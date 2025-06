La milenaria necrópolis de Pintia será un «espacio de recuerdo» con urnas para personas y mascotas

La zona arqueológica de Pintia (Padilla de Duero) conserva bajo sus 125 hectáreas de terreno vestigios de época vaccea, romana y visigoda, desde el siglo ... V antes de Cristo hasta el VII después de Cristo. En esta extensión el Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg de la Universidad de Valladolid investiga y realiza excavaciones desde hace cuarenta y cinco años. Uno de los espacios más fértiles en hallazgos es la necrópolis de Las Ruedas, seis hectáreas donde en sucesivas campañas de excavación se han sacado a la luz 320 tumbas, documentando a través de estelas y ajuares funerarios el pasado de la ciudad que acogió de siete a diez mil habitantes.

Ahora la necrópolis se abre, a través de la Asociación Cultural Pintia que gestiona el yacimiento, a perpetuarse como lugar de recuerdo con enterramientos contemporáneos acogiendo cenizas de humanos y mascotas. «Este es un lugar de memoria», explica Carlos Sanz Mínguez, responsable del Centro de Estudios Vacceo. «El cementerio dejó de tener uso en torno al siglo II después de Cristo y lo redescubrimos dos mil años después; ¿qué hacemos para que no se degrade más de lo que se ha degradado cuando en 1984 se hizo la concentración parcelaria; cuando en 1990 los furtivos hicieron 1.012 hoyos en una hectárea de la necrópolis o en 2008 el arado terminó de extraer en torno a medio millar de estelas funerarias calizas, y el año pasado se abrió una zanja para riego agrícola? Podemos reconvertirlo en un espacio de recuerdo donde tenga continuidad el enterramiento de cenizas de seres queridos».

Esa reflexión ha dado paso a habilitar una parcela de media hectárea –donde no existen restos arqueológicos– con el propósito de albergar las cenizas. De hecho, este entorno da cobijo ya en urnas a los restos de cinco personas y dos mascotas (un perro y un gato). «A la memoria de nuestro amigo Michi», reza el texto de una placa dedicada al felino desde 2020. Personas fallecidas vinculadas al yacimiento de Pintia y vecinos de Padilla han sido los primeros cuyas cenizas han sido depositadas en la necrópolis de Las Ruedas en el siglo XXI.

En la misma parcela se ha reservado un espacio de recuerdo a fallecidos con flores y cenotafios, albergando una treintena de tumbas meramente conmemorativas. «No hay restos pero sí memoria a partir de placas con dedicatorias breves y los nombres de los seres queridos a los que les ponemos un macizo de flores cada primero de noviembre aunque no estén allí enterrados», comenta el arqueólogo y profesor universitario.

Potenciar la necrópolis con enterramientos de cenizas de personas y mascotas supondrá también para el proyecto de Pintia un modo de invertir en la continuidad de las excavaciones e investigaciones en el yacimiento. «Ayudará a la conservación de un cementerio que desde hace dos mil años se fue perdiendo en el olvido y contribuirá a enlazarlo con el presente», añade Sanz Mínguez.

La necrópolis de Las Ruedas en Pintia ha sido reconocida con el Premio Enalta 2025 al mejor cementerio de España por un jurado compuesto por profesionales del sector funerario y especialistas en arte, historia y medio ambiente que decidió los finalistas en cinco categorías. El resultado de esta primera edición del certamen, convocado por Enalta, compañía de gestión de servicios funerarios, fue decidido en una votación abierta a la ciudadanía a través de la web de la 'Revista Adiós Cultural'. En la categoría de mejor cementerio resultó elegida la necrópolis de Las Ruedas tras recibir el 50% de los votos emitidos. El reconocimiento se suma al que en 2020 concedió Hispania Nostra al yacimiento de Pintia por la restauración de la necrópolis.

Para optar a uno de estos enterramientos es necesario hacerse socio de la Asociación Cultural Pintia y el precio para poder ocupar una parcela de un metro cuadrado es de 750 euros para personas y 350 las mascotas. «Ese espacio donde se depositará la urna se acomodará a una tipología de tumba, de modo no se admiten otro tipo de materiales que no sean piedra, hierro oxidado, bronce o cerámica, no se puede colocar metacrilato o mármoles; la idea es crear un cementerio con cierta estética y que no distorsione con relación a la zona arqueológica».

Desde el Centro de Estudios Vacceos confían en que esta apuesta funeraria concebida para «honrar a los seres queridos en un lugar con historia» tenga aceptación y contribuya «a conservar un patrimonio estratégico como el de Pintia, a investigarlo y a seguir trabajando en esta dirección, supone dar un paso más para crear recursos para su mantenimiento y para la comarca».

Entre tanto, en la zona arqueológica se preparan ya para la próxima campaña de excavaciones, que dará comienzo el 7 de julio con intervenciones en la zona de asedio y en la propia ciudad de Pintia.