Un guardia civil frente al incendio en la Laguna de los Peces. Subdelegación del Gobierno en Zamora.

Zamora

Medios aéreos trabajan en el incendio de Sanabria, que no ha afectado a las localidades de los 583 desalojados

El delegado de la Junta en Zamora ha asegurado que la labor de los medios aéreos, «unido al trabajo durante la noche, de desbroces y fuegos técnicos, permitirá un mayor control sobre este incendio».

Óscar F. Civieta

Óscar F. Civieta

Zamora

Martes, 19 de agosto 2025, 14:31

Con todas las máximas precauciones, el delegado en Zamora de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, se ha mostrado esta mañana ligerísimamente más ... optimista sobre el incendio que se originó en Galicia y que asola todo el entorno del Lago de Sanabria. Actualmente, se mantienen 10 localidades evacuadas con 583 personas desalojadas.

