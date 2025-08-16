«El comportamiento del fuego es imprevisible, el viento nos vuelve locos»

Sergio García Valladolid Sábado, 16 de agosto 2025, 14:54 Comenta Compartir

«Llevamos unos días muy difíciles, tanto la población de las zonas afectadas, como nosotros. Todo el mundo está dando el 150%». La frase es de Víctor Fernández, director de extinción en el incendio de Barniedo de la Reina, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y que amenaza también al Parque Nacional de Picos de Europa. Mientras habla desde el puesto de mando avanzado del municipio, los helicópteros cargados con agua no dejan de pasar en dirección a Portilla de la Reina, donde sus vecinos tuvieron que ser desalojados este viernes a causa de la caída de pavesas en la localidad. Desde allí, han sido realojados en el polideportivo de Boca de Huérgano, donde han hecho noche en torno a veinte personas. «En previsión del episodio meteorológico tan desfavorable que estamos viviendo por sexto día consecutivo, también estamos desalojando Llánaves de la Reina», ha añadido el responsable.

Es un clima extremo que el director de extinción concreta en las temperaturas por encima de 35 grados -«totalmente anormales en el norte de España»-, las humedades relativas del 10% y, sobre el terreno, la vegetación seca. «Los comportamientos son brutales. Pastizales que normalmente tienen longitudes de llama de un metro, ahora la están dando de tres y hasta cuatro metros. A esto se añaden vientos de más de cuarenta kilómetros por hora que nos vuelven locos», ha explicado Víctor Fernández.

«Tenemos una previsión, con eso planificamos cada jornada, pero luego el incendio nos manda y nos adaptamos cómo podemos»

Toda esta situación se traduce en que los incendios evolucionan de forma favorable durante la noche hasta que todo cambia cuando se rompe la inversión térmica. «En el momento en que hay propagación hacia arriba, que hay inestabilidad atmosférica -en torno a las dos de la tarde-, que coincide cuando se levanta el viento, el comportamiento es imprevisible y explosivo. Cambia de dirección y nos obliga a meter a nuestra gente en zonas seguras, porque hay riesgo de atrapamiento, y centrarnos en proteger los pueblos», ha añadido.

Sobre el modo a proceder del operativo, el director de extinción ha concretado que están trabajando en extinción de incendios alpinismo. «Nos estamos centrando en las zonas de los pueblos. Estamos protegiendo solo a la población, intentando contener el incendio pero solo protegiendo a la población», ha matizado. La inestabilidad y el propio clima obliga a los efectivos a adaptarse a la situación con el paso del día. «Ahora mismo tenemos una previsión, con eso planificamos cada jornada, pero luego el incendio nos manda y nos adaptamos cómo podemos. Ahora queda mucho perímetro por controlar, no hay estimaciones. El perímetro controlado son los pueblos».

El director de extinción del incendio de Barniedo de la Reina también ha llamado a la población a seguir las instrucciones de las autoridades. «Quiero agradecer la colaboración de todo el mundo, que está siendo muy diligente con las medidas cautelares de desalojo, de evacuaciones y de confinamientos, también a los miembros del operativo. Ahora es primordial que la población obedezca las recomendaciones de las autoridades. La situación está muy peligrosa y no queremos que a nadie le pase nada. Por eso reiteramos, por favor, que la población siga las recomendaciones y no se adentre en el monte a hacer cosas para las que no están preparados», ha finalizado el director de extinción del incendio de Barniedo de la Reina.