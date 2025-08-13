El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Investigado un hombre de 58 años por uno de los incendios de León
Uno de los alojados en el polideportivo de Tábara (Zamora). Rodrigo Ucero

Desplazados por los incendios de Zamora: «En siete minutos nos envolvió una nube de humo y tuvimos que salir corriendo»

La provincia ha amanecido con catorce municipios evacuados por las llamas que han tenido que ser realojados en residencias y espacios improvisados

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:25

Mientras que dos voluntarias juegan con unas niñas, otras dos pequeñas dan un breve paseo a un perro. Más allá, otro niño echa unas partidas ... en una consola portátil y, a su lado, otro aprovecha para dormir un poco. En las paredes cuelgan dibujos que algunos de ellos hicieron el martes por la tarde. El garabato es una cruz de la que salen cuatro flechas. Una de ellas termina en el dibujo de un coche -cómo llegaron- y otra lleva al dibujo de una llama. «Fuego», aparece escrito debajo. Los niños son aquí una pequeña pausa para un entorno que no para. A su alrededor, otras personas recogen sus pertenencias, otras llegan y, la mayoría, preguntan por información a los agentes de la Guardia Civil y a los voluntarios de Cruz Roja. Esta noche, 93 personas han dormido en el edificio municipal Las Nieves, en Camarzana de Tera, que acoge desde el domingo a personas desplazadas de localidades como Congosta, San Pedro de la Viña o Carracedo a causa de los incendios en Zamora.

