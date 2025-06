La mejor nota de la PAU estudiará Medicina en Valladolid: «Lo tenía claro desde que era pequeña»

Dice que el examen de historia de la filosofía es el que mejor le ha salido de todo el curso. Si eso tenía que pasar ... en algún momento, qué mejor que en la Prueba de Acceso a la Universidad. Decirlo puede ser fácil, pero conociendo el contexto no lo es tanto. Porque ese examen de filosofía en la PAU arroja un resultado perfecto, un diez, el mismo que Sara Rodríguez ha tenido de media en su expediente de Bachillerato. Y conseguir hacerlo mejor en esta situación, pues no es fácil. Estudiante del Ave María, ella ha obtenido la mayor nota de la selectividad en Valladolid, un 9,95 en la fase general. «La alegría es enorme», reconoce.

Pero para ser la primera se ha esforzado, claro, y también ha tenido sus momentos de nervios. «El día del examen sí que iba súper relajada, pero el anterior estaba un poco más inquieta. Luego según hace las pruebas te tranquilizas y ves que que no era para tanto». ¿Y alguno fue más complicado? «El de Química fue el más así, pero el resto fueron bastante bien», responde. Con el resultado, Sara Rodríguez se asegura de sobra entrar en la carrera que siempre le ha rondado la mente, Medicina. «Pura vocación, desde que era pequeña lo tenía claro», asegura. No será la primera que se ponga la bata en su familia, pues tiene primos que también se decantaron por esta carrera. «Les veía y pensaba que también lo haría algún día». Pues lo ha conseguido.

La mejor nota de la PAU en Valladolid aconseja no estudiar por la noche: «ya no retienes nada»

Sara Rodríguez afirma que su intención es estudiar la carrera en la Universidad Valladolid, donde este último curso la nota de corte se situó en el 13.018 para el primer listado de acceso. Así que sobre esas cifras lo tiene asegurado. Contando la parte para subir nota, donde la estudiante se presentó a las asignaturas de biología y química, ha conseguido un total de 13,71 sobre catorce, contando además con que estas dos materias de la fase optativa ponderaban 0,2 sobre su nota. Junto a ella el 97% de los estudiantes que se han presentado en el distrito de la UVA han aprobado este año la nueva selectividad.

Los días previos a la selectividad fueron jornadas que se centraron en flexo, estudiar y repasar. Pero no solo eso, también es importante la desconexión. «Después del estudio aprovechaba para dar una vuelta con una amiga para desconectar. Como cada una íbamos por ramas diferentes no hablábamos de los exámenes y eso también me ayudó mucho», relata. Y nunca estudiar por la noche. «Terminas saturada después de todo el día y lo único que haces es perder el tiempo, ya no retienes nada. Es mejor dejarlo pronto y seguir por la mañana», aconseja.

También pudo realizar una suerte de anticipo a la selectividad, donde prepararon unos exámenes globales optativos que le permitió repasar todos los contenidos de varias asignaturas antes de ponerse a estudiar de forma definitiva para la PAU. «Todo ello también me sirvió mucho para refrescar el temario de todo el año». Durante esos meses no todo ha sido estudio, también ha sacado tiempo para sus aficiones, como son el pádel, ir al rocódromo con un amigo o tocar la guitarra eléctrica. «Fue un regalo de comunión y me encanta. Aunque luego no es que me guste mucho la música rock, no escucho Metallica o Guns N' Roses, pero el instrumento sí, desde pequeña», reconoce.

Terminada la selectividad, su expediente académico suma logros, porque este no es el primero. Por ejemplo ya consiguió la décima posición en la XXXVIII Olimpiada de Química en su fase local en la UVA o participó en el Campus de Profundización Científica el año pasado. Y con el trabajo más que hecho, ahora le queda todo el verano por delante hasta que en septiembre inicie sus estudios en Valladolid. Hasta entonces desconectará con varios viajes que ya tiene planeados, desde Gijón a Roma. Después de la temporada estival cumplirá entonces uno de sus sueños, empezar la carrera de Medicina.