El corredor de Poniente y los aparcamientos de la Plaza Mayor y Moreras se cerrarán por las tardes de fiestas

Las concentraciones de personas en torno al espacio principal de las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo conllevarán un año más el corte ... al tráfico cada tarde del acceso al centro en todo el entorno de la Plaza Mayor, así como el cierre en el mismo horario del aparcamiento subterráneo y la supresión del estacionamiento disuasorio de Las Moreras.

En cuanto a la circulación hacia el centro urbano (actual Zona de Bajas Emisiones), la Policía Local cerrará la entrada de vehículos desde el paseo de Isabel la Católica hacia Poniente y Fuente Dorada y la entrada a Duque de la Victoria desde la plaza de España cada día de 19:00 a 1:00 horas (aproximadamente) entre los días 5 y 14 de septiembre.

El cierre del corredor de Poniente y Fuente Dorada implicará, a su vez, la prohibición de entrar al aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor en el mismo horario (a partir de las 19:00 horas) durante todas las fiestas y hasta que quede despejada la Plaza Mayor al término de los conciertos. Sí se permitirá, eso sí, las salidas en todo momento. No obstante, y tal y como recoge la nota informativa colocada en las entradas del estacionamiento, en el caso de cortarse la entrada a la plaza durante los conciertos sí se permitiría el acceso al mismo por la boca más próxima a la calle Lencería.

El subterráneo de la Plaza Mayor también se verá afectado por la celebración de la etapa contrarreloj de la Vuelta a España, que recorrerá la ciudad el día 11 (jueves), cuando se cerrará el acceso al mismo desde las 11:00 horas.

Los agentes, en paralelo, cortarán la entrada al paseo de Marcelino Martín El Catarro, y por extensión el acceso al estacionamiento disuasorio de Las Moreras, entre las 15:00 y las 7:00 horas entre el 5 y el 15 de septiembre. Por dicha calzada, eso sí, podrán circular vehículos de la organización de las actividades que se celebren en ese horario en el entorno de la playa.

A estos cortes de tráfico hay que sumar el que provocará en el arranque de las fiestas, a partir de las 19:00 horas, el desfile de peñas que partirá a esa hora de Recoletos y que causará el cierre desde esa misma hora de todas las calles (plaza de Zorrilla, Miguel Íscar, plaza de España y Duque de la Victoria) por las que pasarán los participantes camino de la Plaza Mayor, que acogerá el pregón a partir de las 20:30 horas.