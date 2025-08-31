Los 43 meses de obra en la estación de tren comenzarán en octubre en la franja de Delicias

Trece fases diseñadas al milímetro, al menos sobre el papel, para no interrumpir el tráfico de trenes ni la movilidad de los viajeros, 1.305 ... días de ejecución clavados, según concreta el cronograma de esos 43 meses de obra, y 216 millones de euros de presupuesto. Los trabajos de remodelación de la estación de trenes de Campo Grande arrancarán en octubre, tal y como anunció el Ministerio de Transportes. Fuentes de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) avanzan que durante este mes de agosto las compañías adjudicatarias, Ferrovial, ACS y la local Zarzuela, han constituido la unión de empresas que llevará a cabo un tajo complejo por su envergadura.

En septiembre, se firmará el acta de replanteo y a continuación llegará el movimiento a este punto neurálgico de la ciudad. Eso si no hay ningún imprevisto, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha iniciado un proceso legal para intentar frenarla, aunque no haya solicitado por ahora medidas cautelares para paralizarla. De momento, Adif continúa el proceso sin ningún tipo de impedimento, según confirman desde la entidad pública.

Los primeros compases de esta remodelación, que en lo ferroviario contempla un nuevo diseño con cinco vías y dos andenes para trenes convencionales y siete vías y cuatro andenes para la alta velocidad, además del nuevo edificio de viajeros y un aparcamiento subterráneo con 605 plazas a los pies del inmueble histórico, no tendrán afecciones significativas ni para las circulaciones ni para los usuarios al llevarse a cabo en la franja del espacio de la terminal más próximo a Delicias.

Que a medida en que avancen los trabajos habrá molestias, eso es seguro en una intervención de tanto calado. Que se buscará minimizarlas en un nudo ferroviario estratégico hacia y desde el norte del país, también. De hecho, las obras que afecten directamente a las vías en uso se realizarán en horario nocturno, generalmente entre las doce la noche y las cinco de la madrugada. Según las previsiones aportadas en su momento por Transportes, se estima que este tajo generará 1.028 empleos directos, otros 1.351 indirectos y 558 inducidos.

El plan de obra recoge una primera 'fase cero' desde este octubre en la que las empresas de la UTE tomarán terreno necesario para desplegar máquinas y operarios. Además, se comenzarán a instalar módulos de oficinas prefabricados para trasladar los puestos afectos por las primeras demoliciones, entre ellas las de las naves que ocupó el espacio hostelero Estación Gourmet y parte de actual aparcamiento contiguo a la terminal histórica.

Mantendrá algunas plazas en servicio, pero se habilitará un nuevo acceso, ya que sobre esa superficie se alzará la nueva y moderna edificación. Esa recomposición en el estacionamiento tendrá algún efecto fuera del suelo ferroviario para abrir esa nueva entrada para coches, según concretan en Adif. En cuanto al acceso ahora en servicio por el que llegan los taxis y los coches al edificio histórico seguirá operativo durante los primeros quince meses, según la previsiones.

El plan de obra contempla la instalación de dos grandes grúas torre para acometer transportes de cargas ante la imposibilidad, al tratarse de una zona con tráfico continuo de trenes, de utilizar en muchos casos y en varias superficies otros vehículos grúa móviles. Una de las ventajas para operar y acopiar material es el espacio que se extiende hacia los viejos talleres de Renfe de Farnesio.

Será ya durante la fase 1, que incluye cinco periodos con una duración aproximada de doce meses, cuando el movimiento se empiece a apreciar con el levantamiento de los canales del tren que ya no serán útiles para la explotación ferroviaria. Y es que hay que tener en cuenta que todos los convoyes de mercancías circularán por la Variante Este una vez se concluya definitivamente este by-pass para trenes de carga a lo largo de 2026.

Así, la construcción de la nueva playa de vías se producirá de sur a norte, de manera que primero se comenzará la infraestructura de red convencional, atendida mediante el nuevo andén 4, también de nueva construcción. Durante estos trabajos se habilitarán dos nuevas pasarelas provisionales para segregar los flujos de viajeros de la red convencional y la alta velocidad, cuyo servicio no será modificado.

Además, se retirará la pasarela patrimonial de acceso a talleres. La operación obligará a reubicar vías existentes y a montar desvíos para dar cobertura las circulaciones. Según recoge la planificación, de entrada se anularán cuatro vías -de la 7 a la 11- y se mantendrán las de ancho UIC estándar y las vías 4, 5, 6 y 1E para el tráfico regional. El uso de los canales ferroviarios irá cambiando a lo largo de la ejecución para garantizar las circulaciones en función de las necesidades del tajo.

Al tiempo que se trabaja en la zona de raíles propiamente dicha, se comenzarán los trabajos previos tanto del nuevo edificio de viajeros como del aparcamiento subterráneo, con las excavaciones, cimentaciones e instalación de los muros pantalla de ese garaje de cuatro plantas, con 29.000 metros cuadrados construidos.

En el primer caso, se trata de un inmueble sobre los andenes, con una superficie de 7.900 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y dos entreplantas al que se accederá desde una nueva plaza que se generará por la vertiente del centro histórico, frente a la actual estación. Destacará la piel exterior de la envolvente, que permitirá reducir la exposición al sol, así como los cinco grandes lucernarios de la cubierta, que facilitarán la entrada de iluminación natural.

En paralelo, se comenzará a construir una pasarela de 180 metros de longitud y 12 de anchura pegada a ese edificio pasante con una doble función: de acceso a la estación y de conexión entre ambos lados de la playa de vías -centro y Delicias-, lo que permitirá mejorar la permeabilidad entre ambas márgenes del canal ferroviario. Con 2.000 metros cuadrados de superficie, para ejecutarla se utilizarán 550 toneladas de acero. Esta plataforma contará con un carril bici separado de las zonas peatonales mediante mobiliario urbano, que garantiza la conectividad ciclista del entorno.

Una vez se deje organizada la playa de vías de ancho convencional comenzará la segunda fase, centrada ya en la infraestructura de alta velocidad. Así, se construirán los nuevos andenes (2 y 3), y se rehabilitará el 1, además de preceder al montaje de vías UIC. Para este periodo se incluye la ejecución de la última parte de la losa superior del aparcamiento, así como la ejecución de 1.200 metros cuadrados de cimentaciones y estructura del edificio nuevo de la estación y pasarela de acceso.

La puesta en servicio del nuevo andén 2 supondrá el uso de las nuevas vías 3, 5 y 7 de alta velocidad, atendidas por los nuevos andenes 2 y 3. En estos últimos compases, se rematarán las construcciones del nuevo edificio de viajeros. Tras la entrega del inmueble y del resto de espacios proyectados, incluido el nuevo aparcamiento subterráneo , y una vez se complete la urbanización interior y externa a la estación, se procederá a las tareas finales de desmontaje de pasarelas provisionales y a la demolición completa del aparcamiento actual que no fue derribado al principio de las obras.

El flamante edificio de viajeros no será el único de nueva factura. A la derecha del inmueble histórico visto de frente se habilita un módulo técnico de 2.000 metros cuadrados que albergará un gabinete sanitario, salas de formación y dependencias de señalización y telemando para las operaciones ferroviarias. Otro espacio de 3.000 metros cuadrados dará cabida las oficinas administrativas de Adif, zonas comunes, salas de reuniones, vestuarios y aseos.

La remodelación de estación, que culminará en el verano de 2029 si se cumplen los plazos previstos, tiene como objetivo atender el tráfico ferroviario presente y futuro de Valladolid estimado para 2050 en más de cinco millones de viajeros anuales (17.500 en un día laborable).