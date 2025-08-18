Muere el conductor de una autobomba que volcó cuando trabajaba en un incendio en León Se eleva a tres la cifra de fallecidos en los fuegos de la provincia

Uno de los bomberos trabaja en las labores de extinción del incendio en tierras leonesas.

Uno de los incendios que asolan Castilla y leon y otras comunidades de España se cobró anoche una nueva víctima mortal la tercera en León. El conductor de una autobomba del operativo de extinción de incendios en Espinoso de Compludo, en la comarca del Bierzo, alcanzado por el fuego de de Yeres-Llamas de Cabrera, falleció este domingo a consecuencia del accidente sufrido por el vehículo.

En un principio se informó de que los dos bomberos habían resultado heridos esta noche como consecuencia de un accidente vial en el término leonés de Espinoso de Compludo, al volcar el camión autobomba en el que viajaban, dentro del operativo de Llamas de la Cabrera, pero al filo de la medianoche se confirmaba el fallecimiento de uno de los bomberos.

Fuentes consultadas por Ical señalaron que se trata de un trabajador que formaba parte de los efectivos de apoyo llegados desde otra provincia de la Comunidad. En el accidente, provocado por causas que aún se desconocen, además resultaba herido otro brigadista.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, expresó en la red social X su «más sentido pésame y todo el cariño a sus familiares, amigos y compañeros».

El fallecimiento de este trabajador se suma a la muerte de dos voluntarios que colaboraban en las labores de extinción del incendio originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que alcanzó la provincia de León.

La Junta de Castilla y León expresa su pesar por el fallecimiento de un integrante del Operativo INFOCAL que participaba en las labores de extinción del incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera. Como consecuencia del siniestro, además del conductor fallecido, el peón ha resultado herido leve y ha sido trasladado al Hospital El Bierzo.

Y añade que el accidente se produjo cuando el convoy en que se integraba este vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo. Por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo.

La Junta desea trasladar sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, reconociendo su compromiso y dedicación en la lucha contra los incendios forestales y la protección del patrimonio natural de Castilla y León. Asimismo, expresa su apoyo y deseos de una buena evolución al herido.

El Ejecutivo autonómico también quiere destacar y agradecer profundamente el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de todo el personal que forma parte del Operativo INFOCAL, así como de los equipos de apoyo que colaboran en esta ardua labor.