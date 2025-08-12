El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de reconstrucción
Vecinos evacuados de Molezuelas.

Vecinos evacuados de Molezuelas. Alberto Mingueza

Zamora

Incertidumbre entre los evacuados por el incendio de Molezuelas: «A lo mejor tenemos que pasar aquí otra noche»

La extensión del incendio originado el domingo en Zamora ha congregado por segunda día consecutivo a más de un centenar de personas en las instalaciones municipales de Camarzana

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 14:09

Segunda noche de realojos en las instalaciones municipales de Camarzana, donde se ha habilitado un pabellón y un polideportivo para acoger a los vecinos de ... las localidades afectadas por el fuego originado en la tarde del domingo en Uña de Quintana y Molezuelas de Carballeda. Hasta seis municipios de las comarcas de Benavente, Carballeda, Vidriales y Nogales fueron desalojados a última hora de la tarde del lunes, tras reavivarse un incendio que por la mañana se mantenía controlado.

