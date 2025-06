El Ayuntamiento descarta que la piscina de Riosol se abra al público este viernes

Se ha intentado hasta el último momento, pero finalmente no va a ser posible. La piscina de Riosol situada en el barrio de Girón no ... abrirá el viernes 13 de junio como sí lo harán el resto de piscinas municipales de Valladolid (Juan de Austria, Canterac, Rondilla y Puente Duero) hasta el 1 de septiembre.

Tras casi tres años de obras en la superficie de 5.770 metros cuadrados y con capacidad para cerca de 400 bañistas, la piscina de verano se podrá disfrutar «antes de finales del mes de junio, eso seguro», apunta la concejal de Deportes y Participación Ciudadana de Valladolid, Mayte Martínez.

Admiten que las prisas para las obras no son buenas consejeras y las inclemencias meteorológicas han hecho el resto. «Si no hubiera caído la tromba de agua de la semana pasada y no hubiera llovido la anterior podríamos haber llegado al 13 de junio como el resto de piscina o al menos a una fecha muy cercana a ese día, pero son factores que no podemos controlar», explica Martínez.

Agradece la implicación de la empresa responsable de ejecutar los trabajos, obras Hergón, que lleva las últimas semanas «trabajando sábados y domingos para llegara a tiempo». La Federación Municipal de Deportes también hace un seguimiento casi diaro del desarrollo de las obras a las que le faltan los últimos remates y el llenado del vaso de las que será la piscina municipal más grande de Valladolid, ya que cuenta con unas dimensiones de vaso de 33,35 metros de largo por 21 metros de ancho, y desbancará a la de Canterac, que hasta ahora ostentaba el título de mayor capacidad con un vaso de 30 metros de largo por 12,5 metros de ancho. «Tardará, de hecho, dos o tres días en llenarse porque hay que ir mirando que los trabajos realizados hayan ido perfecto a la hora de descartar cualquier imprevisto», señala.

«No quiero dar una fecha exacta pero seguro que los vallisoletanos pronto disfrutarán de este espacio, mientras tanto pueden usar las cuatro instalaciones de verano y las siete piscinas cubiertas distribuidas a lo largo de todos los barrios de Valladolid», puntualiza. Son jornadas muy intensas de trabajo las que quedan hasta la apertura de las piscinas de Riosol, donde prefieren terminar «fuera de plazo, pero con garantías de que estén en las óptimas condiciones a realizar el trabajo rápido y que pueda surgir después cualquier contratiempo», aseguran desde la concejalía de Deportes. A la espera de terminar las obras y el visto bueno por parte de la inspección que realiza la Junta de Castilla y León, los usuarios tendrán que esperar hasta finales del mes de junio para poder hacer uso de estas nuevas instalaciones en el barrio Girón que en un principio deberían haberse de inaugurado en marzo 2023.

«Fue entonces cuando nos encontramos con unas obras que tenían un porcentaje de ejecución mínimo para la obra que se tenía que hacer, estamos hablando de menos del 26%. Después, se encontró amianto en las instalaciones y realmente el proceso desde entonces y hasta ahora ha sido largo y complejo, pero ya queda muy poco para poder disfrutar de este espacio», finaliza.