Multas desde el martes a los coches que más contaminan y no tengan permiso para la ZBE

J. Asua Valladolid Lunes, 30 de junio 2025, 06:43 Comenta Compartir

Este martes, 1 de julio, es el día, pero no se preocupen en exceso porque el estreno de la zona de bajas emisiones en el ... centro no será, en principio, tan traumático como algunos temen. Las exenciones y autorizaciones contempladas para ese perímetro de 1,1 kilómetros vedado a los vehículos más contaminantes –diésel anteriores al 2006 y gasolina anteriores al 2001– no restringirán su acceso de manera tajante, aunque, eso sí, los conductores de estos coches, furgonetas o motos deberán estar atentos para solicitar los permisos en caso de que necesiten entrar en el área.

Noticias relacionadas Ecologistas recurrirá la Zona de Bajas Emisiones de Valladolid por «fraudulenta» La calidad del aire mejora en Valladolid, pero tiene un punto negro en Arco de Ladrillo No tendrán que pedir autorización de ninguna clase, por ejemplo, si van a un aparcamiento de rotación abierto al público. Los gestores de los estacionamientos se encargarán de comunicar al Ayuntamiento que ese vehículo ha utilizado las instalaciones. En el caso de los propietarios estén empadronados dentro de la zona, tampoco tendrán que realizar ningún trámite. Pueden entrar y moverse por dentro de ella sin problemas. 1 ¿Qué vehículos están afectados por la ZBE en esta primera fase? Únicamente los que no cuentan con calificación ambiental: los denominados vehículos sin etiqueta (diésel anteriores al 2006 y gasolina anteriores al 2001). En total estarán afectados por las restricciones cerca de 27.000, según las estimaciones del Ayuntamiento. En enero de 2028, se ampliarán las limitaciones a los vehículos con etiqueta 'B' y el 2 de enero de 2030 a los 'C'. Los ECO y los Cero Emisiones podrán acceder sin ningún problema siempre. 2 ¿Hace falta llevar la pegatina con la calificación ambiental del coche en el parabrisas? ¡No! Lo ponemos entre interjecciones porque es una de las dudas más recurrentes que se han planteado en el periodo de consultas abierto por el Consistorio. Las 28 cámaras que vigilan la ZBE y los agentes de la Policía Municipal controlan las matrículas, no las pegatinas. Con el número de las primeras se conectan a la base de datos de la Dirección General de Tráfico que de inmediato da a conocer calificación del automóvil, furgoneta o moto. Usted también puede consultarlo poniendo en Google DGT y Distintivo Ambiental. 3 ¿En qué casos pueden entrar los coches más contaminantes? Para acceder a un aparcamiento abierto al público, incluidos los de los centros sanitarios, no hace falta pedir autorización temporal, pero sí para otros supuestos. Por ejemplo, para acudir a un taller dentro del perímetro, para asistir a una cita médica o veterinaria con su mascota. Las personas con alguna incapacidad o enfermedad que les impida viajar en transporte público, así como las mujeres embarazadas, también pueden solicitar autorización para acceder en su coche, aunque no cuente con etiqueta por su antigüedad. De cara al próximo curso escolar, las familias que tengan un turismo antiguo y que tengan matriculados a sus hijos en un centro educativo ubicado dentro de la ZBE también podrán acceder para dejar o recogerlos. En este caso, será el colegio o instituto el que tramitará una petición conjunta con las matrículas de los turismos. 4 ¿Si se tiene una plaza de garaje en alquiler o propiedad en la zona de bajas emisiones, se puede acceder? Sí, sin ningún problema, pero hay que solicitar la exención al Consistorio presentando las escrituras o el contrato de arrendamiento de la plaza. Se autoriza un máximo de dos vehículos por cada puesto en un garaje. 5 ¿Cómo y cuándo solicitar el permiso? Desde el pasado 1 de abril, a través de la plataforma integrada en la web municipal (zbe.valladolid.es) y sin limitación de plazo, los propietarios de los vehículos más contaminantes pueden solicitar esas exenciones de carácter individual. Se puede tramitar en cualquier momento antes de entrar a la ZBE o hasta 5 días naturales después del acceso. El Ayuntamiento cuenta con un servicio externo de información y atención ciudadana a través de un canal de WhatsApp (685 435 336) y del teléfono 983 040 006 para resolver las dudas de los vecinos y ayudarles en la tramitación. 6 ¿Cuál es la multa si no se cuenta con una exención o un permiso temporal de acceso? La infracción está considerada como grave y la sanción es de 200 euros (100 por pronto pago). 7 Exenciones para rentas bajas y familias numerosas El Ayuntamiento recoge exenciones para los hogares con rentas bajas. Los que ingresen menos de 1,3 veces el IPREManual (12 pagas, 9.360 euros) hasta límite máximo de 2,2 veces este indicador (15.120) podrán solicitar la exención para un solo vehículo de la unidad familiar. Los vehículos que pertenecen a familias numerosas de categoría especial también podrán circular por el interior del perímetro, pero antes tienen que tramitar la autorización municipal. 8 ¿Y si soy de fuera de Valladolid y voy a alojarme en un hotel o apartamento turístico? No hay ningún problema. Puede acceder a la zona de bajas emisiones aunque el vehículo no cuente con calificación ambiental por su antigüedad. Será el gestor del parking o del establecimiento quien deberá obtener la autorización. Los clientes alojados están exentos de realizar cualquier trámite. Más de mil exenciones tramitadas, avisos previos y un recurso judicial El Ayuntamiento ha tramitado ya más de mil autorizaciones permanentes y permisos temporales de gestión individual para las diferentes eximentes que permiten el acceso a la zona de bajas emisiones. Como paso previo, también se han puesto a funcionar las cámaras de control del área durante el mes de junio para hacerse una idea de cuántos coches sin etiqueta ambiental (que no sin pegatina) han traspasado el perímetro. Cerca de 1.800 diarios. A muchos de estos conductores la Administración Local les ha enviado una carta de advertencia para comunicarles que para entrar a partir del 1 de julio tienen que cumplir alguna de ls condiciones establecidas en la ordenanza o tramitar el preceptivo permiso. La inauguración de la ZBE tendrá lugar una semana después de que Ecologistas en Acción anunciara la presentación de un recurso judicial contra esta al considerarla «fraudulenta» porque las exenciones y permisos «la convierten en un coladero».

