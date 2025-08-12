Los incendios de Zamora siguen sin control y con ocho pueblos desalojados Los alcaldes de Congosta y Ayoó de Vidriales informan de que la situación está relativamente tranquila y critican el dispositivo de actuación. Se han cortado varias carreteras, tanto en el incendio de Molezuelas como en el de Puercas.

Óscar F. Civieta Zamora Martes, 12 de agosto 2025, 10:49 Comenta Compartir

Los incendios de Molezuelas de la Carballeda y Puercas, ambos en Zamora, siguen descontrolados. Según fuentes de la Junta de Castilla y León, a primera hora de la mañana se han dado los relevos del personal que está trabajando en la zona y a las 8:00 horas se han incorporado medios aéreos de la propia y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El de Molezuelas, de nivel 2, se inició el pasado domingo (10 de agosto), a las 14:25 horas. Ese mismo día por la tarde fueron evacuados algo más de 800 vecinos, residentes en la propia Molezuelas, Cubo de Benavente y Uña de Quintana, que pudieron volver a sus hogares el lunes por la mañana.

La situación parecía relativamente controlada ayer a mediodía, pero por la tarde todo se desbocó, el fuego avanzó hacia el este y obligó a evacuar otras seis localidades: Congosta, Villageriz, Alcubillas de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña. Además, Ayoó de Vidriales está confinada.

Respecto a las carreteras, están cortadas la ZAP2454 entre Congosta y ZA110. La ZA110 entre ZAP2554 y L.P. León. La ZAP1511 desde Fuente Encalada a Alcubilla de Nogales y la ZA111 de Cubo a L.P. León.

«No ha quedado ni una triste jara»

En conversación con este diario, a las 10:00 horas de este martes, la alcaldesa de Congosta, Visitación Peral, asegura que la situación está controlada y, afortunadamente, no ha habido daños materiales ni personales. Lo que están haciendo, comenta, es ver el entorno: «No ha quedado absolutamente nada, ni una triste jara».

La cuasi tranquilidad de ahora contrasta con la mucha tensión vivida ayer por la tarde: «Lo pasamos muy mal, llegó un momento en el que desaparecieron todos los medios aéreos. Estábamos totalmente solos y recibiendo instrucciones contradictorias. La gente no sabía qué hacer. Al final, los propios vecinos y vecinas cogimos las mangueras y defendimos las casas. Lo único que les interesaba era salvar las vidas, lo demás les daba igual. Nos sentimos muy abandonados».

También David Martínez, alcalde de Ayoó de Vidriales, indica que la situación allí está relativamente controlada, aunque con muchísimos focos todavía de fuego, «pero como no hay nadie por aquí, habrá que esperar a que agoten la maleza».

Las llamas, comenta el edil, llegaron a las casas, «y fueron los propios vecinos –que estaban confinados– los que salieron a la puerta a defenderlas». Se han quemado parcialmente algunas casas habitadas y las deshabitadas, «como no tenían quien las defendiera, se han abandonado a su suerte», destaca.

Afirma que no se sintieron abandonados, pero que sí echaron de menos que los medios que había «hubiesen sido más activos o que lo hubieran gestionado mejor: no puede ser que haya tres camiones en un sitio y cero en otros».

Dos localidades evacuadas en el incendio de Puercas

Cuando todos los esfuerzos se estaban destinando al incendio de Molezuelas, se desató otro en Puercas, que también sigue activo, y que ha provocado la evacuación obligatoria de los municipios de Puercas y Ferreruela de Tábara. Además, se ha cortado la ZA-P-2433 de Puercas a Ferreruela, el camino rural asfaltado de Ferreruela a Vegalatrave y la carretera Abejera a Valer.

Ante los numerosos incendios forestales activos en diferentes comunidades autónomas de España, el Ministerio del Interior ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias.

En las próximas horas, Protección Civil reunirá al Comité Estatal de Coordinación y Dirección CECOD para incendios forestales con el objetivo de evaluar la situación, coordinar acciones y tomar las decisiones que resulten adecuadas, informan desde Interior.

Temas

Incendios forestales