El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El dibujante de cómic Jesús Redondo Román junto a la placa de la calle que le han dedicado. Aida Barrio
Valladolid

El dibujante que dio otra vida a 'El Capitán Trueno' ya tiene su calle

Jesús Redondo Román agradece a la ciudad los honores que está recibiendo «a pesar de no pretenderlos nunca»

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:54

Rodeado de familia y amigos, el vallisoletano Jesús Redondo Román, uno de los dibujantes de cómic e ilustradores más reconocidos del país y del mundo, ... ha descubierto este martes, acompañado por el alcalde, la placa de la calle que lleva su nombre. Situada en Ciudad de la Comunicación, la vía conecta el Paseo de Arco de Ladrillo con las calles Orlando y Florencia y desde hoy rinde homenaje a un artista con una larga trayectoria profesional entre la que figura haber dado una segunda vida a uno de los personajes míticos del cómic de antaño: 'El Capitán Trueno'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta las 284 rutas ya disponibles para viajar gratis con la tarjeta Buscyl
  2. 2 Multitudinario homenaje del Valle Esgueva a Goyo Casado, su sacerdote durante 17 años
  3. 3

    Explota una caja del registro de la luz en un bloque de la plaza del Ejército y movilizan a 16 bomberos
  4. 4

    Castilla y León inaugura Buscyl, su nuevo modelo de transporte
  5. 5

    Primer día de viajes gratis con Buscyl: «La máquina no lee el QR y me ha tocado pagar»
  6. 6

    Suspendidos los fuegos artificiales y la exhibición aérea
  7. 7

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  8. 8

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas
  9. 9

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  10. 10 Muere Kim Jong Suk, actor y modelo surcoreano, a los 29 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El dibujante que dio otra vida a 'El Capitán Trueno' ya tiene su calle

El dibujante que dio otra vida a &#039;El Capitán Trueno&#039; ya tiene su calle