Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza

La decisión, aseguran, ya está tomada. No se admitirán más pulsos. Si en el próximo consejo de administración, previsto para septiembre, Ayuntamiento y Junta no ... dan vía libre a la licitación de los tres pasos de Ariza, uno para coches y dos peatonales, el Ministerio de Transportes «denunciará el incumplimiento del convenio e iniciará los trámites para liquidar la Sociedad Alta Velocidad», según han confirmado este lunes fuentes del departamento que gestiona Óscar Puente. No habrá más obras. Tampoco la del túnel peatonal y ciclista previsto para unir los barrios de Vadillos y Pajarillos (Unión-Pelícano), último que cuenta con el beneplácito de todas la partes.

A pesar de que este tajo, con un presupuesto base de 6,1 millones y un plazo de ejecución máximo de doce meses, está pendiente de adjudicarse -ya se han abierto y analizado las propuestas técnicas y económicas de las ocho ofertas presentadas- se desistiría en el proceso y los planos quedarían en el cajón para siempre.

Transportes elabora ya un «estudio jurídico» para abordar este proceso de disolución sobre el que evita ofrecer detalles. Apuntan que se puso en marcha un día después de la última reunión de los socios el pasado mes de julio. Entre los incumplimientos, se incluirían el «aplazamiento unilateral» de los pagos estipulados correspondientes a 2024 por parte del Ayuntamiento, una decisión puede ser causa de rescisión del convenio, y la negativa a dar el visto bueno a unas obras firmadas, con lo que el desaparece el objeto social del acuerdo.

El 50% de la SVAV, representada por el Gobierno central a través de Renfe y Adif, no parece dispuesto a estirar más esta batalla por capítulos que se ha generado con la intención del equipo de PP y Vox de recuperar el soterramiento, operación que el ministerio considera «inviable» de todo punto, más cuando está próximo el inicio de la nueva terminal ferroviaria en superficie, pero que para el Consistorio es «clave». De hecho, Carnero tiene previsto destinar 1,2 millones de euros para elaborar un estudio de esta obra mediante la técnica de muros pantalla.

La consecuencias de una cada vez más cercana desaparición de Alta Velocidad son aún difíciles de aventurar en muchos sentidos. Pero hay alguna que parece clara. La deuda por la cancelación del crédito que en su momento asumió Transportes se sitúa ahora 412,7 millones de euros, de los que casi 71 corresponden a intereses. Los socios tendrían que abonarla según su porcentaje de participación, que en el caso del Ayuntamiento y la Junta es del 25% por cada una de las administraciones. Pero habrá que echar muchas cuentas. El futuro de los suelos que quedarán liberados en Farnesio, Ariza y Argales quedaría en el limbo, el viaducto de Arco de Ladrillo, recientemente remozado, tendría que alargar su vida útil 'sine die' al caerse de los planes el túnel que lo sustituiría...

En Ariza, pues, está ahora la clave de este espinoso conflicto. El primer argumento municipal para no aprobar las obras de los túneles que unirían la franja del Paseo de Zorrilla por la avenida de Irún con Ciudad de la Comunicación fue que aún estaba en servicio la vía de los trenes de carga de Renault. No corría prisa. Prácticamente desmantelada esta infraestructura ferroviaria, Carnero apuntó después al caos de tráfico que generaría poner en marcha esos tres tajos a la vez, a pesar de no contar con un informe que avale esa congestión circulatoria. Esta pasada semana, el PSOE destacaba que no hay datos técnicos sobre la repercusión de estas intervenciones.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, insistía este lunes, al ser consultado por El Norte sobre las intenciones que ya avanza el ministerio. A su juicio, poner en marcha las obras de los tres pasos de Ariza, más la de la «macroestación» de trenes, el túnel de Unión y Pelícano y la urbanización de la acera pendiente de la calle Salud hasta Rafael Cano «crea una línea de tres kilómetros de un calado y de una afectación extraordinaria para la ciudad, algo que no se puede hacer sin planificar».

El edil acota que el Ayuntamiento «ha aprobado técnicamente» los pasos de Ariza, «pero entendemos que no es el momento de ejecutar estas acciones», al tiempo que pone por delante la necesidad de intervenir en el viaducto de Daniel del Olmo, vetado ahora al tráfico pesado por su avanzado estado de deterioro. «Si nos quieren echar un pulso, no queremos poner esa otra mano para ver quién puede más, lo que queremos es que haya un diálogo, la ciudad se lo merece», afirma.

¿Podría llegarse al acuerdo de aprobar la licitación de los túneles de Ariza para evitar el desastre y aplazar su ejecución según las necesidades de planificación? De momento, no hay respuesta. Transportes acota que el plan de obra de la estación de Campo Grande no contempla afecciones al tráfico en la trama urbana, además de recalcar que la intervención entre la avenida de Irún y Ciudad de la Comunicación interferiría de forma muy residual en las circulaciones, ya una de las márgenes es un fondo de saco y en la zona de Ariza hay sitio más que suficiente para operar sin generar trastornos.

Ignacio Zarandona destaca que hasta ahora en el plan de integración firmado en 2017 «ha habido una ausencia de planificación de obras absoluta, de tal manera de que todo lo que hay realizado a la sombra o a la luz del convenio lo hemos finalizado nosotros: Panaderos, Labradores, Padre Claret...». «Nunca hemos dicho 'no' a los pasos de Ariza, hemos dicho que no pueden ser ejecutados en este momento», reitera. Próximo capítulo o abrupto final del culebrón, en septiembre.