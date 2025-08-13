Desplazados por los incendios de Zamora: «En siete minutos nos envolvió una nube de humo y tuvimos que salir corriendo»

Mientras que dos voluntarias juegan con unas niñas, otras dos pequeñas dan un breve paseo a un perro. Más allá, otro niño echa unas partidas ... en una consola portátil y, a su lado, otro aprovecha para dormir un poco. En las paredes cuelgan dibujos que algunos de ellos hicieron el martes por la tarde. El garabato es una cruz de la que salen cuatro flechas. Una de ellas termina en el dibujo de un coche -cómo llegaron- y otra lleva al dibujo de una llama. «Fuego», aparece escrito debajo. Los niños son aquí una pequeña pausa para un entorno que no para. A su alrededor, otras personas recogen sus pertenencias, otras llegan y, la mayoría, preguntan por información a los agentes de la Guardia Civil y a los voluntarios de Cruz Roja. Esta noche, 93 personas han dormido en el edificio municipal Las Nieves, en Camarzana de Tera, que acoge desde el domingo a personas desplazadas de localidades como Congosta, San Pedro de la Viña o Carracedo a causa de los incendios en Zamora.

Los vecinos de las zonas evacuadas por las llamas hacen noche aquí desde el fin de semana, cuando el edificio se convirtió en un albergue con 108 camas. Una de ellas es Abelina Segura, de Albacete, quien vive en Madrid y que pasa los veranos en Carracedo, desde que se casó con su marido, quien había vivido toda su vida en el municipio zamorano. «Vengo desde hace más de cincuenta años, ahora tenemos aquí nuestra casita, que acabamos de reformar», comenta. Abelina es una de las últimas personas que han llegado al albergue. Esta ha sido du primera noche allí. «Justo el domingo por la mañana dimos una vuelta por los pueblos de alrededor, antes de que todo pasara. ya después de comer empezamos a ver una pequeña columna de humo y todo fue rapidísimo. Es desolador, se ha extendido muy rápido, nos ha sorprendido a todos», relata.

Según comenta, la situación en su pueblo es, hasta ahora, similar a la que viven otros muchos municipios evacuados. Es decir, las casas abandonadas son las que se han llevado la peor parte. «Ese es el problema. Las viviendas donde no vive nadie están llenas de maderas, hierbas y no se cuidan. Es un peligro, como se ha visto. En un año de tanto calor se temía que pudiera pasar. Por suerte son viviendas donde no vive nadie, pero pienso que las autoridades, quien corresponde, deberían desbrozar. Porque los que venimos a estas localidades somos poquitos, pero no queremos que se pierda todo el pueblo», apunta. Patricia Pablos es la portavoz de Cruz Roja en Camarzana. «Los voluntarios nos movemos en función de dónde sea necesario, ahora estamos aquí atendiendo. Son situaciones difíciles, porque hay gente mayor, también tenemos animales y niños», explica.

En el primer caso, han contado con la ayuda de la farmacéutica del pueblo, quien les ha ayudado para administrar las medicinas a los más mayores. Para los niños, los voluntarios han organizado juegos y actividades para los pequeños pudieran despejar la mente después de varios días donde han tenido que dormir, de forma obligada, fuera de sus hogares. «Por las tardes estamos organizando diferentes actividades con ellos, desde hacer dibujos o por ejemplo tiro con arco, para que se puedan despejar durante un rato», comenta.

A veinte minutos en coche está Tábara, otro de municipios zamoranos que acoge a desplazados por los incendios. En concreto, medio centenar de vecinos de Abejera, que han pasado su primera noche fuera de casa en el auditorio, que se ha transformado en unas horas para acoger a los desplazados. Allí está Judith Andrés, una de las afectadas. «Parecía que el fuego se había estabilizado, que estaba estable, que no había peligro. Pero en unas horas empezamos a ver las llamas en la ladera de la montaña», explica. El problema llegó cuando el viento cambió y tomó dirección hacia Abejera. «En siete minutos nos envolvió una nube de humo y tuvimos que salir corriendo y abandonamos el pueblo por nuestros propios medios», prosigue.

El desalojo se realizó en un autobús -«de unas 25 plazas»-, que llevó a algunos vecinos hasta Tábara. «La desorganización ha sido total y de todos los medios. No nos dejaron ir a ayudar, podríamos haber intentado hacer un cortafuegos para que no entrara en el pueblo, pero no nos dejaron. Esta noche se han acercado vecinos a trabajar allí, porque no había nadie. Es otra vez el pueblo salvando al pueblo», defiende. Sobre la situación en Abejera, asegura que la pradera más grande del municipio se ha quemado. «Es donde está el parque de los niños, todas las casas de ese entorno han ardido. Después de lo que ocurrió hace bien poco, no se ha aprendido, se han vuelto a cometer los mismos errores. Sentimos rabia e impotencia, pero intentamos no vivirlo de esa forma y expresar nuestro dolor de la mejor forma posible, escapando de la rabia, pero es difícil», explica la vecina de Abejera.

La afectada también muestra su gratitud con los vecinos de Tábara, quienes les han aportado todo el material necesario para poder pasar la noche en el auditorio del pueblo. «La Guardia Civil nos dijo que no era un punto autorizado, pero los vecinos se indignaron y dijeron, cómo que no hay sitio para que estas personas duerman. Entonces empezaron a llover colchones, han comprado almohadas, han sido ellos los que nos han ayudado. Una absoluta solidaridad», resume.

Según informaba la subdelegación de Gobierno de Zamora, esta mañana había 382 personas evacuadas entre los municipios de Congosta, Villageriz, Alcubillas de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña, que se suman al confinamiento domiciliario que prosigue en Ayoó de Vidriales. Además, la subdelegación también informó de que los municipios de Puercas, Ferreruela de Tábara, Losacio, Abejera, Riofrío de aliste, Sarracín de Aliste, Valer y Bercianos han sido evacuados por los incendios.