas se pueda producir en las «próximas horas»

Sergio García Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 14:31

«La evolución es favorable. Estamos mejor que ayer y que hace dos días. Se están estabilizando frentes e incendios, no hay ninguna localidad en riesgo y esperamos que haya un realojo a lo largo de las próximas horas. Los operativos se están haciendo con los incendios». Es, en resumen, el mensaje que ha hecho este viernes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en referencia a la situación que vive la comunidad, asolada por los incendios forestales desde hace once días y que por el momento mantiene 18 focos activos en toda la comunidad, según datos de la Junta. El cambio de la situación viene de la mano de las condiciones climatológicas y el final de la ola de calor que se ha producido en las dos últimas semanas. «Si las circunstancias meteorológicas siguen en la misma línea iremos dando pasos positivos», ha añadido Mañueco.

El clima se concreta en un episodio que ha dejado máximas por encima de los cuarenta grados, que ha afectado a toda la región durante y que desde el fin de semana comienza a dar un respiro a los termómetros. «Han sido unas circunstancias inéditas, como han reconocido expertos, responsables políticos y directores de incendios. Según palabras de los técnicos, los incendios se habían colocado en lo que se denomina fuera de la capacidad de extinción», ha matizado el presidente, quien ha destacado que los operativos están consiguiendo el control de «todos» los incendios. «Están estabilizados los de Ávila, en Salamanca, bastantes frentes del de Zamora, en Porto, también va evolucionando en ese sentido el de Guardo y el resto de la provincia de León. La evolución es favorable en todos los incendios. Esto es el momento actual, con las circunstancias actuales, que lógicamente pueden cambiar», ha matizado.

«El operativo de la Junta funciona cuando las circunstancias meteorológicas están dentro de lo que es normal o incluso de lo extraordinario» Alfonso Fernández Mañueco Presidente de la Junta de Castilla y León

Sobre las evacuaciones que se han realizado a lo largo de estos días en varias poblaciones de las provincias afectadas por los incendios, el presidente ha defendido que la decisión sobre las mismas se ha realizado «sobre el principio de seguridad de las personas». «A veces alguien puede pensar que se ha hecho un desalojo preventivo. Lo hemos hecho pensando en la seguridad. Esa es la instrucción que tenían todos los responsables y eso es lo que han hecho», ha concretado.

Junto con esto, el presidente de la Junta de Castilla y León también ha confirmado que están empezando a llegar parte de los medios que se solicitaron hace tres días al Gobierno de España. Hasta el martes habría llegado un helicóptero para transporte de personas, dos helicópteros pesados del Mecanismo Europeo de Protección Civil, dos bases logísticas, dos puestos de mando avanzado, más la presencia de dos grupos de soldados para vigilancia en Aliste, El Bierzo, Salamanca y Ávila. «Pedimos más medios porque vivíamos unas circunstancias inéditas, extraordinarias, excepcionales y reconocidas por todo el mundo», ha expresado Mañueco, quien también ha agradecido la colaboración de efectivo de otras comunidades autónomas.

Ampliar Mañueco, durante la intervención a los medios. Miriam Chacón/ICAL

En concreto, la Junta había solicitado 25 bulldozer con maquinista, veinte helicópteros ligeros de transporte de personal, diez helicópteros pesados bombarderos, vehículos nodriza para enfriar el contorno de los incendios, drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes, atención logística al operativa, quince puestos de mando avanzado y mil soldados para vigilancia. «Se ha dicho que estábamos haciendo una petición inédita. El operativo de la Junta funciona cuando las circunstancias meteorológicas están dentro de lo que es normal o incluso de lo extraordinario. Pero lo que hemos vivido es algo inédito», ha insistido.

Comparecencia ante las Cortes

Mañueco también ha confirmado que comparecerá ante las Cortes cuando haya terminado la temporada de incendios, lo que sitúa una hipotética fecha en el mes de octubre. «En estos momentos estoy trabajando en el operativo y en la recuperación. Entiendo que lo razonable es hacerlo entonces, así fue en el año 2022 -incendios en la Sierra de la Culebra- y así lo decidió la mayoría de la Cámara». Sobre las críticas de los sindicatos, el presidente ha defendido que tiene «la conciencia tranquila» y que desde la Junta se ha duplicado el presupuesto para extinción de incendios. «Lo que pactamos con el diálogo social en el año 2022 funcionó en el año 2023 y funcionó en el año 2024 porque las circunstancias que vivimos entonces no son las que estamos viviendo en este momento», ha explicado.

Además, Mañueco también ha añadido que la Junta no se plantea pedir el nivel 3 de alerta al Gobierno de España, como han pedido desde varios sectores y también la población en manifestaciones que se han producido en zonas afectadas por el fuego. «No significaría más personal. No significa más medios aéreos ni logísticos. Por tanto, eso no influye en que vengan más medios, que es lo que necesitamos. Y el nivel 3 no tiene nada que ver con esto.». La última actualización de incendios mantiene 18 focos activos en Castilla y León. Son nueve en nivel dos y otros tantos en nivel uno. Doce en León, cuatro en Salamanca y el mismo número en Zamora.