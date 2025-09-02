Carnero sobre la obra de la estación de tren: «Los tribunales lo dilucidarán»

J. Asua Valladolid Martes, 2 de septiembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

A menos de un mes para que máquinas y operarios tomen la estación de trenes de Campo Grande para proceder a una remodelación en la que se invertirán 216 millones de euros, el alcalde, Jesús Julio Carnero espera a la decisión que tome la Justicia. «Hemos acudido, lógicamente, a los tribunales y los tribunales definirán la cuestión, porque vemos que hay cuestiones en dicha actuación que no cumplen, entre otros, con lo que es más importante: el diálogo necesario que tiene que haber entre una ciudad y una estación de trenes», ha explicado.

El regidor ha insistido en que la terminal está dentro del término municipal y eso hace que «no solo sea competencia de la autoridad ferroviaria; dilucidarán en su momento los tribunales lo que tengan a bien y yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar», ha asegurado.

Carnero ha insistitido en la falta de información que tiene sobre este proceso, a pesar de que todo el proyecto, incluido el cronograma de las obras es público, ha sido expuesto por la prensa y se puede consultar directamente. «Yo no tengo ningún conocimiento de cuándo se va a iniciar, cómo se va a iniciar, qué se va a hacer y cómo se va a hacer en la estación de trenes», ha recalcado el primer edil.

¿Se va a tomar alguna medida para frenarla?, le preguntan los medios. «No, yo lo he dicho por activa y por pasiva: bienvenida sea la obra de la estación de trenes, pero se tiene que hacer respetando los intereses de la ciudad de Valladolid; si se va a acometer un aparcamiento de más de 600 plazas, eso es un interés de la ciudad, entre otras cosas... entre otras muchas cosas», ha argumentado. «Lo que quiero es que se haga una estación de trenes en Valladolid como se hace en todas las ciudades del mundo: contando con el Ayuntamiento», recalcó. Cabe recordar que la construcción de la terminal impediría abodar una posible obra de soterramiento por las cimentaciones del edificio.

Entre los argumentos que el Consistorio ha esgrimido en su recurso, a través del despacho de abogados Jiménez Cisneros, destaca el de la afección a la zona aledaña a la terminal y en la inclusión de equipamientos que van más allá del uso ferroviario, como zonas comerciales o el aparcamiento, lo que requiere de un Plan Especial que debe tramitar el Ayuntamiento al ser la autoridad urbanística competente.

El alcalde no ha desvelado en qué punto se encuentra ese proceso judicial. «Siguen el trámite ordinario judicial y tendremos conocimiento todos al respecto a su debido momento», ha reiterado.

Respecto a la posible reunión del Consejo de Administración de Alta Velocidad prevista para este mes de septiembre, el alcalde aún no conoce fechas. Así, ha expresado su «total tranquilidad», a pesar de que en agosto el Ministerio de Transportes confirmaba que se activaría la denuncia el convenio y posterior disolución de la sociedad si no se aceptaba la licitación de los tres pasos de Ariza. «Seguimos trabajando y luchando por los intereses de la ciudad de Valladolid», ha dicho de forma lacónica.

Al ser preguntado sobre si mantiene su 'no' a dar el visto bueno a esas tres licitaciones, tal y como reclama el departamento que gestiona Óscar Puente, Carnero ha matizado la postura. «Los pasos de Ariza en el momento que vivimos desde el punto de vista de la actuación que se va a acometer en la estación de trenes y la necesidad de abordar la reparación del viaducto de Daniel del Olmo son ahora es un sinsentido; tiempo habrá para que abordemos los pasos de Ariza, que nadie dude que los abordaremos», apuntó.