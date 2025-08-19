Medios aéreos trabajan en el incendio de Sanabria, que no ha afectado a las localidades de los 583 desalojados

Con todas las máximas precauciones, el delegado en Zamora de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, se ha mostrado esta mañana ligerísimamente más ... optimista sobre el incendio que se originó en Galicia y que asola todo el entorno del Lago de Sanabria. Actualmente, se mantienen 10 localidades evacuadas con 583 personas desalojadas.

En el primer parte del día, Prada destacó el intenso trabajo que durante la noche se había hecho en el entorno de la Laguna de los Peces, donde se utilizó maquinaria pesada de la Junta de Castilla y León y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para hacer cortafuegos. Será de vital importancia, subrayó en ese momento, que, a diferencia de ayer, el humo sí permita este martes el uso de medios aéreos.

Y así ha sido, pasadas las 11:00 horas, el delegado ha confirmado que se está pudiendo sobrevolar la zona, lo que, «unido al trabajo durante la noche, de desbroces y fuegos técnicos, permitirá un mayor control sobre este incendio», ha asegurado.

También ha reseñado que el incendio no ha afectado a ninguna de las localidades evacuadas, cuyos vecinos han pasado la noche en el albergue del centro de transportes de Benavente, y 21 (de edad avanzada o con problemas de movilidad) en la residencia que la Junta de Castilla y León tiene en dicho municipio zamorano.

Sigue suspendido el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia y hay varias carreteras cortadas: en la ZA103, está prohibida la subida desde San Martín de Castañeda, pero permitida la bajada. La ZA104 está cortada a la salida de El Puente y la ZA-P-2664 en su cruce con ZA-P-2661,

Además, en la ⁠ZA-103 con ZA-104, en la rotonda Galende, se permite el acceso hasta Ribadelago y Ribadelago Nuevo solo a residentes. La ⁠ZA-114 está cortada en San Ciprián y la ZA-P2661 desde Villarino de la Sierra.

Ya se han quemado más de 380.000 hectáreas en España

Los incendios forestales han consumido ya más de 380.000 hectáreas en lo que va de año en España, lo que convierte a 2025 en el verano más devastador en términos de superficie afectada desde 1994. La emergencia se concentra en Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde se localizan los fuegos más activos y destructores.

En el caso de Castilla y León (además de los de Zamora), el incendio de Jarilla superó la frontera extremeña y alcanzó la cumbre de la Sierra de Candelario, en Salamanca, una zona de difícil acceso. Los equipos de INFOCAL mantienen la vigilancia y han preparado ataques aéreos para frenar el avance hacia la vertiente salmantina y la provincia de Ávila.

La situación en Salamanca es especialmente delicada por la proximidad del fuego a varios núcleos de población. A las puertas de la Sierra de Béjar, el operativo ha reforzado vuelos de reconocimiento y mantiene a los medios preparados para intervenir en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan. También preocupa otro frente que se originó en Portugal, en la zona de Freixo, y que se ha acercado al término municipal de Mieza, junto al Duero.

Mientras tanto, algunos incendios como los de La Alberca, El Payo y Cipérez han logrado estabilizarse, lo que supone un respiro para una región que ha estado al límite en los últimos días.