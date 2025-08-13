Los incendios de León y Zamora dejan hasta el momento 15 heridos, cuatro de ellos en estado crítico Uno de los afectados, de 37 años, tiene quemaduras en el 85% de su cuerpo, mientras que ocho más han tenido que ser atendidos en centros de primaria por daños leves

El Norte Valladolid Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:21 Comenta Compartir

Cuatro de las personas afectadas por los incendios de León y Zamora permanecen en estos momentos en estado crítico por quemaduras en su cuerpo, según confirmaron a Ical fuentes de la Consejería de Sanidad. Se trata de una mujer de 56 años, con el 50 por ciento de superficie corporal quemada, y un varón de 64 años, con el 35 por ciento afectado, que fueron trasladados la pasada noche a la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid desde el Complejo Asistencial de Zamora; un varón de 36 años con una afectación del 50 por ciento, que también fue trasladado anoche desde el Complejo Asistencial Universitario de León; y otro hombre de 37 años que se encuentra en la UCI del Complejo Asistencial Universitario de León, con quemaduras en el 85 por ciento del cuerpo pendiente de su traslado.

Otro hombre de 80 años que ha sido trasladado hoy desde el Complejo Asistencial de Zamora presenta pronóstico grave, con el 15 por ciento de superficie corporal quemada, mientras que una mujer de 77 años, atendida en la UCI del Complejo Asistencial de Zamora, está estable dentro de la gravedad, y otro hombre de 78 años, atendido en el Complejo Asistencial Universitario de León, presenta quemaduras en el 17 por ciento de su cuerpo, pendiente también de su traslado a la unidad de referencia regional, con sede en Valladolid.

Además, han sido atendidos ocho heridos de carácter leve en Atención Primaria: un varón de 27 años en el PAC Carballeda (Zamora) y siete personas en el Centro de Salud de Tábara.

Por otro lado, las ambulancias de Sacyl han ayudado también a evacuar a 58 personas desde su localidad o residencias de ancianos a otras residencias o albergues, en colaboración con el operativo de rescate.