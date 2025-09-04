El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»

E. Esteban Valladolid Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:09 Comenta Compartir

Defiende de antemano el derecho de todo ciudadano «a manifestarse», pero no que «se ponga en riesgo la vida» de terceras personas. En este caso, los ciclistas participantes en la Vuelta a España. Y siempre, eso sí, siguiendo los cauces pertinentes, con las correspondientes autorizaciones. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, se ha mostrado este jueves tajante ante la posibilidad de que se repitan el próximo día 11 en la ciudad, durante la contrarreloj, incidentes similares a los que se produjeron el miércoles en Bilbao, donde una protesta pro Palestina obligó a cancelar el final de la etapa. «Si ocurre algo similar, han de saber que se exponen a sanciones muy duras, que arruinan a familias enteras», ha aseverado Canales, mientras ha concretado que en estos casos se aplicaría la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

No ha ocultado el subdelegado su «preocupación» por que puedan registrarse altercados, puesto que ha admitido ser conocedor de que «se están organizando», y ha reiterado su firme condena a unos hechos que pueden desembocar en accidentes de tráfico y «poner en riesgo» la integridad de los corredores. «Son 27 kilómetros de recorrido, sabemos que se están moviendo y que en cualquier momento pueden saltar y alterar el normal funcionamiento de la contrarreloj», ha apuntado.

Asimismo, ha avanzado que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, ambos cuerpos dependientes del Gobierno, reforzarán su presencia el próximo día 11 en Valladolid y se mostrarán especialmente vigilantes y en alerta tras los contratiempos ocurridos en Bilbao. También se blindarán los hoteles donde se aloje el equipo israelí. «Se refuerza la seguridad, pero los recursos son limitados; no hay fuerza suficiente para poner un policía cada diez metros, pero es importante que sepan que si tienen pensarlo hacer algo similar, se exponen a sanciones durísimas», ha remarcado Jacinto Canales.

Cabe destacar, en este sentido, que la comisión de infracciones recogidas en la citada ley puede acarrear sanciones que oscilan entre los 150 euros y los 650.000 euros, en función de la gravedad. En concreto, las leves implican multas de entre 150 y 3.000 euros; las graves, de 3.000,01 a 60.000 euros; y las muy graves, de 60.000,01 a 650.000 euros.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha instado a «distinguir entre lo que es un evento deportivo de aquellas reclamaciones políticas con mayor o menor legitimidad». «Creo que todos estamos en contra de la guerra, en un sentido y en otro; en contra de las acciones violentas, en un sentido y otro, y por tanto tenemos que ser lo que somos, seres humanos que nos respetamos y espero que en la Vuelta se produzca el debido respeto entre todos y que se pueda celebrar el evento con todas las garantías, seguridad y tranquilidad para los vallisoletanos», ha afirmado el regidor.

Contra «cualquier acto violento»

Además, ha insistido en su rechazo hacia «cualquier acto violento, sea en un sentido u otro». «Todos los hechos que están en contra de la paz son totalmente denunciables», ha subrayado el regidor, que ha destacado la labor llevada a cabo por la Policía Municipal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para diseñar un operativo «tan importante». «El dispositivo ya está preparado y diseñado, pero lógicamente los responsables tanto de Policía Local como de la Nacional y de la Guardia Civil establecerán el operativo en función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos hasta el día 11», ha continuado.

Por su parte, el Mayor de la Policía Municipal, Iñaki Ayuso, ha asegurado que van a «hacer todo lo posible porque todo discurra con normalidad». «Las protestas pacíficas, desde luego, nosotros estamos completamente de acuerdo en que todos los ciudadanos puedan manifestarse pacíficamente y no interrumpan una prueba que es la visión para España y, desde luego, para la ciudad de Valladolid. No queremos dar una visión de caos, sino todo lo contrario. Yo creo que aquí no vamos a tener ese problema, pero tampoco podemos garantizarlo», ha señalado.

