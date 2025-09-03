El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El banco 'Domus Shelter', aún precintado, listo para su colocación a las puertas del colegio Tierno Galván e imagen (en detalle) del mismo en el catálogo de la empresa distribuidora. J. S. y Escofet

Valladolid

Nueve toneladas de hormigón entre bolas, piedras y un sarcófago para jugar ante un colegio de Parquesol

El singular mobiliario urbano elegido para rematar el entorno del Tierno Galván formará un espacio de ocio y descanso para separar a los peatones de los coches

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:15

Las grúas han ido descargando en los últimos días un sinfín de misteriosos y enormes bloques de hormigón embalados de distintas formas a las puertas ... del colegio Tierno Galván de Parquesol, inmerso en las últimas semanas en obras de reurbanización de todo su entorno para ampliar el espacio peatonal. ¿Qué son estas piezas? Pues sus etiquetas dan una pista sobre su contenido. Se trata de una serie de singulares elementos de mobiliario urbano destinados a configurar un no menos singular espacio de juegos y descanso ante el centro escolar con el fin de «pacificar» su entorno y separar el más que ampliado espacio peatonal de los coches.

Espacios grises

