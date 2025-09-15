El otoño será «cálido y seco» en Valladolid después de una semana inusualmente sofocante

Aún quedan varias jornadas de verano antes de mudar de estación y dar la bienvenida oficial al otoño, porque hasta el próximo viernes podremos disfrutar ... de temperaturas excepcionalmente altas a los valores habituales que registra Valladolid en estas fechas, donde se alcanzarán cifras sofocantes como los previstas para este jueves, con 35 grados.

Sin chaqueta a la vista, al menos hasta el día 19 de septiembre, porque a partir de entonces los cielos despejados y la estabilidad del anticiclón en el que estamos inmersos darán paso a un bajón térmico de al menos 8 grados y a la posibilidad de que algún chubasco o tormenta hagan acto de presencia, suavizando las temperaturas para un otoño que, no obstante, se presenta este 2025 «cálido y seco» en toda la comunidad.

Así lo ha dado a conocer este lunes el delegado territorial de la Aemet en Castilla y León, Manuel Mora en una rueda de prensa que hace balance meteorológico del verano y determina cómo será el otoño (al que daremos la bienvenida oficial a las 20:19 horas del próximo día 22). «Lo más probable es que nos encontremos con un trimestre (septiembre, octubre, noviembre) con una alta probabilidad (entre un 60 y un 70%) de que sea cálido y una posibilidad del 45% de que sea seco en Castilla y León», ha puntualizado Mora.

En Valladolid se han registrado los meses de junio y agosto más cálidos y un 36% más de impacto de rayos

De hecho, el año hidrológico (con los datos actualizados a 31 agosto) reflejan un superávit del 5% debido a una primavera muy húmeda y a un mes de marzo especialmente lluvioso, pero con la evolución que está teniendo septiembre lo más probable es que se termine el mes con un ligero déficit porque no ha llovido nada. No hay lluvias previstas a la vista y la segunda quincena de septiembre, en la que los mercurios descenderán a los 22 de máximas y los 11 de mínimas.

Verano de récord

Dejamos atrás un verano extremadamente sofocante y muy seco, que se sitúa como «el segundo más cálido desde 1961» (por detrás de 2022) con anomalías de temperatura que se encuentran por encima de los 2,2 grados de media, con 2,7 grados positivos respecto a los valores de referencia en el caso de las máximas y en cuando a las mínimas +1,8 grados más de lo habitual.

Sin duda, las dos olas de calor que hemos vivido estos meses (las del 28 de junio al 2 de julio y la del 3 al 18 de agosto) han contribuido a este verano de récord en Valladolid, donde se han registrado los meses de junio y agosto -este último con siete noches tropicales- más cálidos desde que hay registros, con 21,1 y 25,5 grados de media, respectivamente.

Así, desglosando algunos datos, el delegado de la Aemet en Castilla y León ha explicado que «este verano en la comunidad se han registrado 77 días con temperaturas máximas por encima de los 25 grados, cuando lo normal es que sean 66 días o 50 días en los que se han superado los 30 grados, cuando lo normal es que sean 35».

El déficit hídrico en Valladolid es del 17% y destaca el inusual episodio de Rueda, el 4 de julio, con una intensidad máxima de precipitación de 156 litros por metro cuadrado en una hora

Por meses, el verano nos deja la siguiente radiografía y confirma que junio ha sido un mes realmente excepcional. «En junio, de hecho, la temperatura media solo ha estado una décima por debajo del mes de julio, llegando a los 20'9 grados (+3,4 grados de media), y en cuanto a las máximas 4'1 grados por encima de lo habitual, además de registrar un déficit de precipitación del 15%», matiza Mora.

En julio, no obstante, se suavizaron los valores con un mes «cálido y normal» dentro de lo con 0,7 grados más de lo habitual y -22% de precipitaciones y, finalmente, agosto volvió a marcar valores que no nos despegan la idea de que ha sido extremadamente cálido y muy seco registrando 2,6 grados en más que otros años y un 67% menos de lluvias.

Pocas lluvias

En Valladolid no vemos una gota desde el pasado 12 de julio y parece que a corto plazo las lluvias ni están ni se esperan en toda la provincia. Esta tónica de ausencia de paraguas deja un balance de «verano muy seco» con un déficit en el caso de Valladolid del 17% y con una curiosidad en la provincia. Este verano se han registrado 36. 835 descargas eléctricas (rayos) en la comunidad, lo que supone un 30% menos que otros años, pero en territorio vallisoletano han sido un 36% más los rayos que han impactado, hasta alcanzar los 3.666 detectados por Aemet.

En verano se han emitido desde Aemet 2.364 avisos, «en su mayoría por temperaturas máximas y también por tormentas, de los cuales 165 fueron naranjas», ha explicado Mora, quien ha recordado episodios especialmente inusuales como el sucedido el pasado 4 de julio en Rueda donde se registró una intensidad máxima de precipitación de 156 litros por metro cuadrado en una hora, con momentos de 26 litros en apenas 10 minutos.

Tanto el delegado de la Aemet como el subdelegado del Gobierno en Castilla y León, Jacinto Canales, han hecho balance este lunes de los cambios climáticos que afectan a la región. «Las predicciones y alertas de la Aemet suponen un respaldo y protección para la sociedad y no cabe duda de que nos encontramos en un escenario de emergencia climática incuestionable en el que sequías, olas de calor o grandes incendios se suceden con más intensidad, frecuencia y alcance y sus efectos nos golpean de lleno, por lo que debemos actuar de forma unida y coordinada», ha finalizado.

Desde Aemet han aprovechado la valoración estacional para recordar que el próximo mes de octubre, los días 18 y 19, se celebrará en Valladolid la primera edición del congreso SINOBAS (en honor a la contribución en la materia del médico y científico Manuel Sinobas) que reunirá a los aficionados a la meteorología para disfrutar de una programación de conferencias, concursos y debates que servirán para intercambiar y compartir experiencias y fomentar la colaboración con Aemet. El evento tendrá lugar en la sala de exposiciones municipal de San Benito de Valladolid.