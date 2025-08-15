El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Directo 1.700 desalojados tras llegar a Sanabria el fuego de Ourense «con muchos focos descontrolados»
Los vallisoletanos buscan lugares de sombra en plena ola de calor. Aida Barrio

Castilla y León, en riesgo extremo de incendios con máximas de hasta 40 grados

Las temperaturas mínimas se encuentran en ascenso, aunque se espera una jornada de vientos flojos aunque con algunos intervalos moderados

El Norte

Viernes, 15 de agosto 2025, 10:52

Castilla y León continúa este viernes en riesgo extremo de incendios forestales en una jornada en la que continúan las temperaturas altas, con máximas que pueden llegar a alcanzar los 40 grados en algunos puntos de la Comunidad y mínimas en ascenso, con 23 grados en Palencia.

Así lo refleja el parte meteorológico que el Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León compartió a través de su cuenta oficial en la red social X, en un mensaje recogido por Ical, en el que también avanza que las precipitaciones en la Comunidad este viernes son poco probables aunque puede haber alguna tormenta en el este.

Asimismo, avanza vientos flojos, aunque con algunos intervalos moderados, en una situación que puede ser clave para mejorar en la lucha contra los 18 incendios activos, nueve de ellos en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, con los que cuenta a estas horas la Comunidad.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa al sur de Ávila y a las provincias de Salamanca, Valladolid y Zamora en la zona de aviso naranja por altas temperaturas durante la jornada de hoy, ya que en estas cuatro provincias, hay localidades donde se podrían alcanzar los 40 grados durante las horas centrales del día.

El resto de la Comunidad se sitúa en aviso amarillo, por máximas que oscilan entre los 34 de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico y los 37 de la comarca de El Bierzo y la provincia de Burgos.

