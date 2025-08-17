Castilla y León cumple una semana en el infierno con 25 incendios activos, más de la mitad graves La situación empeora en Salamanca, con los fuegos de El Payo y Cipérez, y se recrudece en León con la llegada de las llamas procedentes de Orense a Oencia

El Norte Valladolid Domingo, 17 de agosto 2025, 01:30

La evolución desigual de los incendios forestales, marcada por el calor, la baja humedad y sobre todo los fuertes vientos, genera incertidumbre en Castilla y León, con 25 fuegos activos –doce de nivel 2 y seis de nivel 1–, entre los que preocupan los de Salamanca y León (con más de la mitad de esos 25), algunos especialmente virulentos que han obligado a nuevos desalojos, mientras mejora la situación en Zamora o Ávila.

El incendio de Llamas de Cabrera, tras unirse por uno de sus flancos al de Yeres –que afectó al espacio natural de Las Médulas–, avanza con gran virulencia amenazando el Valle del Silencio, lo que ha derivado en evacuaciones en nueve localidades, algunas pedanías de Ponferrada, con un millar de afectados.

Castilla y León llega así a su séptimo día consecutivo golpeada por grandes incendios forestales, especialmente virulentos en su costado occidental, pasto de las llamas. Prueba del peligro es que, aunque más de 2.500 vecinos pudieron regresar a sus casas tras controlarse el fuego de Molezuelas, más de 5.000 (3.000 de León, 2.000 de Salamanca y varios cientos de Zamora y Ávila) siguen evacuados.

Y para recordar una vez más que las llamas no saben de fronteras, un fuego declarado en la provincia de Orense alcanzó ayer territorio leonés con nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y el Cecopi decidió desalojar las localidades de Arnado, Gestoso, Leiroso, Villarrubín, Sanvitul y Lusio, en el municipio de Oencia.

Además, la mayor parte de los desalojos de ayer se produjeron en el Bierzo, donde el incendio de Yeres, el que quemó Las Médulas, sigue intratable y en Salamanca, donde los fuegos de Cipérez y El Payo amenazan varias localidades.

Precisamente, los incendios forestales declarados en El Payo y Cipérez mantienen en jaque a la provincia de Salamanca y han obligado a la evacuación de cerca de 2.000 personas de cinco municipios, según la información actualizada este sábado por la Junta de Castilla y León. Dos aviones-cisterna italianos del Mecanismo Europeo de Protección Civil llegaron ayer a la base aérea de Matacán, en la provincia de Salamanca, para participar en el dispositivo.

Lo que ha ido ganando fuerza con el transcurso de los días es la respuesta crítica tanto de los profesionales de la extinción como de los habitantes de las comarcas castigadas por las llamas.

Así, la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) exigió ayer la «destitución inmediata» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por la «demostrada y reincidente negligencia» en la gestión de los incendios forestales «cuyas dramáticas consecuencias estamos viviendo todos los castellanos y leoneses en las últimas semanas».

Por la tarde, una manifestación convocada por redes sociales en Ponferrada reclamó la declaración del nivel 3 de emergencia por los incendios que sufre la comarca del Bierzo. Esa declaración implicaría que el Gobierno central asumiría la gestión de los trabajos de extinción. Los promotores desplegaron pancartas con su reclamación frente a la sede consistorial. «Los pueblos están en llamas. Pagamos impuestos para algo, para que nos protejan y ayuden. Necesitamos visibilidad», remarcaron.

Por otra parte, vecinos de zonas de montaña de la provincia de León recibieron en la mañana de ayer una alerta enviada a teléfonos móviles sobre el riesgo de incendios en Castilla y León, en la que se solicitaba a los ciudadanos que abandonasen toda actividad recreativa en las proximidades de los Picos de Europa. El texto, que estuvo acompañado de un pitido intermitente, pedía también extremar las precauciones.

Se trata de una acción coordinada por la Junta de Castilla y León de envío masivo de mensajes a la población de esta Comunidad y de las regiones vecinas de Asturias y Cantabria a través de la herramienta ES-Alert para la prevención de la ciudadanía en zonas afectadas por incendios, con el fin de que se adopten medidas de seguridad.

A la espera de la llegada hoy del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a León, ayer fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que viajó a León, su ciudad natal. Robles, destacó la entrega y el esfuerzo de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en su labor de apoyo para luchar contra los incendios que asolan el oeste de la Península Ibérica, con especial incidencia en Castilla y León, y recordó que estos efectivos «se juegan la vida, no hay palabras para darles las gracias».

Así se lo hizo saber a los miembros de la UME desplegados en la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales, una de las zonas afectadas por el incendio que se originó el pasado fin de semana en Molezuelas de la Carballeda y que saltó a León. «Ha sido un fuego muy violento y ustedes se juegan la vida. Por eso, no hay palabras para darles las gracias», reiteró.

De hecho Robles, acompañada del teniente general jefe de la UME, recordó que los miembros de esta unidad son «garantía de profesionalidad y los ciudadanos lo saben bien», ya que algunos vecinos de la zona expresaron también su agradecimiento a los militares desplegados, que explicaron a la ministra de Defensa que «el viento en los incendios de esta zona ha roto todos los protocolos y ha impedido acometer misiones como perimetraciones, porque lo importante era proteger a la población».

Las autoridades piden precaución en los desplazamientos. Doce carreteras, y dos de ellas nacionales, están cortadas por los incendios. En este contexto, el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue suspendido.

Por su parte, la situación de los cinco heridos atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid por las quemaduras generadas en los incendios forestales de estos días, cuatro de ellos en estado crítico, continúa sin cambios clínicos significativos.