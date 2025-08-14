El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Tres ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León
La iglesia parroquial de Santa María de La Bañeza, repleta de personas despidiendo a Abel Ramos.

Ver 1 fotos
La iglesia parroquial de Santa María de La Bañeza, repleta de personas despidiendo a Abel Ramos. A.P.C:

Lágrimas y abrazos en La Bañeza por las pérdidas de Abel y Jaime

El funeral por el primero de los fallecidos congrega a una multitud que ha lamentado las circunstancias que han acabado con dos jóvenes de la comarca «que protegían a los suyos y a sus pueblos»

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:22

La mañana, con menos humo en los cielos bañezanos, no ha hecho que se hayan aplacado los ánimos de numerosos ciudadanos que lamentan la pérdida de vida dos jóvenes de la comarca en los incendios que asolan León desde hace casi una semana.

Centenares de personas, muchos amigos de Abel Ramos y de Jaime Aparicio han acompañado a la familia del primero en una jornada de luto y recuerdo, pero también de reclamaciones ante unas «vidas que no se deberían haber perdido».

Noticias relacionadas

España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios

España recibe la ayuda europea en su quinto día de incendios

Las llaman calcinan el legado de los pueblos de Vidriales: «Era el cofre de recuerdos de una familia entera»

Las llaman calcinan el legado de los pueblos de Vidriales: «Era el cofre de recuerdos de una familia entera»

Dos detenidos por provocar los incendios de Mombeltrán y Puercas

Dos detenidos por provocar los incendios de Mombeltrán y Puercas

Mañueco: «No he fallado a la comunidad, hemos estado pegados al terreno desde el primer momento»

Mañueco: «No he fallado a la comunidad, hemos estado pegados al terreno desde el primer momento»

Todo tipo de clubes moteros y amantes del motor en general han arropado a una familia que desde el miércoles ha recibido centenares de visitas en el tanatorio donde ha estado el cuerpo de Abel hasta su funeral.

Varios sacerdotes y el administrador diocesano de Astorga -está en Sede Vacante el Obispado- han oficiado una eucaristía de emocionado recuerdo y homenaje a un joven que, como resume la bañezana Alba del Río, compañera de clase de Abel, «dio su vida por su pueblo y los suyos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  4. 4

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  8. 8

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  9. 9

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»
  10. 10 Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Lágrimas y abrazos en La Bañeza por las pérdidas de Abel y Jaime