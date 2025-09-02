El dibujante que dio otra vida a 'El Capitán Trueno' ya tiene su calle

Rodeado de familia y amigos, el vallisoletano Jesús Redondo Román, uno de los dibujantes de cómic e ilustradores más reconocidos del país y del mundo, ... ha descubierto este martes, acompañado por el alcalde, la placa de la calle que lleva su nombre. Situada en Ciudad de la Comunicación, la vía conecta el Paseo de Arco de Ladrillo con las calles Orlando y Florencia y desde hoy rinde homenaje a un artista con una larga trayectoria profesional entre la que figura haber dado una segunda vida a uno de los personajes míticos del cómic de antaño: 'El Capitán Trueno'.

Nacido en 1934 y con un aspecto envidiable a sus 91 años de edad, Redondo ha recordado su llegada a Valladolid desde Cubillas, donde su padre era maestro de escuela. «Vi el monumento de Colón, aquellas casas tan altas, las aceras y sobre todo el Campo Grande... para mí fue un descubrimiento», subrayaba este profesional. «He vivido sin pretender nada, solo he querido vivir y resulta que mi ciudad dice que lo merezco», destacaba emocionado el artista ante este nuevo tributo que le dedica Valladolid.

Ampliar El alcalde entrega una placa a Jesús Redondo. Aida Barrio

Su amigo Miguel Delibes vio pronto en él sus cualidades y le aconsejó trasladarse a Madrid para hacer carrera, pero regresó a Valladolid tras varias escalas en otras ciudades y países en los que trabajó. El homenajeado recordó durante su alocución que en algún momento llegó a plantearse establecer su domicilio en Londres, pero se lo pensó dos veces. «Ni había este cielo que tenemos aquí, ni la gente sonreía tanto», comentaba al tiempo que ponía de relieve otro de sus lugares favoritos de la provincia: el pueblo de Urueña, «¡con 12 librerías!».

El dibujante tampoco se olvidó de los bares y restaurante de su ciudad, de la gastronomía y el vino. «Suelen decir que somos estirados y serios, pero eso no es así, siempre tenemos las puertas abiertas», recalcaba entre los aplausos de los asistentes.

Jesús Julio Carnero ha destacado de él que se trata de una «figura fundamental del cómic en España y referente cultural de la ciudad, que atesora un legado universal». El primer edil ha subrayado, además, que ha sido pionero en el teletrabajo cuando eso ni existía, ya que dibujaba para todos los países del mundo sin moverse de su estudio en Valladolid. Y también, añadió Carnero, de «autorretención» del talento al elegir su ciudad como base de operaciones.

«Con este gesto Valladolid reconoce no sólo la excelencia profesional de Jesús Redondo, sino también su compromiso con la cultura y su papel en la difusión del cómic como arte y como herramienta de creatividad y pensamiento crítico», incidió el alcalde.

Jesús Redondo Román ha dedicado siete décadas al dibujo y al cómic, lo que le ha convertido en uno de los grandes referentes del noveno arte en España, con una trayectoria internacional que abarca Europa y Estados Unidos. Tras iniciar su carrera en la agencia Cid de Madrid y publicar en Bruguera, trabajó para editoriales británicas y colaboró con guionistas como Alan Moore, Pat Mills o John Wagner. Más tarde dibujó para Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, además de trabajar para la gran editorial Marvel en Estados Unidos, con títulos como 'Star Trek'.

A lo largo de casi siete décadas ha cultivado géneros tan diversos como la fantasía, la ciencia ficción, el wéstern o la aventura, dejando su huella en series como 'El Capitán Trueno'. Reconocido con el Premio del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León (2011), del que es uno de los cofundadores y su director honorífico, ha sido protagonista de múltiples homenajes en ferias y encuentros. Este año ha sido nombrado Académico de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción.