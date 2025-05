El Juzgado concede 20 días a Adif para que aporte el expediente de la estación

El primer paso ya estaba dado. El Ayuntamiento de Valladolid interpuso su escrito para iniciar el procedimiento de recurso al contencioso-administrativo relativo a la nueva estación de trenes de Valladolid ... . El siguiente movimiento correspondía, precisamente, al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, que es el que ha dictado el requerimiento del expediente a Adif Alta Velocidad. Ahora la sociedad dispone de 20 días para remitir «el expediente administrativo».

La entrega, explica el escrito, debe hacerse con el procedimiento telemático habitual o bien, si no fuera posible, en un formato informático «de fácil recuperación y volcado».

Como curiosidad, el escrito del Juzgado expone que el Ayuntamiento de Valladolid ha interpuesto recursos contencioso-administrativo «contra el acto de aprobación del Proyecto de construcción de la remodelación de la estación de Valladolid Campo Grande», y añade «presumiblemente adoptado» por el consejo de administración de Adif Alta Velocidad. Esta apostilla obedece a que, según el informe del letrado Jiménez de Cisneros, bufete contratado por el Ayuntamiento en agosto del año pasado, el Ayuntamiento aduce no tener constancia oficial de la adopción de ese acuerdo. Adjunta, matiza el escrito, la publicación del anuncio de licitación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 5 de marzo.

A partir de ahora el recurso echa a andar sin que, de momento, se haya rectificado la intención del Ayuntamiento de no solicitar medidas cautelares contra la continuidad del proceso de construcción de la nueva estación de trenes. El siguiente paso será lo que se conoce como «deducir demanda», para lo que se abrirá un nuevo plazo. Esto es, presentar formalmente una demanda, iniciar el proceso judicial contra alguien.

Hay que recordar que el recurso municipal no nombra en ningún momento el soterramiento -dado que no existe ningún documento firmado que lo avale- ni el edificio de la estación, sino que se refiere a la necesidad de diseñar un Plan Especial urbanístico para dar cobertura legal a los equipamientos no ferroviarios de la obra. Esto incluye tanto al aparcamiento de setecientas plazas, que siempre ha sido una de las cuestiones inherentes a la nueva estación, en cualquier caso, como a los equipamientos comerciales incluidos en la nueva construcción.

Mientras esto sucede, el proceso de adjudicación de las obras sigue adelante. A finales de este mes, el día 28, se abrirán los sobres con las ofertas económicas. Casi coincidirá con el fin del plazo concedido por el Juzgado para remitir el expediente. De momento lo que ya se conoce es que se han presentado nueve uniones temporales de empresas en las que se alían de un modo u otro 32 constructoras que se encuentran entre las más importantes a nivel nacional, incluidas varias especialistas en construcción de infraestructuras ferroviarias. En tres de esas UTE hay presencia vallisoletana, ya que aspiran a formar parte de la construcción tanto Construcciones y Obras Llorente como Obras Hergonsa y Zarzuela.

La estación de trenes debería poder comenzar a construirse, si no se retrasa el procedimiento de adjudicación de las obras, en torno al mes de octubre, según las previsiones ministeriales, y ahí empezarían los 43 meses de tajo que se han calculado.