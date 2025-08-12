Las llamas del incendio de Aliste se ceban con Abejera: Al menos seis heridos y numerosas casas, naves y coches calcinados

El incendio de Aliste, originado en la localidad de Puercas en la tarde del lunes, avanza descontrolado. Y las llamas, que han obligado a desalojar ... por el momento seis localidades próximas, que se suman a otra media docena de municipios evacuados por el foco de Molezuela, se han cebado con la localidad de Abejera. La escena de un vehículo calcinado a las afueras de la localidad por la carretera que conduce a Riofrío, cuando trataba de huir del incendio, dejaba una escena apocalíptica. En el turismo viajaban cuatro de las seis personas que han resultado heridas por quemaduras en la localidad, según la información facilitada por el presidente de la Diputación de Zamora. Entre ellas, una mujer de avanzada edad, que ha sido encontrada desmayada en un camino de la localidad.

En lo material, los daños son incalculables por el momento. Las llamas han consumido numerosas casas y patios construidos en adobe, que en muchos casos estaban abandonados o contaban en el interior con maderas y otros materiales de alta combustión. Lo que ha dificultado las labores de extinción de los diversos focos a lo largo de la tarde, pese a los esfuerzos de los Bomberos desplazados, tanto de la UME, como de la Diputación de Zamora.

Pero también de algunos vecinos, que se han negado abandonar la localidad, ante la amenaza que suponían las lenguas de fuego, que avanzaban desde Puercas, para sus bienes. Entre ellos el alcalde, Ángel Andrés Ferrera, que visiblemente afectado y en la misma línea de lo manifestado el día anterior por la alcaldesa de Congosta -que también permanece evacuada por el frente de Molezulas-, ha expresado su malestar por la falta de medios y la atención tardía. A la que también se suman los impedimentos relatados para actuar con sus propios medios y defender el pueblo en las horas previas a que las llamas cercasen la localidad,

El fuego, que en un principio se dirigía hacia Losacio resucitando los fantasmas del incendio que hace tres años arrasó más de 30.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra, alcanzó el núcleo urbano en cuestión de minutos tras cambiar las rachas de viento, dejándolos sin posibilidades de frenar su avance. "Una parte del monte que se había calcinado ayer empezó a sacar llama. Estábamos en el balcón vigilando, mientras preparábamos por si teníamos que irnos. Y vimos venir la nube de humo de repente hacia el pueblo. Fue cuestión de 15 minutos", relataba una vecina del municipio poco después del desalojo, estacionada en la gasolinera de Tábara, a la espera de saber donde iban a pasar la noche.

«Ha sido un descontrol inmenso», resumía el regidor, que solo se ha mostrado agradecido por el apoyo de la Guardia Civil en el momento de la evacuación. Una actuación que ha resultado crucial para salvar vidas, ante el alto número de personas que se encontraban en las viviendas, pese al aviso de evacuación. «Yo he entrado en muchas casas con la Guardia Civil y había personas, así que no sabemos lo que puede haber todavía», ha avanzando, deslizando que aún desconoce si pudiera haber más daños personales. Lo que sí saben es que, además de casas, coches y los heridos confirmados, hay varias naves calcinadas en las que podría haber animales a las afueras del municipio.

Aunque los efectos del incendio de Aliste han sido más números de Abejera, el mismo fuego ha obligado a evacuar otras tres localidades de la comarca de Tábara, en las que esta mañana nada hacía presagiar un desalojo. Y según algunos vecinos de la zona, a estas horas de la noche, el frente se dirige hacia Bercianos, Sarracín y Rabanales. La clave de la jornada, que a medio día estaba bajo control, han sido las fuertes rachas de viento, «muy cambiantes».

La mañana había avanzado positivamente, pero el cambio en las condiciones meteorológicas a primera hora de la tarde, han dejado sin efecto todos los avances logrados por las brigadas, durante una noche en la que pudieron trabajar con condiciones favorables. «Ha sido muy cambiante, donde pensábamos que estaba todo controlado, los vientos viraban y tan pronto te ponían en peligro una población como otra. Nos ha ocasionado estar todo el día pegando saltos entre municipios, porque lo principal es proteger la vida de las personas», ha detallado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faundez, que ha estado acompañando durante toda la jornada a los Bomberos del Consorcio de la zona de Aliste.

El número de desplazados en la provincia supera ya el millar de personas. En total, son 1.300 vecinos evacuados de unas 12 localidades. 752 por el incendio originado en Puercas, a las que se suman 615 por el foco de Molezuelas, que ha avanzado con gran virulencia hacia León. Cobrándose además la vida de una persona que acudía de voluntaria a las labores de extinción.