La pegatina física en el parabrisas no es necesaria en la zona de bajas emisiones de la capital

Si usted no la tiene y se queda más tranquilo, puede adquirirla en Correos y pagar los cinco euros que cuesta más otros 2,99 ... por los gastos de envío, pero la pegatina en el parabrisas que identifica la calificación ambiental de su coche -B, C, ECO o Cero Emisiones, porque para los vehículos más antiguos no la hay- no es necesaria en el caso de la zona de bajas emisiones de Valladolid.

El sistema de cámaras de control en el área restringida está completamente informatizado. Los objetivos de los 28 dispositivos de vigilancia instalados en los accesos y diferentes calles del interior de la ZBE leen las matrículas traseras no las pegatinas y con el número de las primeras se conectan a la base de datos de la DGT que de inmediato da a conocer calificación del automóvil, furgoneta o moto. Noticias relacionadas Etiquetas, exenciones y permisos temporales: así funciona la zona de bajas emisiones El Ayuntamiento permite solicitar ya las autorizaciones para la Zona de Bajas Emisiones Esta consulta la puede hacer usted mismo. En la página de la DGT hay una pestaña en la que pone 'distintivo ambiental'. Pincha y le dirá que introduzca su matrícula. Al momento le confirmará si su coche no tiene distintivo, porque es de gasolina matriculado antes del año 2001 o diésel antes de 2006, o si cuenta con la etiqueta B, C, ECO o Cero Emisiones. De momento, solo los vehículos sin esa calificación ambiental pueden ser multados si acceden al perímetro sin una exención permanente o un permiso temporal. Por lo demás, si usted es propietario de un turismo con la calificación B, podrá circular por la ZBE de Valladolid sin limitación alguna hasta el 1 de enero de 2028. A partir de ese día también podrá entrar pero necesitarán contar con una exención o el permiso municipal. En el caso de los C, tienen hasta el 1 de enero de 2030 para entrar al área sin nigún tipo de restricción. Ese día ya solo podrán acceder con las autorizaciones. Los ECO y Cero Emisiones no tendrán limitaciones de acceso nunca.

