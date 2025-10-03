Valladolid alcanza en lo que va de 2025 la temperatura media más alta registrada jamás,15,8 grados

Las altas temperaturas, en cuanto a las máximas, registradas durante el pasado septiembre hicieron que el mes, en su conjunto, fuera más cálido de lo ... habitual. Y se despidió por la puerta grande, cumpliendo con la tradicional efeméride de la festividad de San Miguel (día 29), con un veranillo que tiene visos de prolongarse hasta el próximo domingo, cuando el calor dará una tregua de 24 horas, nada más, para volver a apretar con fuerza en el arranque de la próxima semana.

Hace calor, sí, más de lo habitual para la época del año, con máximas que superarán con creces los 25 grados, salvo por los coletazos de una borrasca (Amy), que traerán viento fresco del norte durante la jornada del domingo, cuando el mercurio 'solo' rondará los 20. Será una bajada fugaz de las temperaturas en un episodio anticiclónico que arrancó con antelación a la festividad del santo y que durará, en principio, hasta prácticamente el final de la semana que viene.

El calor viene siendo, sin duda, el protagonista del presente 2025, que suma ya ocho de sus primeros meses, todos salvo marzo, más calurosos de lo habitual y que alcanza ahora mismo una temperatura media (de enero a septiembre) inédita en los anales meteorológicos de 15,8 grados en Valladolid. Eso sitúa este año como el más cálido de la historia, superando ligeramente los registros del mismo periodo de sus antecesores, que se situaron, en este orden, y a su conclusión, como los hasta ahora más calurosos: 2022 (15,7 grados), 2023 (15,7) y 2024 (15,4).

Septiembre fue el décimo mes más cálido del siglo XXI y el duodécimo más seco

De manera que 2025, de momento, supera por una décima los registros de temperaturas medias más altos alcanzados jamás entre enero y septiembre y mantiene su firme candidatura a concluir como el más cálido de la historia o a situarse, eso es prácticamente seguro, en el 'top cinco'.

Y a ello apuntan las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para el próximo trimestre (octubre, noviembre y diciembre), que vaticina que el final de año será más cálido y seco de lo habitual en Valladolid.

Ocho de los nueve primeros meses de 2025, de momento, han sido más calurosos de lo habitual, con picos extraordinarios en el caso de junio (la temperatura media fue 3,6 grados más alta de lo normal) y julio (3 grados más) y con un invierno anormalmente suave (enero concluyó con 2 grados más de lo habitual y febrero con 1,5).

Y septiembre también mantuvo el tipo fruto de las elevadas temperaturas máximas, que dejaron un inusual pico de 35,5 grados registrado el día 18 (9,9 por encima de lo habitual), y una última semana en la que el mercurio viene rondando los 25 grados desde el día 26. En esa jornada arrancó un veranillo de San Miguel que continúa su curso y que estos días, hasta el domingo, dejará máximas de entre 27 y 28 grados, que volverán a rondarse a partir del lunes que viene (6 de octubre), con mínimas más habituales para la época, aunque también más elevadas, que permanecerán ancladas en torno a los 10.

Cabe recordar que las temperaturas habituales para octubre, conforma al periodo de referencia 1991-2020, son de 19,4 grados para las máximas y de 8 para las mínimas. Y esta semana se rondarán casi los treinta con diez de mínima.

La temperatura media del recién concluido septiembre alcanzó los 19,1 grados, 0,6 por encima de lo habitual, liderada por las máximas, que dejaron una media de 26,6 (uno más de lo normal), con unas mínimas que clavaron la media habitual, con 11,5 grados, según los datos recogidos por la Aemet, que sitúan el pasado mes como el décimo más cálido del siglo XXI.

Lo que no se atisban en un horizonte cercano son precipitaciones. Eso después de un mes de septiembre que fue seco, con 21,2 litros por metro cuadrado recogidos (8,2 menos de lo habitual), al igual que agosto y julio. En los últimos tres meses tan solo se han recogido 26 litros por metros cuadrados, cuando lo habitual para este trimestre son 54,5.

La relativa sequía de los últimos meses no impide que el presente año, en su conjunto, mantenga un amplio superávit hídrico del 37%, con 379,8 litros por metros cuadrados recogidos hasta la fecha, 102,6 más de lo habitual.

El balance hídrico aún es positivo

El balance de lluvias continúa así siendo positivo gracias a un primer semestre pasado por agua, encabezado por los meses de marzo (84,4 litros), enero (79,2) y junio (67,6). Después llegó la sequía. En septiembre, por ejemplo, tan solo se registró un día de precipitaciones reseñables, el 19, cuando una tromba descargó 21 litros en una tarde y dejó anegadas numerosas calles de la capital. Los otros 0,2 litros que completan el balance hídrico del mes se recogieron el pasado domingo (día 28).

Esos 21,2 litros caídos en septiembre sitúan a dicho mes como el duodécimo más seco del siglo XXI.