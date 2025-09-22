Valladolid vive el amanecer más frío en cuatro meses a la espera del veranillo de San Miguel

Valladolid ha amanecido este lunes congelada después de alcanzar la temperatura más baja registrada en la capital en los últimos cuatro meses y medio. Eso ... con la previsión de que el mercurio descienda aún más en los próximos días, coincidiendo con el inicio del otoño, con máximas que no llegarán los veinte grados.

La estación, que comienza formalmente a las 20:19 horas de hoy, arranca así con frío, aunque será un episodio efímero que durará tres días. Después se espera el comienzo del tradicional, y un tanto anticipado, veranillo de San Miguel, festividad que se celebra el 29 de septiembre (el lunes de la semana que viene). Este año no faltará a su cita y a partir del jueves comenzará un ascenso generalizado de las temperaturas que dejará temperaturas casi veraniegas de nuevo durante el fin de semana y que se prolongará, coincidiendo con la efeméride del santo, hasta comienzos de la siguiente.

Pero para la llegada de este episodio de «ambiente cálido y estable» habrá que esperar. Este lunes, de momento, el mercurio ha descendido en la capital hasta los 5,9 grados, la mínima más baja registrada en ella desde un lejano 7 de mayo (aquel día se alcanzaron los 3,2 grados). Eso en el casco urbano. En puntos de la provincia, como Sardón de Duero, se han registrado 0,3 grado. Y en la vecina segovia, en Cuéllar, epicentro tradicional del frío en la península, los termómetros han bajado hoy hasta los -3,8 grados, la mínima más baja alcanzada en toda España.

El frío, o el ambiente fresco, durará hasta el miércoles, con mínimas que en el caso de la ciudad apenas superarán los cinco grados y máximas que no llegarán a veinte. Todo ello fruto de la irrupción de una masa de aire gélido procedente del Atlántico que, eso sí, no dejará precipitaciones. Nada que ver con lo ocurrido el pasado viernes, cuando una tormenta descargó 21 litros por metro cuadrado (lo habitual para el mes completo son 29,4) durante la tarde y encharcó buena parte de una ciudad que no veía llover (cantidades significativas) desde el 12 de julio.

Aquella tromba de agua y granizo cortó así una racha de sequía que se prolongó 67 días. El presente septiembre, no obstante, continúa en números rojos en cuanto a precipitaciones, con un déficit de 8,4 litros con respecto a la cantidad esperada para el mes completo (esos 29,4 litros).

Y no se esperan lluvias, en principio, para lo que resta de mes. Lo que sí llegará, y así lo anticipa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es la llegada del veranillo de San Miguel gracias a un cambio del viento que traerá una masa de aire cálido a partir del jueves que hará subir los termómetros hasta rondar los treinta grados el próximo domingo.

Cerca de los treinta grados

A partir del jueves se espera que reine de nuevo la estabilidad y el calor, el mismo que protagonizó el final de la semana pasada, cuando se alcanzó un inusual pico de 35,5 grados el día 18, y de 34,8 en la jornada siguiente, justo antes de la citada tromba de la tarde del viernes.

El termómetro no subirá ahora tanto, aunque sí se espera un ascenso progresivo de las temperaturas máximas, que dejará 22 grados el jueves, 26 el viernes, 27 el sábado y 28 el domingo. El lunes, día de San Miguel, caerán ligeramente, aunque se mantendrán en valores altos para la época, ya por debajo de 25. Todo ello sin precipitaciones a la vista a corto plazo.

Las mínimas, en paralelo, seguirán siendo bajas, aunque más suaves, y rondarán los 10 grados durante el fin de semana y en adelante.

Las previsiones estacionales de la Aemet apuntan a que la presente estación, y el trimestre en curso, volverá a ser «más cálida y seca» de lo habitual. El pasado verano ya fue literalmente tórrido y se situó como el segundo más cálido de la historia, y por tan solo una décima (en relación al de 2022), en Valladolid. Suma y sigue.