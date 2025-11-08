Valladolid suma más lluvia de la esperada para todo el año con los 36,6 litros caídos en la última semana

Las tormentas que han descargado con fuerza sobre la capital en los últimos días, coincidiendo con el inicio de noviembre, han cortado la pertinaz sequía ... de los cuatro meses anteriores y han elevado el balance hídrico anual por encima de la cantidad esperada para todo el año. Valladolid, a día de hoy, suma 439,6 litros por metro cuadrado recogidos desde enero, a más de un mes y medio vista de que concluya 2025, 6,2 más de la cantidad habitual para los doce meses completos (433,4) o, lo que es lo mismo, un ligero superávit de lluvias que se sitúa ahora en el 1,4%.

Eso después de que en los últimos siete días, del 1 al 7, se registraran 36,6 litros por metro cuadrado concentrados, en su mayoría, en los aguaceros de los días 1 (sábado), cuando se recogieron 14,8; y 5 (miércoles), la jornada más húmeda del último mes y medio, que dejó otros 15,4 litros que ocasionaron un reguero de balsas e incidencias por la ciudad. Los 36,6 litros de noviembre superan con creces lo caído en los meses completos de octubre (tan solo 23,2), septiembre (21,2), agosto (0) y julio (4,8).

Y las previsiones apuntan a que durante la semana próxima, con un respiro tanto este sábado como mañana, la llegada de nuevos frentes dejará más precipitaciones en la capital, sobre todo, a partir del próximo miércoles y hasta el domingo siguiente.

Las temperaturas subirán hasta rondar los 20 grados con más lluvias a la vista a partir del miércoles de la semana que viene

El presente año, aunque con ese balance positivo en su conjunto en cuanto a precipitaciones, ha sido muy irregular en su reparto. El primer semestre fue muy lluvioso, con 358,6 litros recogidos, el 53% más de lo habitual, encabezados por marzo (84,4), enero (79,2) y mayo (67,6), si bien en el resto también se recogió más agua de la esperada. Y después se cerró el grifo, especialmente en verano y en octubre. Este último mes, habitualmente el más lluvioso del año (la media habitual son 62,3 litros para el periodo de referencia 1991-2020), tan solo dejó 23,2 litros, concentrados en la última quincena, con dos tímidos aguaceros de 7 (día 25) y 4,8 litros (día 31). Así, entre julio y octubre, tan solo se recogieron 49,2 litros por metro cuadrado, el 42% menos de lo habitual (116,8), según los datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Heladas débiles y nieblas este domingo

De manera que noviembre, en tan solo cuatro días (de los últimos siete) de precipitaciones, recupera la senda del comienzo del año. Y el mes en curso, además, mantiene también el tipo en lo que altas temperaturas se refiere, con un inicio en el que la temperatura media ha alcanzado los 11,6 grados, 3,6 por encima de lo normal, y en el que las previsiones apuntan a que las máximas, con una excepción este domingo, cuando se esperan heladas débiles y nieblas al amanecer, volverán a ser más que suaves a mediados de la semana que viene, hasta el punto de oscilar entre los 15 y los 20 grados, con mínimas también más que elevadas por encima de los 10. Antes, entre mañana y el martes, las mañanas serán más frescas con el mercurio sin superar los 5 grados.

Y todo ello en un año en el que sus primeros diez meses han dejado la segunda temperatura media más alta alcanzada jamás en Valladolid, con 15,8 grados, 1,4 por encima de lo normal y a una sola décima del récord absoluto para el mismo periodo, de 15,9, registrado en el que acabaría siendo el año más cálido de la historia, como fue el 2022. Este 2025 va camino de rozar sus picos.

No en vano, las previsiones estacionales de la Aemet auguran que tanto noviembre como diciembre serán más cálidos de lo habitual; al igual que lo fueron todos sus antecesores del año, salvo marzo.