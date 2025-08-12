El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La UME atiende a uno de los heridos de Abejera. A.Mingueza

Zamora

Las llamas del incendio de Aliste se ceban con Abejera: Al menos seis heridos y numerosas casas, naves y coches calcinados

El fuego, originado ayer en Puercas, se ha descontrolado esta tarde, obligando a evacuar otras seis localidades y elevan a 12 los pueblos desalojados en Zamora, con dos fuegos activos

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Martes, 12 de agosto 2025, 22:57

El incendio de Aliste, originado en la localidad de Puercas en la tarde del lunes, avanza descontrolado. Y las llamas, que han obligado a desalojar ... por el momento seis localidades próximas, que se suman a otra media docena de municipios evacuados por el foco de Molezuela, se han cebado con la localidad de Abejera. La escena de un vehículo calcinado a las afueras de la localidad por la carretera que conduce a Riofrío, cuando trataba de huir del incendio, dejaba una escena apocalíptica. En el turismo viajaban cuatro de las seis personas que han resultado heridas por quemaduras en la localidad, según la información facilitada por el presidente de la Diputación de Zamora. Entre ellas, una mujer de avanzada edad, que ha sido encontrada desmayada en un camino de la localidad.

