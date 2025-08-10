El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Infografía del futuro túnel entre las calles Unión y Pelícano. SVAV

Valladolid

El túnel entre Unión y Pelícano se adjudicará en la primera quincena de septiembre

De las ocho ofertas presentadas, la más barata sitúa el coste en 5,1 millones y la de menor plazo de ejecución, en ocho meses

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:27

Podría ser la última obra de plan de integración ferroviaria si las posturas no cambian. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad tiene intención de adjudicar ... en la primera quincena de septiembre los trabajos de construcción del túnel peatonal y ciclista que unirá bajo las vías los barrios de Vadillos y Pajarillos, a la altura de las calles Unión y Pelícano, respectivamente, con un plazo máximo de ejecución de doce meses y un presupuesto de 6,1 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  7. 7 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici
  10. 10

    Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El túnel entre Unión y Pelícano se adjudicará en la primera quincena de septiembre

El túnel entre Unión y Pelícano se adjudicará en la primera quincena de septiembre