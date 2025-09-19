Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover

La lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia en Valladolid tras 67 días sin asomarse en cantidades reseñables por la ciudad. La Aemet registraba ... que por la mañana habían caído 0,2 litros por metro cuadrado, pero ha sido a partir de las 16:30 horas cuando una tromba de agua se ha dejado sentir con fuerza en la capital hasta dejar 16 litros por metro cuadrado en un intervalo de una hora, algo más de la cantidad esperada para todo el mes de septiembre (29,4 litros por metro cuadrado).

Algunas alcantarillas y desagües se han atascado con la llegada repentina de tanto agua y se han registrado balsas de agua en diferentes puntos de la capital que están afectado al tráfico y obligando a cortar algunas calles.

Uno de esos lugares en los que la lluvia está complicando la circulación son el cruce de Torrecilla con Gondomar y Prado Magdalena e incluso la Policía Municipal se ha visto obligada a cortar durante unos minutos la calle Padre José Acosta desde la avenida Salamanca.

📣 Con fuerte lluvia evita los desplazamientos.



➡️ Si estás en la calle busca un lugar seguro.



➡️ En carretera disminuye la velocidad y detén el vehículo en un lugar seguro si es necesario.#Valladolid pic.twitter.com/ghQ8KPNma7 — Protección Civil Valladolid (@apcvalladolid) September 19, 2025

El 112 informa de que han gestionado más de 35 emergencias relacionadas con la tormenta de Valladolid y que en ninguna de ellas ha habido personas heridas. La mayoría de las emergencias atendidas por el servicio de emergencias han sido por obstáculos en la calzada y por otros peligros de circulación (principalmente balsas de agua y ramas). Se han avisado de inundaciones en las calle Oriental, Platerías, Paseo Arco de Ladrillo y Cañada real y también se han gestionado algunas filtraciones de agua.

Ampliar Los árboles que se han caído sobre dos coches en el paseo del Cid. El Norte

Dentro de esas emergencias, una de las más aparatosas ha sido la caída de dos árboles en el paseo del Cid, que se han desplomado sobre tres vehículos que se encontraban aparcados.

Otra de las imágenes que deja la tormenta es una gran cantidad de agua entrando en el gimnasio el Palero ante la mirada de sorpresa de los clientes que se encontraban entrenando en las instalaciones. Pese al desconcierto que ha causado desde las 16:30 horas, la lluvia ha dado una tregua a partir de las 17:30 horas, aunque el aviso amarillo está activado hasta las 23:59 horas de hoy viernes y Protección Civil ha pedido precaución a la ciudadanía a través de sus redes sociales.