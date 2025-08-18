El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuadrillas de extinción en el incendio de Yeres-Llamas, donde falleció un bombero. E. P.
León

El trabajador de la Junta fallecido en los incendios era de Orense pero vivía en Soria desde hace más de 30 años

Su compañero herido leve y trasladado al Hospital El Bierzo recibió el alta hospitalaria

E. N.

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:05

El conductor de una autobomba del operativo de extinción de incendios de la Junta fallecido en un accidente registrado ayer por la noche en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera, tenía 57 años y había nacido en Orense, pero con domicilio en la provincia de Soria desde hace más de 30 años.

Trabajador de la Junta de Castilla y León (oficial de montes-conductor maquinista de autobomba), era conductor de la autobomba ubicada en Bayubas de Abajo desde julio de 2010, informa Ical.

El fallecido formaba parte del convoy que partió de Soria en la tarde del pasado sábado, con un total de 22 trabajadores forestales, hacia el lugar del incendio, integrándose en el Operativo Infocal. En este momento se está organizando el regreso del citado convoy, que se producirá a lo largo de este lunes.

Por otro lado, el peón que resultó herido leve y trasladado al Hospital El Bierzo recibió el alta hospitalaria.

La Delegación Territorial de la Junta en Soria trasladó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

