Identifica a su padre doce años después por el ADN y le envían un baúl con los huesos desde Galicia

Año 2013 en la provincia de Orense. Allí falleció un hombre de mediana edad arrollado por un tren. Tras varios intentos de identificación y al ... no reclamar nadie el cadáver, se le dio sepultura en una fosa común tras efectuarle las pruebas de ADN por si en un futuro esos análisis arrojaban alguna pista de algún familiar. Y así ha sido. Doce años después, parte de esas preguntas se han resuelto en una historia rocambolesca en la que aún quedan muchas incógnitas por resolver y en la que se encuentra de por medio una vallisoletana, la hija del fallecido.

Más de dos lustros después, esta mujer, que tendrá en actualidad unos 40 años, ha conseguido dar con su padre, así que solicitó a la autoridad judicial gallega la exhumación de los restos mortales para que le fueran remitidos a Valladolid. Y lo que le llegó, en vez de urna con cenizas, que en principio es lo que esperaba según debió acordar con el juzgado, fue un baúl repleto de huesos.

Lo inverosímil de esta situación llegó a mediados de la semana pasada, cuando esta vallisoletana se presentó con el depósito en una discoteca del alfoz de la capital. La sorpresa llegó para todos los presentes, que avisaron a la Guardia Civil ante lo que veían sus ojos.

El hombre falleció en 2013 después de ser arrollado por un tren en la provincia de Orense

De urgencia, al tratarse de unos restos mortales, se presentaron los agentes para indagar en los hechos. Junto a ese baúl se hallaba también toda la documentación del traslado y del fallecido, de la que no se desprendía ningún hecho delictivo. No había crimen en el que ahondar ni hilo del que tirar en una hipotética investigación. ¿Por qué se presentó esa mujer en una discoteca? Esa pregunta aún no tiene respuesta y, tal vez, solo esta mujer o los propietarios del negocio tienen las claves.

Custodia en al Anatómico

Con la Benemérita en el lugar del insólito hecho, los agentes se limitaron a comunicar al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses el hallazgo. Así que sin más dilación ese baúl con los restos mortales del hombre fallecido hace doce años se encuentra actualmente en custodia de los forenses de Valladolid a la espera de recibir instrucciones del Juzgado de Instrucción número 2 de Orense.

Precisamente la autoridad judicial gallega será la que tenga que esclarecer todas esas incógnitas y saber qué ha pasado. Desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia apunta que existe una «discrepancia en el envío de los restos mortales» y que están a la espera de recibir toda la documentación para estudiar la causa y resolver todas las preguntas sobre este extraordinario caso.