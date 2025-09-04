El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un trabajador del aparcamiento de la Plaza Mayor coloca el cartel que anuncia el horario de cierre de sus accesos durante las fiestas. J. Sanz

Valladolid

El corredor de Poniente y los aparcamientos de la Plaza Mayor y Moreras se cerrarán por las tardes de fiestas

El acceso hacia Fuente Dorada se cortará al tráfico desde las 19:00 horas y se prohibirá la circulación por el paseo del Catarro desde las 15:00

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:20

Las concentraciones de personas en torno al espacio principal de las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo conllevarán un año más el corte ... al tráfico cada tarde del acceso al centro en todo el entorno de la Plaza Mayor, así como el cierre en el mismo horario del aparcamiento subterráneo y la supresión del estacionamiento disuasorio de Las Moreras.

