Reciben el alta los dos últimos heridos por los incendios en El Bierzo y Zamora La mujer de 77 años que se encontraba en la Unidad de Quemados del Río Hortega de Valladolid con el 10% de su cuerpo quemado pasa a planta

El Norte Valladolid Martes, 19 de agosto 2025, 11:28

Los dos últimos heridos atendidos por los incendios que se están produciendo en el oeste de Castilla y León, un varón de 30 años que fue derivado al Hospital de El Bierzo y otro de 53 en el Hospital de Zamora, recibieron el alta a lo largo del día de ayer, según informa la Consejería de Sanidad de la Junta a través de un comunicado remitido a Ical.

En cuanto a la situación de los cinco heridos atendidos en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, la novedad es que la mujer de 77 años con un 10 por ciento de superficie quemada de su cuerpo ha pasado a planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave. Otros tres heridos siguen en estado crítico aunque estables, y el quinto sigue grave pero con buena evolución.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente continúa sin cambios y se encuentra estable dentro de la gravedad, con quemaduras en un 23 por ciento de la superficie corporal.