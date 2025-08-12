El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Infografía del túnel para coches que uniría la calle Hípica (Paseo de Zorrilla) con Ciudad de la Comunicación. SVAV

Valladolid

Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza

El ministerio elabora ya un «estudio jurídico» para denunciar el convenio y descarta adjudicar el túnel entre Unión y Pelícano si el Ayuntamiento no acepta los tres pendientes

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 07:09

La decisión, aseguran, ya está tomada. No se admitirán más pulsos. Si en el próximo consejo de administración, previsto para septiembre, Ayuntamiento y Junta no ... dan vía libre a la licitación de los tres pasos de Ariza, uno para coches y dos peatonales, el Ministerio de Transportes «denunciará el incumplimiento del convenio e iniciará los trámites para liquidar la Sociedad Alta Velocidad», según han confirmado este lunes fuentes del departamento que gestiona Óscar Puente. No habrá más obras. Tampoco la del túnel peatonal y ciclista previsto para unir los barrios de Vadillos y Pajarillos (Unión-Pelícano), último que cuenta con el beneplácito de todas la partes.

