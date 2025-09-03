El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza

«La ciudad en este momento tendría que tener unos cien trabajadores más en el Servicio de Limpieza», ha reconocido este miércoles el concejal del ... área, Alberto Cuadrado, antes de lamentar que «económicamente es imposible tenerlos» a corto plazo y de anunciar su intención, eso sí, de «aprobar este año una nueva relación de puestos de trabajo» para ampliar en lo posible una plantilla que a día de hoy ronda los 550 funcionarios.

Cuadrado, no obstante, ha defendido la «labor impecable» que realizan los operarios y ha anticipado que volverán a multiplicarse durante las próximas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, cuando se desplegará la totalidad de la plantilla, más de medio millar de trabajadores, para mantener «impecable» la ciudad y que «amanezca cada día como si no hubiera pasado nada».

El concejal reconoce algunas carencias en el servicio, como la falta de fregadoras del viario público -solo hay «una para todo Valladolid»-, aunque advierte de que es complicado «fregar las calles en una ciudad en la que llueve poco» y anticipa que está estudiando medidas para paliar este déficit.

«El PSOE ha estado ocho años mirando al cielo y ahora pretende que lo solucionemos todo en dos»

Alberto Cuadrado (Vox), eso sí, atribuye los problemas de un servicio que califica de «esencial» a la herencia recibida. «Han estado -en alusión al PSOE- ocho años mirando al cielo y ahora pretenden que lo solucionemos todo en dos», ha criticado antes de incidir en la «profesionalidad» de los funcionarios municipales a la hora de mantener limpias las calles de la ciudad.

El edil, por otra parte, ha apelado a la «colaboración ciudadana», especialmente durante las fiestas, para no ensuciar en exceso la ciudad y ha recordado, en este sentido, que entre el 5 y el 14 de septiembre, «no habrá servicio de recogida de enseres» a domicilio ante la obligación de «tener todos los recursos disponibles para la plantilla».

1.216 contenedores

El Servicio de Limpieza, que acaba de incorporar tres barredoras a su flota de 19, y que espera la llegada de otras seis -las nueve han costado más de 1,1 milones de euros-, desplegará durante las fiestas, en las que se colará la etapa contrarreloj de la Vuelta a España del día 11 (jueves), a más de medio millar de funcionarios y diseminará por toda la ciudad 1.216 contenedores de 800 y 240 litros, que se limpiarán a diario e, incluso, en varias ocasiones en la misma jornada, en sesenta espacios diferentes en los que se realizarán actividades.

Los operarios municipales, de momento, trabajan ya en las labores previas de limpieza, centradas ahora en el desbroce -desde el 25 de agosto-, de todas las calles por las que discurrirá la etapa contra el reloj de la Vuelta. Y ese día, y los anteriores, pondrán en marcha un dispositivo especial para mantener impecable el recorrido.

Todo ello en el transcurso de una fiestas en las que desplegarán también dispositivos especiales de limpieza durante el recorrido de peñas del próximo viernes, que dará paso al pregón en la Plaza Mayor, así como de forma permanente tanto en este espacio (para después de los conciertos) como en el entorno de las casetas de la Feria de Día y del nuevo recinto José Bellido de la feria de la gastronomía (las casetas regionales), situado entre el Centro Cultural Miguel Delibes y el estadio José Zorrilla.

El entorno de la playa de Las Moreras, del que se retirará el mobiliario de la arena (tumbonas y sombrillas), también será objeto de un dispositivo especial de limpieza tanto de la arena como de la chopera.

«La ciudad amanecerá como si no hubiera pasado nada», ha reiterado el concejal de Limpieza antes de insistir en su voluntad de «comenzar a planificar el futuro del Servicio de Limpieza» en aras de ampliar tanto su plantilla «en lo posible» como sus medios materiales.