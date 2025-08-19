El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ángela Bellido, vecina de Barrio de Rábanos, ameniza el paso de las horas tejiendo en el albergue habilitado en Benavente.

Ángela Bellido, vecina de Barrio de Rábanos, ameniza el paso de las horas tejiendo en el albergue habilitado en Benavente. Alberto Mingueza

Zamora

La Alta Sanabria, pendiente del viraje de las llamas: «El pueblo está invadido de humo»

171 personas de nueve municipios de la zona han pasado la noche en el albergue habilitado en Benavente, a la espera de recibir noticias de cuando podrán volver a sus casas tras una noche en la que se ha impedido que el fuego avanzara hacia la localidad de Vigo

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Benavente

Martes, 19 de agosto 2025, 15:25

«Decimos buenos días por decir algo, pero no son buenos», anuncia, ante la presencia de dos agentes de la Guardia Civil, Antonio Martínez, de ... 74 años, vecino de Barrio de Rábanos. «Bueno, va la cosa mejor», le replica la patrulla, de servicio en el albergue habilitado en el centro de negocios de Benavente. De momento, le avanzan, el fuego no ha entrado en ninguna de las nueve localidades evacuadas a primera hora de la tarde del lunes, cuando la presencia incesante del humo del incendio de Porto, que atravesaba la frontera entre Ourense y Zamora el pasado jueves, obligó a ordenar el desalojo ayer lunes los pueblos de la Alta Sanabria.

elnortedecastilla La Alta Sanabria, pendiente del viraje de las llamas: «El pueblo está invadido de humo»