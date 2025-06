Una vallisoletana en el caos de Chamartín: «Está la estación llena de policías por si estalla esto»

Nuevo día de caos en Chamartín. La tarde de este jueves 12 de junio ha vuelto a suponer un quebradero de cabeza para los vallisoletanos ... que a diario recorren los doscientos kilómetros que separan Valladolid de la capital de España. El detonante, en esta ocasión, ha sido la cabeza motriz de cola de un tren que ha descarrilado cuando realizaba su entrada en la estación madrileña, justo en la zona «donde se derivan a los trenes para zona este». Una circunstancia que ha provocado el «caos» y el «desconcierto» entre los pasajeros, que han visto cómo en cuestión de minutos la zona se llenaba de policías, bomberos y ambulancias.

Quienes están viviendo la situación en primera persona relatan que la información que están recibiendo por parte del personal de Renfe es «mínima» y que los ánimos cada vez se están «caldeando» más. Tal y como señala Arancha, una vallisoletana que trabaja en Madrid, desde las 15:00 horas «solo» han salido «dos trenes», por lo que los vestíbulos están llenos de personas mirando la pantalla a ver si asignan nuevas vías y pueden llegar a casa.

La vallisoletana explica que la poca información que maneja, y que ha conseguido escuchar entre lo que comentan los trabajadores de la estación es que «han tenido que cortar todo el suministro eléctrico de la catenaria para poder sacar el tren de la vía», una situación que ha provocado «pequeños cortes de luz en la propia estación».

Sobre las 20:30 horas, y con pasajeros cuyos trayectos casi alcanzan las cuatro horas de demora, los controles de billetes estaban cerrados y la policía controlaba el acceso a la estación. «Hay dos líneas de policía casi formando una barricada para que no entre nadie». Y es que, como señala esta mujer, el cansancio y la falta de información pueden provocar que la situación «estalle» en cualquier momento.

«Es una pena porque estamos aquí casi hasta tirados por el suelo, hay gente mayor, no tenemos agua y casi no podemos ni ir al baño, porque como no sabemos nada y en cualquier momento pueden reubicar a gente en un tren y si no estás allí delante no te enteras», relata. En su caso, explica que su tren, programado para las 17:00 horas, ha sido uno de los que ha salido, pero lo ha perdido debido a la demora de los controles rutinarios sumados al control policial. «Me han dicho que me reubican en el tren de las 18:30, pero no ha salido y estoy pendiente por si acaso restablecen el servicio no quedarme en tierra».

Como asidua a este trayecto rápidamente ha reconocido que esta incidencia no se iba a solucionar de manera inminente, más aún cuando desde su lugar de trabajo ha visto cómo los bomberos llegaban a la estación y los pasajeros empezaban a demandar el servicio de alquiler de coches, «unos compañeros han decidido coger un coche entre cinco y se han marchado sobre las 15:00 horas», explica.

Recuperación de energia

Desde Adif explican que trabajan para solventar los problemas, y aunque en torno a las 16:00 horas han podido volver a dar energía al norte, recuperar las vías 18-19 y 20 y restablecer de forma progresiva el tráfico con el norte peninsular, para completar los trabajos ha sido necesario volver a cortar el suministro entre las 19:20 y las 20:05.

«En estos momentos -desde las 20:05- ya hay tensión al norte, por lo que se restablecerá la circulación, de momento en ese sentido», detallan desde la compañía, que explican pueden existir «demoras» en lo que se termina de restablecer todos los servicios.