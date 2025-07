Carnero: «El soterramiento no lo voy a abandonar nunca»

La adjudicación de las obras de la nueva estación de trenes de Valladolid a Ferrovial, ACS y Zarzuela sitúa más cerca el final de ... un hipotético soterramiento de las vías del tren. La nueva estación, construida de modo que permita mantener el tráfico ferroviario durante los 43 meses de obras, no es compatible con soterrar las vías. Y a pesar de ello Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, insiste: «El soterramiento de la vía del tren como gran proyecto de ciudad y como modelo que cambia radicalmente la ciudad no lo voy a abandonar nunca», decía esta mañana en respuesta al anuncio de adjudicación de las obras.

El alcalde incluso sostiene que este proyecto se ha decidido «de espaldas a la ciudad». «Es un proyecto que se ha llevado a espaldas de la ciudad de Valladolid, cosa que nos parece inaudita. Creo que no ha ocurrido en ninguna parte del mundo y espero que por parte del Ministerio de Transportes haya un inicio de diálogo en relación a la estación de trenes. Porque no es un ámbito exclusivo desde el punto de vista competencial ferroviario, sino que afecta a la ciudad de Valladolid», ha señalado.

En este punto cabe introducir el contexto en el que se diseña la nueva estación. En el año 2017 la deuda de la sociedad Valladolid Alta Velocidad, de 400 millones de euros, abocó al Ministerio de Fomento (PP), Junta de Castilla y León (PP) y Ayuntamiento de Valladolid (PSOE-VTLP) a redefinir el objetivo y sustituir el soterramiento, que nunca pasó del proyecto básico en el papel, por la integración ferroviaria. En abril del año 2019 se licitó la redacción «del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande». Y en ese pliego se especificaban dos cosas que el adjudicatario debía tener en cuenta. Una, que «el edificio de Viajeros se desarrollará en superficie y sobre los andenes». Y dos, «se estudiarán con especial detalle sus fases y procedimientos de construcción con el fin de mantener el servicio ferroviario y evitando afectarlo en la medida de lo posible (página 27 del pliego de prescripciones técnicas)». El resultado: un dosier de 21.946 folios y 3.046 planos.

La preparación del proyecto se adjudicó en octubre de 2019. Y el proyecto de la estación se presentó en febrero de este año, 2025, antes de empezar con el proceso de licitación de las obras. Es decir, que la preparación del proyecto ha supuesto cinco años y medio de trabajo a caballo entre dos mandatos municipales, tres años y medio bajo PSOE y VTLP y dos años con PP y Vox.

La resurrección en julio de 2023 del sueño del soterramiento tenía de su parte al programa electoral de Jesús Julio Carnero (PP) y de Irene Carvajal (Vox). Para entonces había comenzado el proceso de liberalización ferroviaria, con la entrada de Iryo y Ouigo y la creación de Avlo (Renfe). Y se había acelerado la construcción de la Y vasca y, posteriormente, la de la U de Olmedo. Infraestructuras, junto a la ampliación de Chamartín y de Atocha, que convertirán a Valladolid en un nudo ferroviario mucho mayor del que se contemplaba a principios de los años 2000, cuando el soterramiento parecía inminente. Esto complica un soterramiento que, en 2002, contemplaba enterrar dos vías, cuando ahora el pasillo ferroviario necesita al menos tres. Al mismo tiempo, en la situación actual el tráfico de mercancías dejará de pasar por el centro de la ciudad en 2026, cuando se complete la Variante Este.

«Bienvenida sea la estación siempre que sea compatible con el soterramiento, es una inversión que debemos valorar positivamente todos los vallisoletanos siempre que no afecte al futuro de la ciudad de Valladolid», insistía hoy Jesús Julio Carnero. Y ante las críticas de Toma la Palabra por no renunciar al soterramiento y facilitar la construcción de los pasos previstos, añadió: «Fíjese si no es un espejismo que la vía del tren a su paso por la ciudad de Valadolid de manera inicial es real. Que vayan los señores de Toma la Palabra al Pinar de Antequera y pregunten a los vecinos y se conciencien de lo que supone el soterramiento a través de a técnica del muro pantalla». Una técnica para la que el Ayuntamiento ha contratado los servicios de la empresa Eficia para que definan si es posible su utilización, a pesar de que ya se descartó en el Estudio Informativo del año 2006 y de que el propio Javier León de la Riva (PP), predecesor de Carnero y Puente en la Alcaldía, renegó por entender que no era viable ni siquiera con dos vías.