El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viandantes abrigadas por la calle Teresa Gil en la mañana de este lunes. Rodrigo Jiménez

El tiempo

Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel

Las bajas temperaturas protagonizarán el inicio del otoño para dar paso a un notable ascenso del mercurio a partir del jueves

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:34

Valladolid ha amanecido este lunes congelada después de alcanzar la temperatura más baja registrada en la capital en los últimos cuatro meses y medio. Eso ... con la previsión de que el mercurio descienda aún más en los próximos días, coincidiendo con el inicio del otoño, con máximas que no llegarán los veinte grados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  7. 7 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10

    No fue la crono de Romeo, fue la de Remco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel

Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel