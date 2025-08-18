Permanecen en estado crítico tres de los seis hospitalizados por los incendios Hasta el momento se han registrado tres fallecidos y 16 heridos relacionados con las labores de extinción

El Norte Valladolid Lunes, 18 de agosto 2025, 11:10

Tres de los seis heridos en los incendios de León y Zamora que permanecen ingresados siguen en estado crítico y otros tantos grave, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta de Castilla y León.

En concreto, por lo que se refiere a la situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid desde el pasado jueves, tres de ellos siguen en estado crítico aunque estables y uno estable aunque grave, mientras que el quinto, se encuentra grave con buena evolución.

En estado crítico pero estable se encuentran una mujer de 56 años con un 48 por ciento de la superficie del cuerpo quemada, un varón de 36 años que presenta quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo y un varón de 64 con el 35 por ciento de superficie quemada.

Por su parte, un varón de 80 años, con quemaduras en el 15 por ciento del cuerpo, permanece grave con evolución favorable y una mujer de 77 años con el 10 por ciento de superficie del cuerpo quemada se encuentra grave aunque con «buena evolución», según las mismas fuentes.

Por lo que respecta al herido ingresado en el Hospital Universitario de Getafe, la Comunidad de Madrid informa que el paciente se encuentra estable dentro de la gravedad. Está intubado y presenta quemaduras en un 23 por ciento de la superficie corporal.

En total se han registrado tres fallecidos y 16 personas han resultado heridas en relación con las labores de extición de incendios en Castilla y León.

El último fallecimiento se ha producido este domingo, 17 de agosto, cuando perdió la vida un varón de 57 años que se había desplazado desde Soria a El Bierzo (León) en una autobomba junto a otros compañeros bomberos. Integrante del Operativo Infocal, participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera.

El fallecimiento tuvo lugar en un accidente de tráfico ocurrido en una pista forestal de la localidad de Espinoso de Compludo, cerca de Ponferrada. Además del fallecido hay que contabilizar a otro varón herido en el mismo accidente, de 30 años, que ha sido trasladado al Hospital El Bierzo, donde se le han realizado pruebas y se le ha detectado una fractura no desplazada de apófisis vertebral, aunque no precisa intervención y podría ser dado de alta a lo largo del día.

Hay que sumar otro herido, esta vez en el incendio de Mahíde (Zamora). Se trata de un bombero forestal de 53 años que ha sido trasladado al Complejo Asistencial de Zamora y que será dado de alta en las próximas horas tras permanecer en observación toda la noche.