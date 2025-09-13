El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Imagen del termómetro de la plaza de Colón en el mes de agosto. Rodrigo Jiménez

Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados

La llegada de un anticiclón la próxima semana dejará temperaturas máximas y mínimas superiores a las habituales en estas fechas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 08:10

Las fiestas de Valladolid van llegando a su fin y pronto la ciudad volverá a la normalidad con el recuerdo de haber disfrutado de nueve ... días de alegría y fiesta en las calles, donde la estabilidad climatológica y las temperaturas agradables han reinado mañana, tarde y noche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La motorista fallecida en la VA-30: «Trabajadora, risueña y siempre atenta a todos»
  2. 2

    Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid
  3. 3 Roca Rey pasa a la enfermería tras ser cogido en Valladolid en su primer toro
  4. 4 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Viernes 12 de septiembre
  5. 5

    Listado completo con las rutas de Buscyl gratis desde el lunes 15 de septiembre
  6. 6 Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados
  7. 7

    María Becerra deja afónica a la Plaza Mayor en un concierto fugaz y con parón
  8. 8 Denuncian que un activista que saltó a la contrarreloj «quedó inconsciente tras ser lanzado por la policía»
  9. 9 La influencer Marian Izaguirre, hospitalizada en estado crítico tras varios días desaparecida
  10. 10

    La esposa del alcalde de Villacastín niega haber sido agredida por su marido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados

Vuelve el verano a Valladolid con máximas que alcanzarán los 35 grados