El tiempo en las fiestas de Valladolid: vaivenes térmicos con temperaturas suaves y alguna llovizna

Los vaivenes térmicos, con alguna llovizna esporádica, nada serio, serán los protagonistas del tiempo durante las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que arrancarán ... este viernes (5 de septiembre), con el desfile de peñas y el posterior pregón en la Plaza Mayor con el mercurio superando los treinta grados, algo que no ocurría desde finales del asfixiante agosto.

Así, las celebraciones arrancarán con temperaturas propias del verano fruto de un bloqueo anticiclónico que retrasará la llegada de un frente frío que alcanzará a la capital el domingo. Las temperaturas pasarán claramente de los 30 grados hoy y mañana, eso sí, con cielos cubiertos el sábado y será al día siguiente cuando se espera las que podrían ser las únicas precipitaciones débiles, y por la mañana, de los próximos días. Cabe recordar que no llueve en Valladolid desde un lejano 18 de julio.

Para la semana que viene, con cierta incertidumbre, se vaticina un descenso acusado de las máximas, con el miércoles, por ahora, como único día con un riesgo más notable de que se produzcan precipitaciones. Después, desde el jueves, subirán de nuevo las temperaturas para superar los 25 grados.

La previsión del tiempo por días

Esta es la previsión por días, facilitada por el meteorólogo y delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Manuel Mora, entre el 5 y el 14 de septiembre, coincidiendo con la celebración de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo en Valladolid:

Este viernes (5 de septiembre) se espera un ascenso de las temperaturas, especialmente las máximas, que superarán los treinta grados -algo que no ocurría desde el 26 de agosto-, con «cielos poco nubosos, predominando la nubosidad de tipo alto, y viento flojo de dirección variable».

Y de cara a la primera madrugada festiva se esperan mínimas muy suaves, algo que se repetirá, al menos, hasta el domingo, que oscilarán durante el fin de semana entre los 16 y los 18 grados. El sábado (6 de septiembre) se espera el pico de este breve episodio veraniego, con máximas que podrían rondar los 35 grados. Se mantendrá así la «estabilidad atmosférica con predominio de abundante nubosidad de tipo alto», según apunta Manuel Mora, quien concreta que para esa jornada se esperan vientos moderados del suroeste con algunas rachas puntualmente fuertes».

El cambio del tiempo llegará el domingo (7 de septiembre). Para esa jornada, que amanecerá con una mínima muy alta de 18 grados -esa madrugada será la más cálida de todas las fiestas-, se espera la irrupción de un frente frío que provocará, de entrada, un acusado descenso de las temperaturas máximas, que rondarán los 27 grados. ¿Lloverá? Pues puede que sí, pero no se esperan «cantidades significativas». Sería, a lo sumo, alguna llovizna al inicio de la jornada. «El frente no es muy activo y, aunque la probabilidad de precipitación es alta, las cantidades no son significativas y de producirse la lluvia sería en la primera mitad del día», anticipa el meteorólogo. Para ese día se esperan de nuevo vientos del suroeste moderados con rachas fuertes.

Y para el lunes (8 de septiembre), jornada festiva al ser el día de la patrona de la ciudad, se espera el descenso más acusado de las temperaturas, tanto máximas como mínimas, que apenas superarán los 10 grados por la mañana y los 25 por la tarde. «La semana que viene comenzará con un flujo zonal del Atlántico y nos afectará una masa de aire fresco y húmedo que dejará temperaturas ligeramente por debajo de lo habitual, aunque agradables, con viento moderado del oeste sin descartar alguna precipitación débil ocasional, si bien la probabilidad es baja», concreta Mora.

Y el martes (9 de septiembre) se espera una situación similar, con un arco térmico prácticamente idéntico al de la jornada anterior, con mínimas de 12 y máximas de 24.

Para el día siguiente, el miércoles (10 de septiembre), crece la probabilidad de que se produzcan precipitaciones, en principio, también débiles, con cielos cubiertos y sin variaciones en cuanto a las temperaturas.

El jueves (11 de septiembre), cuando la ciudad se paralizará durante la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, todo apunta a «una estabilización del tiempo, sin precipitaciones a la vista, y con una gradual subida de las temperaturas», que continuará, en principio, hasta finales de semana. El mercurio volverá a superar entonces los 25 grados con mínimas por encima de los 10.

Para los últimos días de las fiestas, tanto el viernes como el sábado y el domingo (del 12 al 14 de septiembre), la previsión es de que la estabilidad continúe, con el mercurio oscilando entre los 12 o 13 grados de mínima y los 27 de máxima. No se atisban, aunque es pronto para decirlo con certeza, precipitaciones para el segundo fin de semana de celebraciones.