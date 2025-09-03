El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las tres nuevas barredoras que se han incorporado a la flota del Servicio de Limpieza. J. Sanz

Valladolid

El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza

Una legión de quinientos funcionarios, «todos los disponibles», trabajará durante las fiestas y el día de la Vuelta para mantener «impecable» la ciudad

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:39

«La ciudad en este momento tendría que tener unos cien trabajadores más en el Servicio de Limpieza», ha reconocido este miércoles el concejal del ... área, Alberto Cuadrado, antes de lamentar que «económicamente es imposible tenerlos» a corto plazo y de anunciar su intención, eso sí, de «aprobar este año una nueva relación de puestos de trabajo» para ampliar en lo posible una plantilla que a día de hoy ronda los 550 funcionarios.

