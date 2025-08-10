El túnel entre Unión y Pelícano se adjudicará en la primera quincena de septiembre

Podría ser la última obra de plan de integración ferroviaria si las posturas no cambian. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad tiene intención de adjudicar ... en la primera quincena de septiembre los trabajos de construcción del túnel peatonal y ciclista que unirá bajo las vías los barrios de Vadillos y Pajarillos, a la altura de las calles Unión y Pelícano, respectivamente, con un plazo máximo de ejecución de doce meses y un presupuesto de 6,1 millones de euros.

Fuentes de esta entidad, formada por el Ministerio de Transportes (Renfe y Adif), el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, avanzan que la propuesta se elevará al órgano de contratación en las dos primeras semanas del próximo mes. Aún sin fecha para reunión de un consejo de administración que se prevé movido ante las reticencias municipales a continuar con el programa de obras previsto, también es necesario aprobar el convenio para la dirección de los trabajos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ya dio luz verde en junio a la asunción de estas funciones, que ahora tienen que ser aceptadas por todos los socios.

Sobre la mesa hay ocho ofertas de constructoras para abordar la ejecución de este paso. Se trata de las compañías Ferrovial, Acsa, Ohla Obrascón Huarte, la unión formada por Vilor Infraestructuras y Martín Holgado, Gestión y Ejecución de Obra Civil, Marco Infraestructuras, Copsa y la alianza de las firmas Seranco y Prace.

Las propuestas varían en precios y plazos. La más cara es la de Acsa, con 6,04 millones de euros IVA incluido, y la más económica la de Gestión y Ejecución de Obra Civil, con 5,1 millones. En cuanto a los tiempos, Marco Infraestructuras propone hacer este cajón bajo las vías en ocho meses y el resto varía entre los nueve y los once. En todo caso, si la obra comienza este próximo otoño, como todo apunta, tendría que estas concluida a finales de 2026, según las previsiones.

Evitar «errores»

El nuevo paso, al igual que el peatonal de Labradores y el de Padre Claret, se llevará a cabo mediante la técnica del cajón hincado: la colocación de una gran estructura de hormigón bajo el lecho del tren que se empuja hasta ajustarlo al espacio que ocupa el canal de las vías. El proyecto contempla que este túnel cuente con una anchura de nueve metros, una altura de tres y tenga una longitud de 19 metros con dos bocas: una en la calle La Vía, entre Unión e Higinio Mangas, y otra en Salud, entre Pelícano y Martín Pescador.

La obra conllevará la urbanización de todo el entorno en una longitud de unos 150 metros en cada margen, se renovará la iluminación y las aceras para mejorar la accesibilidad en torno a las rampas, se incorporará nuevo mobiliario urbano y desaparecerán los muros que acotan el canal del tren para sustituirlos por vallas con vistas a las vías.

Los resultados del paso de Padre Claret, muy similar al que se construirá entre Vadillos y Pajarillos, han llevado a los defensores del plan de túneles y pasarelas vigente desde 2017 a reclamar algunas mejoras a la hora de ejecutar el nuevo proyecto. El pasado mes de mayo, la Plataforma por la Integración remitió una carta a la Sociedad Alta Velocidad en la que insta a no repetir los mismos «errores» al tiempo que proponía algunas soluciones para el túnel. Entre ellas, la reducción de la longitud del paso y un aumento de su anchura para evitar el efecto de túnel, prescindir de cerramientos innecesarios que lo oscurezcan o incorporar una rampas accesibles y ascensores.

A la espera de que la entidad tome decisiones, de momento esta será la última intervención con acuerdo de todas las partes del plan de integración después de que el Ayuntamiento y la Junta hayan frenado la licitación de los tres pasos pendientes que conectarán la franja del Paseo de Zorrilla (por la avenida de Irún) con Ciudad de la Comunicación y su continuación hacia Delicias.

Se trata de la conexión para coches, con un carril por sentido, que uniría las calles Hípica y Adolfo Suárez, muy cerca de la plaza de la geoda dedicada a León de la Riva, y los dos reservados para peatones y bicis. El primero, en avenida de Irún, a la altura de la plaza del Crepúsculo (cerca de la actual pasarela elevada de La Farola que salva el canal del tren), para unir este punto con el parque de Las Norias. El segundo, entre las calles Álvarez Taladriz y Gabilondo, para conectar con la prolongación peatonal de la calle Guadalajara, situada en el desarrollo residencial de Ciudad de la Comunicación, junto a la sede la Seguridad Social.

El primer argumento municipal para no apoyar su construcción fue que no corría prisa al estar todavía en servicio la vía de Ariza. Ahora que se está desmontando este canal que utilizaban los trenes de carga de Renault se advierte de los problemas de tráfico que se pueden generar al continuar vetado el viaducto de Daniel del Olmo, que une el Paseo de Zorrilla con Argales, a la circulación de vehículos pesados.

Sin informe del «caos»

Esta pasada semana, el portavoz del PSOE, Pedro Herrero, acusaba al Ayuntamiento de no disponer de ningún informe que avale ese supuesto caos circulatorio que argumentó Carnero para «boicotear» los pasos. «Mintió al improvisar una excusa porque no tenía ninguna razón para votar en contra», considera el PSOE, que acusa al alcalde de «condenar a la ciudad a quedarse sin los proyectos de la integración ferroviaria y, naturalmente, sin el soterramiento el cuento imposible».

Le contestaba de inmediato el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona. Reconocía que no hace falta hacer un estudio, sino simplemente «aplicar la sensatez». «Quieren quieren poner en marcha a la vez tres obras en la zona de Ariza, que harían que la línea de influencia de todas estas obras, recorrería más de tres kilómetros lineales con unas afectaciones extraordinarias», según justificaba.

También está pendiente la decisión sobre el túnel previsto para sustituir al renovado viaducto de Arco de Ladrillo, una infraestructura incluida en el plan de integración que ha quedado en el limbo tras las pegas que puso a su diseño el Consistorio.

Mientras el Ayuntamiento mantiene su estrategia de aplazar el avance del plan de integración, el equipo de Gobierno ya ha anunciado la licitación de un estudio multicriterio para el soterramiento mediante la técnica de muros pantalla, con 1,2 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de ocho meses.