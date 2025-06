Víctimas de la inquiokupación: «Hay meses que no nos quedan ni 200 euros para comer»

«Nos engañaron y entre todos se compincharon», confiesa Andrés Fernández. Por ese 'todos' se refiere a los inquilinos -un matrimonio de unos 70 años ... y su hijo de 50- y a la implicación de un hermano y el jefe de este en la firma del contrato. «Tenían claro lo que iban a hacer después», asegura.

Andrés y su mujer Paloma, con dos niños pequeños de 11 y 12 años, sienten la impotencia de ver cómo su vida ha cambiado desde que decidieron alquilar la vivienda que tenían en Ventosa de la Cuesta. «Era un alquiler con opción a compra, pero solo nos pagaron 3.000 euros de las tres primeras mensualidades y después ya nada. Se tiraron 20 meses más en la casa viviendo de gratis».

Explica este matrimonio que lo peor no fueron los impagos que sufrieron durante casi dos años y tras recurrir a una empresa de desokupación fruto de la «desesperación» que atravesaban en ese momento. «Lo peor llegó cuando abrimos la puerta de casa, el día que la recuperamos en marzo de 2024. Nos habían desvalijado el inmueble, solo había humedades y suciedad». Con todo lo que habían dejado de ingresar comenzaba entonces para esta familia otra pesadilla, la económica.

Con un primer proceso judicial por el desahucio ya finalizado (la justicia les ha dado la razón) han gastado en ese pleito unos 12.000 euros. «A eso hay que sumarle los 3.000 euros que pagamos a la empresa que echó a los okupas y el segundo litigio por lo penal que sigue abierto por daños y perjuicios (debido al robo de los muebles) y que supone unos pagos de abogado de más de 2.500 euros, de arquitecto de unos 1.000 euros y de procurador que son otros 500. Es que no llegamos, todos los meses se nos va el sueldo en esto», dice con evidente preocupación.

Su calidad de vida se ha visto seriamente dañada. «He tenido que pedir adelantos en el trabajo para poder hacer frente a esos gastos porque no llegamos a pagar todo, hay meses que no nos quedan ni 200 euros para comer los cuatro y ves que no puedes hacer nada. Nos han arruinado», dice el padre de esta familia, que lleva a casa los únicos ingresos que entran. «Esto te agota física y psicológicamente porque nadie se imagina lo que es que te cambie la vida de esta manera. No salimos, no ha habido Reyes este año, tampoco Semana Santa, ni celebraciones en el Día de la Madre porque no podemos y todo por esta gente», confiesa la mujer.

Asesoría gratuita

Van a aguantar «como sea» el segundo proceso judicial para tratar de recuperar algo. «Hemos perdido mucho, pero no vamos a tirar la toalla, queremos que se haga justicia que les condenen por lo que nos han hecho y que esto no le vuelva a pasar a nadie».

Este matrimonio afectado no sabía de la existencia de las Oficinas Antiokupación, un servicio que puso a disposición de la ciudadanía la Junta de Castilla y León en junio de 2023 que ha recibido desde entonces 277 consultas, 93 en Valladolid. «Hubiéramos llamado de haberlo sabido, igual tenían que anunciar más y mejor estas cosas, porque al menos si alguien te asesora de primeras con la desesperación que llevas encima y te indica un poco los pasos que tienes que seguir no te sientes tan perdido», finaliza.