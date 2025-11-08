El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viandantes con paraguas en Madre de Dios durante la tormenta del miércoles. José Carlos Castillo

El tiempo

Valladolid suma más lluvia de la esperada para todo el año con los 36,6 litros caídos en la última semana

Las tormentas cortan cuatro meses de sequía y elevan el balance anual hasta los 439,6 litros por metro cuadrado a la espera de nuevos frentes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:34

Comenta

Las tormentas que han descargado con fuerza sobre la capital en los últimos días, coincidiendo con el inicio de noviembre, han cortado la pertinaz sequía ... de los cuatro meses anteriores y han elevado el balance hídrico anual por encima de la cantidad esperada para todo el año. Valladolid, a día de hoy, suma 439,6 litros por metro cuadrado recogidos desde enero, a más de un mes y medio vista de que concluya 2025, 6,2 más de la cantidad habitual para los doce meses completos (433,4) o, lo que es lo mismo, un ligero superávit de lluvias que se sitúa ahora en el 1,4%.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  6. 6

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  7. 7

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  8. 8

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  9. 9

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  10. 10 Denunciados tres cazadores en Olmedo por cazar cerca de una finca en la que estaban recolectando

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid suma más lluvia de la esperada para todo el año con los 36,6 litros caídos en la última semana

Valladolid suma más lluvia de la esperada para todo el año con los 36,6 litros caídos en la última semana