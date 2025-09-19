El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los coches pasan por una balsa de agua generada por la tormenta en la calle Puente Colgante.

Los coches pasan por una balsa de agua generada por la tormenta en la calle Puente Colgante. R. Ucero

Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover

La lluvia ha dejado 16 litros por metro cuadrado entre las 16:30 y las 17: 30 horas y se mantiene activado el aviso amarillo en la provincia hasta las 23:59 horas

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:05

La lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia en Valladolid tras 67 días sin asomarse en cantidades reseñables por la ciudad. La Aemet registraba ... que por la mañana habían caído 0,2 litros por metro cuadrado, pero ha sido a partir de las 16:30 horas cuando una tromba de agua se ha dejado sentir con fuerza en la capital hasta dejar 16 litros por metro cuadrado en un intervalo de una hora, algo más de la cantidad esperada para todo el mes de septiembre (29,4 litros por metro cuadrado).

