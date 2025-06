Así será la zona de bajas emisiones de Valladolid: calles, trámites e información

El Norte Domingo, 8 de junio 2025, 08:45 Compartir

Valladolid se prepara para la entrada en vigor, el próximo 1 de julio, de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un área dentro de la ciudad donde se aplican restricciones al tránsito de ciertos vehículos con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire.

La dinámica es mucho más sencilla de lo que en principio pueda parecer y en este artículo se pretenden aclarar algunas de las dudas más frecuentes.

Sobre el espacio. En Valladolid, la ZBE se establecerá en la zona centro de la ciudad y contará con un sistema de control de acceso gestionado a través de cámaras situadas estratégicamente que leerán y comprobarán las matrículas.

En relación a qué vehículos podrán o no acceder a esa zona, desde el consistorio se aclara que se permitirá la circulación de los vehículos que cumplan con los requisitos de emisiones establecidos, mientras que aquellos con un mayor impacto ambiental tendrán limitaciones de acceso.

Para que todos se adapten a esta transformación, la implementación de la ZBE se realizará de forma gradual y planificada. Así, el próximo 1 de julio, se limitará el acceso a vehículos sin etiqueta que, suele coincidir, con vehículos diesel anteriores al 2006 y a gasolina anteriores al 2001.

El 1 de enero de 2028, se ampliarán las limitaciones a los vehículos con etiqueta 'B' y el 2 de enero de 2030, a los vehículos con etiqueta 'C'. En cualquier caso, en los primeros diez días de junio está previsto que se empiecen a enviar los avisos a los titulares de vehículos que accedan a la zona restringida sin tener derecho al distintivo ambiental de la DGT y que no estén empadronados en la zona restringida y que no sean beneficiarios de las exenciones y autorizaciones temporales que se habilitan.

La primera recomendación que se hace desde el Ayuntamiento de Valladolid es la de conocer si tu vehículo está afectado por esta medida. Para ello, se puede consultar el distintivo ambiental o etiqueta en la página web dgt.es y en zbe.valladolid.es o a través del código QR que aparece en esta publicación.

Hasta el 30 de junio, estas comunicaciones tendrán carácter informativo. En cambio, a partir del 1 de julio, se aplicarán sanciones de 200 euros. En esa fecha solo podrán circular por la ZBE los coches con etiqueta B, C, Cero o Eco, además de los que tengan permitido el acceso por estar empadronados o por toda la serie de excepciones y autorizaciones temporales que está previsto aplicar, como disponer de una plaza de garaje dentro de la ZBE.

Otra cuestión a tener en cuenta es que se puede solicitar la autorización de acceso en cualquier momento antes de entrar a la ZBE o hasta 5 días naturales después de la entrada. Se producirá un reporte de acceso no autorizado si no se cumple con el trámite dentro del plazo y el sistema registrará el acceso como no autorizado.

En el caso de las exenciones, solo se tramitan una vez y son válidas hasta su fecha de caducidad, salvo que cambien las condiciones que justificaron dicha concesión en ese momento.

El control de accesos de vehículos a la ZBE se realizará mediante la captación de imágenes por cámaras con lector de matrícula instaladas en el perímetro del área en los viales de entrada a la misma, o bien por los agentes de la policía municipal.

En este sentido, suele suscitar dudas si es necesaria la pegatina que se coloca en la luna del vehículo y que identifica la calificación ambiental del coche, bien sea B, C, ECO o Cero Emisiones, y que no es necesaria en el caso de la zona de bajas emisiones de la ciudad de Valladolid.

En total se han instalado 28 dispositivos de vigilancia en los accesos y diferentes calles del interior de la ZBE para leer las matrículas traseras no las pegatinas y con el número de las primeras se conectan a la base de datos de la DGT que de inmediato da a conocer la calificación del automóvil, furgoneta, moto o ciclomotor.

En cuanto a los acceso temporales permitidos para los vehículos con limitaciones, están contemplados en el caso de la entrada a talleres y los movimientos de estos vehículos para el diagnóstico de averías y comprobación de las reparaciones.

Tampoco tendrán problema alguno aquellos vehículos que transiten con destino al hospital, en el caso de citas médicas, centros de donación y clínicas veterinarias existentes en la ZBE.

Otro supuesto es el de vehículos para actos en la vía pública y ocupaciones cuyo acceso autorice el órgano competente además de para las personas con enfermedades o con una incapacidad reconocida que les condicione el uso del transporte público, así como las mujeres embarazadas que pueden solicitar la autorización de acceso temporal a la ZBE en un vehículo privado.

Pero los supuestos contemplados son más amplios y se deben tener en cuenta. De este modo, se reconoce el acceso de los clientes alojados en establecimientos hoteleros y de uso turístico ubicados en la ZBE; el acceso a los aparcamientos abiertos al público en la ZBE; el acceso a los centros educativos ubicados en la ZBE para acompañar a los menores de 16 años en sus trayectos de ida y vuelta durante el periodo lectivo y el acceso a los parking privados de los establecimientos ubicados en esta zona.

Todas estas cuestiones y muchas más, serán atendidas en el Portal del ciudadano de la zona de bajas emisiones que estará alojado en la dirección web zbe.valladolid.es, donde la ciudadanía podrá encontrar información sistematizada sobre la ZBE, así como una ventanilla digital a través de la que se podrán realizar trámites de alta y gestión de exenciones y autorizaciones en la plataforma tecnológica de gestión y control de la ZBE.

Por otra parte, se prestará un servicio externo de información y atención ciudadana a través de los siguientes canales telefónicos y electrónicos/telemáticos: 685 435 336 para whastapp y 983 040 006 para llamadas.

Las calles que conforman el perímetro de la Zona de Bajas Emisiones:

– Plaza de Zorrilla, calle María de Molina, calle Doctrinos, paseo de Isabel la Católica, calle San Quirce, calle Esteban García Chico, plaza de San Pablo, calle Cardenal Torquemada, calle Rondilla de Santa Teresa, calle Gondomar, calle Chancillería, calle Ramón y Cajal, calle Colón, calle Cardenal Mendoza, plaza del Colegio de Santa Cruz, calle Merced, calle Pedro Barruecos, calle Alonso Pesquera, claza de la Cruz Verde, calle Labradores, calle Acibelas, calle Cadena, calle Párroco Domicio Cuadrado, calle Vega, calle Panaderos, plaza de España, calle Miguel Íscar.

¿Se puede circular por las calles que componen el perímetro?

Sí, el viario que configura el perímetro no tiene restricciones de circulación ni de estacionamiento.

¿Qué trámite debo realizar para circular en la ZBE?

Gestión individual. Si eres una persona física o empresa y necesitas una autorización, deberás registrarte en la plataforma de gestión de la ZBE que encontrarás en zbe.www.valladolid.es, solicitar la exención o autorización temporal, aceptar una declaración responsable y descargar el justificante que se genera.

Gestión de colectivos. Si representas a una entidad con varios vehículos, puedes solicitar el alta como colectivo en la sede electrónica del Ayuntamiento para gestionar todas las autorizaciones a través de un único usuario. Cada colectivo deberá designar un representante para realizar los trámites.

Gestión automática (sin trámite). Algunos vehículos no necesitan hacer ningún trámite porque la plataforma verifica automáticamente los datos en bases oficiales. Esto significa que no debes realizar ninguna solicitud.

¿Qué vehículos tendrán limitaciones de acceso a la ZBE este 1 de julio de 2025?

Aquellos sin distintivo ambiental que, por lo general, son vehículos diésel matriculados antes de 2006 y los vehículos gasolina matriculados antes de 2001.