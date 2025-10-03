El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El termómetro marcaba 25 grados a las cuatro de la tarde de este jueves en Poniente. J. Sanz
El tiempo

Valladolid alcanza en lo que va de 2025 la temperatura media más alta registrada jamás,15,8 grados

El veranillo de San Miguel se prolongará hasta el domingo con la previsión de que el final del año continúe siendo más cálido y seco de lo normal

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:50

Comenta

Las altas temperaturas, en cuanto a las máximas, registradas durante el pasado septiembre hicieron que el mes, en su conjunto, fuera más cálido de lo ... habitual. Y se despidió por la puerta grande, cumpliendo con la tradicional efeméride de la festividad de San Miguel (día 29), con un veranillo que tiene visos de prolongarse hasta el próximo domingo, cuando el calor dará una tregua de 24 horas, nada más, para volver a apretar con fuerza en el arranque de la próxima semana.

